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«Лозунги вчерашнего дня»: почему лидеры G7 призывают Россию отказаться от «дестабилизирующего поведения»
10 июня 2018, 12:24 • 123 • В мире
По итогам саммита лидеров «Большой семёрки» в Канаде было принято итоговое коммюнике, в котором отражена позиция G7 по ключевым вопросам международной повестки дня. В частности, «семёрка» призвала Россию прекратить «дестабилизирующее поведение», отказаться от поддержки сирийского правительства и выполнять свои обязательства по Минским соглашениям. При этом лидеры G7 отметили, что продолжат работать с Москвой в тех сферах, где это отвечает их интересам. По факту документ приняли лишь шесть стран: досрочно покинувший саммит президент США Дональд Трамп распорядился не подписывать итоговое коммюнике. Американский лидер объяснил такое решение «ложными заявлениями» премьера Канады Джастина Трюдо на итоговой пресс-конференции. По словам экспертов, несмотря на резкие замечания в адрес России, страны G7 достаточно прагматичны и понимают, что множество вопросов невозможно урегулировать без Москвы.
globallookpress.com © Jesco Denzel
В канадском Квебеке завершился двухдневный саммит глав государств «Большой семёрки». По итогам переговоров было принято итоговое коммюнике, в котором отражена позиция G7 по ключевым вопросам международной повестки дня. О согласовании этого документа в ходе итоговой пресс-конференциии объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Я рад сообщить, что мы выпустили итоговое коммюнике, которое было согласовано семью странами... За последние несколько дней мы достигли настоящего прогресса по широкому кругу вопросов», — заявил глава правительства председательствующей в G7 Канады.
По его словам, одним из итогов саммита стала договорённость о формировании механизма быстрого реагирования на деятельность «враждебных государств».
«Мы взяли на себя обязательство предпринимать конкретные действия для защиты наших демократических систем от иностранных угроз и проводить скоординированные мероприятия по выявлению тех, кто будет наносить нам вред», — цитирует ТАСС Трюдо.
Отдельными пунктами в коммюнике прописаны комментарии «Большой семёрки» в отношении КНДР, России, Ирана, Сирии, а также палестино-израильского конфликта и ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
В частности, лидеры G7 призвали Россию «прекратить своё дестабилизирующее поведение для подрыва демократических систем и поддержку сирийского режима». Кроме того, в тексте итогового заявления «семёрка» вновь осудила нападение в Солсбери на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
«Мы разделяем и согласны с оценкой Великобритании, что, весьма вероятно, Россия несёт ответственность за это нападение и что нет никакого альтернативного объяснения», — говорится в документе.
«Семёрка» также вновь заявила об осуждении «незаконной аннексии Крыма» и выразила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, призвав Москву полностью выполнять свои обязательства по Минским соглашениям (хотя Россия неоднократно отмечала, что не является субъектом этих договорённостей, а лишь их гарантом). В коммюнике увязали продолжение санкционного режима в отношении РФ именно с ситуацией на Украине и отметили, что в случае необходимости режим ограничительных мер может быть ужесточён.
«Если потребуется, мы готовы принять дальнейшие ограничительные меры, чтобы увеличить издержки для России», — отмечается в коммюнике.
При этом лидеры «семёрки» отметили, что будут продолжать работать с Москвой в рамках урегулирования региональных кризисов и глобальных вызовов там, «где это отвечает интересам» стран G7.
Президент РФ Владимир Путин, который 10 июня подвёл итоги саммита ШОС в Китае, ответил на вопросы журналистов о саммите «Большой семёрки».
Российский лидер призвал не придавать чрезмерного значения возможным разногласиям внутри G7. «Это обычная практика, нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии», — заявил Путин.
При этом глава государства призвал страны «семёрки» пректатить «творческую болтовню» и перейти к реальному сотрудничеству. Таким образом президент РФ прокомментировал коммюнике G7, в котором Москва вновь упоминается как вероятный организатор отравления Скрипалей.
«За политические заявления особо платить не надо»
По словам доктора политических наук, профессора Тихоокеанского государственного университета Илдуса Ярулина, в заявлениях «семёрки» по России нет ничего необычного, поскольку европейские страны — участницы G7 пока не могут отказаться от своей риторики, так как это чревато последствиями для внутренней политики.
«Во многих государствах ситуация нестабильная, и резкая смена курса может привести к внутренней дестабилизации. В Великобритании проблемы с брекситом, в Германии — нестабильная коалиция, и резкие шаги делать нельзя. Поэтому, работая с лозунгами вчерашнего дня, предупреждая Россию и угрожая ей, от Москвы отказаться не могут. Возникает дилемма между политикой и экономикой», — заявил политолог.
Собеседник RT отметил, что несмотря на политические заявления Европа достаточно прагматична и понимает: без России никаких вопросов не решить, и в первую очередь — экономических.
«Вряд ли что-то изменится. И двери не закроются, и будут призывать к сотрудничеству, не афишируя во многом экономические задачи. Про экономику ведь там и слова не было сказано, речь идёт только о политических заявлениях, за которые особо платить не надо», — подчеркнул Ярулин.
Эту позицию поддержал и политолог Александр Асафов, отметивший, что все заявления лидеров G7 в отношении России на саммите в Квебеке носят «традиционный церемониальный характер» и частные заявления, например, предложение Дональда Трампа вернуть Россию в G8, с которым согласился премьер-министр Италии Джузеппе Конте, не позволят перейти к новой риторике.
«Поскольку участникам «G6 + Трамп» нужно было принимать единое солидарное мнение, они нашли достаточно аккуратную форму, в которой выражены и опасения, связанные с Россией (определённый реверанс той самой уже стремительно исчезающей позиции объединенного Запада). Тем не менее оставлен и реверанс в сторону России», — отметил Асафов в беседе с RT.
По его словам, заявления о необходимости контактов в глобальных процессах говорят, что само коммюнике имеет дипломатический характер. Ведь наряду с дежурными обвинениями России и словами о «российской угрозе» высказано желание сотрудничать с Москвой.
Политологи сошлись во мнении, что одновременное проведение саммитов G7 в Канаде и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае далеко не случайно, и в частности свидетельствует о создании многополярного мира.
«Саммит ШОС — это важное мероприятие, все понимают, что это фактически альтернатива другого мира, не традиционно западного. Поэтому, конечно, формулировка про дестабилизирующую деятельность России в том числе связана и с этим, так как есть другой альтернативный центр силы», — отметил Асафов.
В этой связи Илдус Ярулин отметил, что слова Трампа о возможном возвращении России в G8 могут быть связаны со смещением центров силы и некоей проверкой на прочность существующих систем.
По словам Александра Асафова, на фоне противоречий в западном мире и процессов развала коллективного Запада саммит в Квебеке стал попыткой «скрепить по живому стремительно расползающиеся отношения». Эксперт отметил, что недавние встречи с Трампом президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель не привели к прорыву в сотрудничестве.
«Непосредственно на G7 министр иностранных дел Германии, сказал, что немцы не могут скрывать дальше информацию о давлении на них американцев, экономическом в том числе. Совершенно очевидно, что силовая попытка подавления со стороны Трампа есть, но европейские страны не готовы поддаться», — добавил Асафов.
«Трамп попытался стать хедлайнером»
Стоит отметить, что на полях саммита G7 так и не состоялись переговоры американского лидера с премьером Великобритании Терезой Мэй, а во время совместной пресс-конференции с Джастином Трюдо президент Франции упомянул, что в случае необходимости «семёрка» готова стать «шестёркой».
Кроме того, Дональд Трамп досрочно покинул Квебек, чтобы отправиться в Сингапур, где 12 июня должна пройти его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
На этом фоне американский лидер сообщил, что дал указание представителям Соединённых Штатов не подписывать итоговое коммюнике саммита G7, связав это с заявлениями Джастина Трюдо об экономическом взаимодействии Канады и США.
«Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вёл себя так кротко и мягко во время наших встреч на G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после моего отъезда, сказав, что «пошлины США были своего рода оскорбительными», и он «не даст сесть себе на шею». Очень нечестно и слабо. Наши пошлины — это ответ на его 270% тарифы на молочные продукты!» — заявил Трамп в Twitter.
«Трамп попытался стать хедлайнером, переключить повестку встречи на себя, поскольку знал, что основной целью этой встречи является не обсуждение поведения России, а обсуждение той тяжёлой экономической ситуации, в которой мир оказался по вине американского президента, ведущего экономические и торговые войны с многими странами. Трамп понимал, что окажется перед достаточно серьёзными аргументами... и попытался переключить повестку, сходу предложив включить Россию, чтобы отвести обсуждение от болезненных для себя вопросов», — пояснил политолог Александр Асафов.
Именно ограничение протекционизма Асафов считает основной темой в повестке саммита.
«Поэтому Трамп оборонялся взаимными обвинениями, пригрозил ввести автомобильные пошлины, которые вызывают тревогу у других участников этой встречи, и уехал на более важную для себя именно имиджевую, а не экономическую встречу с северокорейским лидером», — добавил эксперт.
По его словам, это также показывает существующий разрыв в G7 и позицию Трампа, который уверен в своих действиях и готов идти до конца.
Из-за этого американский лидер предпочёл другую встречу и распорядился не подписывать коммюнике, потому что оно имеет ярко выраженный антипротекционистский, а значит и антиамериканский, и антитрамповский характер.
При этом Илдус Ярулин отметил, что на фоне проблем в американской экономике, включая угрозу рецессии, Трамп пытается решить обозначенные перед выборами задачи и защитить рынок.
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