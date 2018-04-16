«Ложный предлог и результат»: посольство России в Британии заявило о незаконности ударов западной коалиции по Сирии

США, Великобритания и Франция использовали ложный предлог и правовую базу, чтобы нанести ракетный удар по Сирии. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне. В дипмиссии отметили, что концепция «гуманитарной интервенции», которой власти королевства оправдали своё участие в бомбардировках, не даёт права применять силовые методы. Ранее лидеры Франции и Британии назвали проведённую в Сирии операцию «легитимной» и «отвечающей национальным интересам».

США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии под ложным предлогом и были основаны на ложной правовой базе. Об этом говорится в заявлении посольства России в Великобритании.

«Не нужна глубокая экспертиза для того, чтобы понять, что мы имеем дело с атакой, совершенной под ложным предлогом, ложной правовой базой и с ложным результатом», — передаёт сообщение посольства РИА Новости.

Дипмиссия также обвинила представителей стран Запада в лицемерии.

«Международное сообщество не уверено в том, произошла ли в Думе химическая атака и желает увидеть результаты расследования ОЗХО. Когда международные наблюдатели прибывают в Дамаск и когда сирийское правительство и оппозиция пытаются создать конституционный комитет по прекращению войны, говорить, что «нет практической альтернативы использованию силы», по меньшей мере, лицемерно», — говорится в заявлении посольства.

Дипломаты также отметили, что «гуманитарная интервенция», на которую ссылается Великобритания для оправдания ударов по сирийской территории, не может служить основанием для применения силы.

«Концепция «гуманитарной интервенции», активно продвигаемая Западом в 1990-х годах, была отвергнута международным сообществом… Международное законодательство позволяет применять силу только для самозащиты или под мандатом ООН. Поэтому тот факт, что Великобритания ссылается на «гуманитарную интервенцию», является прямым подтверждением незаконности бомбардировок», — отмечают в посольстве.

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«Ради национальных интересов»

Между тем в Великобритании своё участие в бомбардировке Сирии объяснили национальными интересами. Об этом говорится в тексте речи премьер-министра страны Терезы Мэй, с которой она в понедельник выступит в парламенте.

«Скажу честно: мы действовали согласно нашим национальным интересам. В наших национальных интересах предотвратить использование химических вооружений в Сирии в будущем, а также поддержать глобальный консенсус о недопустимости применения химоружия. Мы не можем позволить сделать использование химического оружия нормой, ни в Сирии, ни на улицах Великобритании, ни где-либо еще», — цитирует РИА Новости отрывки из речи.

Там также подчёркивается, что Лондон был уверен в своей правоте, принимая решение об ударе по Сирийской арабской республике: «Мы сделали это потому, что были уверенны в том, что это правильно».

В выходные Мэйпоговорила с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьером Италии Паоло Джентилони, премьером Канады Джастином Трюдо, премьером Австралии Малколмом Тёрнбуллом и главой Европейского совета Дональдом Туском.

Как говорится в тексте речи премьера, «все они высказали поддержку действиям Британии, Франции и Америки».

Глава британского правительства обвиняет Россию в попытках «блокировать» расследование химических атак в Сирии.

«Были явные попытки блокировать любое надлежащее расследование, как мы видели в случае с российским вето в ООН ранее на неделе», — говорится в речи.

Мэй ещё раз возложила ответственность на Дамаск за якобы имевшую место химатаку в сирийской Думе.

«Инспекторы с мандатом СБ ООН расследовали прежние атаки, и в четырёх случаях пришли ко мнению, что ответственность за них несёт режим. Мы уверены в нашей оценке того, что именно сирийский режим с большой степенью вероятность несёт ответственность за эту атаку, и такая повторяющаяся модель поведения означает, что режим с большой долей вероятности продолжит использование химоружия», — заявила она.

Кроме того, как сообщила канцелярия британского премьера, Мэй попросит в понедельник, 16 апреля, спикера палаты общин провести экстренные дебаты по военной операции Сирии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Reuters

«Легитимная операция»

В свою очередь, президент Франции поблагодарил армию страны за «прекрасно проведённую операцию». Он также подчеркнул «легитимность» действий коалиции.

«Эта операция была легитимной, и она была проведена в многостороннем формате… Это международное сообщество вмешалось и сделало это очень точно», — отметил французский лидер.

Он также подчеркнул, что Париж убедил президента США Дональда Трампа ограничить проведённую в Сирии операцию лишь объектами, якобы связанными с химическим оружием.

«Мы убедили Трампа ограничить цели ударов только химическими объектами, хотя до этого в Twitter наблюдалась другая тенденция», — заявил Макрон в эфире телеканала BFMTV.

Кроме того, французский лидер добавил, что бомбардировка сирийской территории «отдалила Россию от Турции.

«Посмотрите, что делала Россия в последние годы. Ведь была определена «красная линия» в отношении Сирии, но ничего не делалось для того, чтобы эти положения соблюдались. Россия и её пропаганда заняли в этом отношении совершенно ясную позицию, утверждая, что Запад — это слабые люди. Но этим ударом, этим вмешательством мы отдалили теперь Россию от Турции, так как Анкара осудила применение химического оружия и поддержала нашу операцию», — считает Макрон.

Более того, президент Пятой республики обвинил Россию в «подрыве действий международного сообщества», поскольку Москва якобы покрывает сирийский режим, который, по мнению западных политиков, использует химическое оружие против населения собственной страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон

Reuters

Ракетные удары

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии. Поводом для атаки послужили появившиеся 7 апреля сообщения о том, что в городе Дума в Восточной Гуте сирийскими войсками якобы было применено химическое оружие.

Минобороны РФ опровергло эти заявления, предоставив доказательства того, что появившееся видео «Белых касок» о якобы последствиях химатаки было постановочным. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Дамаск специалистов для проведения расследования.

Не дождавшись анализа экспертов, коалиция выпустила более 100 ракет по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии. Силам сирийской ПВО удалось сбить 71 из них.