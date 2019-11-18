Ложные сигналы: в ЕС предлагают защитить гражданскую авиацию от российских средств РЭБ

В Евросоюзе намерены защитить гражданскую авиацию от помех в работе глобальной спутниковой навигационной системы и выделят на это $1,5 млн. О таких планах говорится в поправках к проекту общего бюджета ЕС на 2020 финансовый год. Как указывается в обосновании к предлагаемой статье расходов, такие меры связаны с инвестициями России в средства радиоэлектронной борьбы. Утверждается, что цель вложений Москвы — «полностью заглушить сигналы спутниковой и сотовой связи, автоматического зависимого наблюдения-вещания, FM- и GPS-сигналы». Как подчеркнули опрошенные RT авиаэксперты, российские системы РЭБ рассчитаны на защиту страны от военных угроз и не представляют никакой опасности для европейской гражданской авиации.

В бюджете ЕС на 2020 год появилась новая статья — пилотный проект для обеспечения устойчивости авиации к созданию помех и спуфингу (подмене навигационного сигнала ложным) в работе глобальной спутниковой навигационной системы. RT ознакомился с документом Европарламента, в котором содержатся поправки к бюджету Евросоюза на следующий финансовый год.

«Рассчитанный на два года проект возглавит Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) в сотрудничестве с европейскими партнёрами. Его цель — обеспечить безопасность полётов средств гражданской авиации посредством внедрения комплексных мер безопасности и механизмов защиты от помех», — указывают в ЕП.

Согласно документу, в рамках проекта будут определены передовые практики применительно к деятельности контрольно-надзорных органов и работающих в этой сфере организаций, а также сформулированы общие рекомендации в отношении безопасности работы глобальной спутниковой навигационной системы (ГНСС).

На реализацию проекта планируется выделить €1,5 млн. Как утверждается в обосновании к предлагаемой статье расходов, необходимость таких мер объясняется растущими рисками для безопасности гражданской авиации, а также «крупными инвестициями» России в средства РЭБ.

«На протяжении многих лет эксперты по авиационной безопасности предупреждают о рисках для безопасности полётов гражданской авиации, связанных с киберугрозами, а также созданием простых и сложных помех в работе ГНСС. В последние годы российские военные направляют крупные инвестиции в средства и системы радиоэлектронной борьбы для того, чтобы полностью заглушить сигналы спутниковой и сотовой связи, автоматического зависимого наблюдения-вещания, FM- и GPS-сигналы и прочие», — утверждается в обосновании к финансированию проекта.

Однако, как подчеркнул в разговоре с RT авиаэксперт, заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов, российские системы РЭБ могут использоваться исключительно в военных целях и не представляют никакой опасности для европейской гражданской авиации.

«Российские средства радиоэлектронной борьбы не направлены против гражданской авиации. Боевые подразделения ВВС, ВКС могут быть использованы против сил ПВО условного противника и против боевой авиации, если она выполняет полёты по маршрутам гражданской авиации», — отметил он.

Как напомнил эксперт, средства РЭБ также используются и в странах Европы, причём располагаются они намного ближе к аэропортам и маршрутам полёта. Утверждения об опасности российских систем, подчеркнул он, не что иное, как сугубо политический, политизированный акт против России.

Военнослужащий на станции постановки помех РЭБ «Синица» на окружном этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае

РИА Новости

© Денис Абрамов

«Тенденция обвинять Россию»

В то же время, как указывается в поправках к бюджету Евросоюза на следующий год, «некоторые государства-члены, в частности в Северном регионе, сообщают о росте числа инцидентов, связанных с нарушением безопасности в результате помех в работе ГНСС».

Так, в ноябре прошлого года Министерство обороны Норвегии заявило, что работа систем GPS во время учений НАТО в стране была нарушена из-за якобы действий военных России в Арктике.

За несколько же дней до этого премьер-министр Финляндии Юха Сипиля допустил возможность «вмешательства России» в работу спутниковых навигационных систем GPS страны. По его словам, в ходе учений НАТО на севере Финляндии произошли «намеренные крупномасштабные сбои сигналов GPS».

По сообщениям немецкого новостного портала Deutsche Welle, в результате так называемого российского вмешательства пострадали финская часть Лапландии и северные районы Норвегии, расположенные вблизи границы с Россией, а норвежская региональная авиакомпания Widerøe подтвердила, что её пилоты столкнулись с нарушениями работы системы GPS. Однако авиакомпания указала, что в случае сбоев GPS-сигнала у пилотов гражданских самолётов есть альтернативные решения.

Комментируя обвинения в адрес Москвы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле ничего не знают о якобы причастности России к возникновению проблем с GPS.

«Нам ничего не известно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS. Здесь нужно спрашивать экспертов или Министерство обороны. Но вы знаете, что сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований», — отмечал он.

Разработка Россией средств РЭБ стала ответом на угрозу со стороны войск НАТО, напомнил в беседе с RT заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник. Главная задача этих систем — обеспечить защиту страны.