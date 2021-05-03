«Ложное чувство защищённости»: зачем США развивают глобальную систему ПРО

Соединённые Штаты намерены девальвировать российский потенциал ядерного сдерживания с помощью создания глобальной системы ПРО. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По её словам, те же задачи призвано решать и развитие Вашингтоном неядерных средств быстрого высокоточного удара. Ранее стало известно, что США планируют вложить $18 млрд в разработку ракет-перехватчиков, чтобы, как утверждается, защититься от иранской и северокорейской угроз. Как напоминают аналитики, размещение элементов ПРО в Европе Вашингтон ранее также объяснял необходимостью защиты от ракет Пхеньяна и Тегерана. При этом эксперты полагают, что реальная цель американской ПРО — ракетно-ядерный потенциал РФ и КНР.

Вашингтон стремится девальвировать российский потенциал ядерного сдерживания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что США в 2002 году в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне (ПРО), и с тех пор Вашингтон стал разворачивать по всему миру систему глобальной ПРО, состоящую из мобильных и стационарных противоракетных средств.

«Под надуманными предлогами наземные противоракетные комплексы размещаются в непосредственной близости от российских границ. Активно развиваются морские средства, которые регулярно появляются вблизи побережья России», — сказала Захарова в интервью агентству РИА Новости.

По её словам, попытки американских властей представить глобальную систему как оборонительный проект — «не более чем дымовая завеса». Захарова полагает, что Вашингтон хочет получить преимущество за счёт возможности нанести ядерный удар первым.

Она добавила, что в этом же ключе стоит расценивать и «развитие американцами военно-космических возможностей и создание неядерных средств «быстрого высокоточного удара».

Мария Захарова

globallookpress.com

© MFA Russia/via Globallookpress.com

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон намерен потратить около $18 млрд на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана. Как отмечается в материале агентства, это станет первой крупной оборонной госзакупкой администрации Джо Байдена.

В ходе фазы разработки перехватчика нового поколения команды под руководством корпораций Lockheed Martin и Northrop Grumman получат в общей сложности $13,1 млрд, отмечает Bloomberg. После «критического обзора конструкции» пройдёт этап конкурсного отбора, который, вероятно, завершится к 2026 году.

После этого будет построен 31 новый перехватчик, включая 10 образцов для испытаний. Их разместят на базах на Аляске.

По оценкам независимого сметного отдела Пентагона, на фазу производства будет потрачено $2,3 млрд, а расходы на обслуживание в долгосрочной перспективе составят ещё $2,3 млрд.

«В настоящее время мы сосредоточены на фазе разработки технологии», — заявил официальный представитель Агентства по противоракетной обороне США Марк Райт.

По его словам, агентство намерено начать поставку новых перехватчиков на вооружение «не позднее 2028 года».

Глобальная оборона

Напомним, Договор об ограничении систем противоракетной обороны, о котором упомянула Захарова, был подписан 26 мая 1972 года в Москве советским лидером Леонидом Брежневым и президентом США Ричардом Никсоном и вступил в силу 3 октября того же года. Договор был заключён на неограниченный срок с правом выхода из него каждой из сторон.

В соответствии с документом, СССР и США обязались не развёртывать системы ПРО на территории своих стран и не создавать основу для такой обороны, кроме комплексов ПРО, которые защищали бы столицы и районы расположения шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР).

Договор также обязывал не создавать, не испытывать и не развёртывать системы или компоненты ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования.

Президент США Ричард Никсон и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев

РИА Новости

© Юрий Абрамочкин

Как отмечают эксперты, соглашение, с одной стороны, позволяло сдерживать гонку вооружений, а с другой — сохраняло стратегический паритет между США и СССР, так как ни одна из держав не была застрахована от ядерного удара по своей территории.

Однако уже в 1980-е годы Вашингтон стал пытаться обойти этот договор и нарушить имевшийся баланс. При администрации Рональда Рейгана в США была разработана программа «Стратегическая оборонная инициатива», которая предполагала защиту всей территории США от МБР с помощью размещения перехватчиков в космосе. Она получила неофициальное название «звёздные войны», но так и не была реализована, хотя и подстегнула гонку вооружений.

Сменивший Рейгана на посту президента Джордж Буш — старший в 1991 году выдвинул новую концепцию программы стратегической оборонной инициативы — Глобальную защиту от ограниченного удара. Она позволяла перехватывать ограниченное число ракет.

17 марта 1999 года американский сенат проголосовал за резолюцию, призывающую закрепить развертывание национальной системы противоракетной обороны в качестве элемента государственной политики США. Летом того же года президент США Билл Клинтон подписал одобренный конгрессом законопроект, который уполномочил Пентагон разместить элементы этой системы для защиты всей территории страны от баллистических ракет, когда это будет технически возможно.

Усилия американских властей в конечном счёте привели к выходу США из договора по ПРО. Соответствующее решение было принято в июне 2002 года. В том же году началось создание национальной и региональной систем ПРО США. Для осуществления соответствующих разработок было создано Агентство по противоракетной обороне.

Джордж Буш — младший

Reuters

© Alyssa Pointer

Администрации Джорджа Буша — младшего удалось добиться определённых успехов в совершенствовании многослойной системы ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США делают ставку на развитие морской составляющей тактической системы ПРО, которая действует в Тихом и Индийском океанах.

Как отмечают аналитики, корабли ВМС США с морским вариантом ракетного комплекса Aegis на борту могут перемещаться в международных водах, что даёт им возможность блокировать баллистические ракеты на срединной и заключительной стадиях траектории их полёта.

После прихода к власти Барака Обамы США не отказались от амбициозных планов по созданию системы ПРО, но решили сделать её более гибкой и мобильной. Инициатива получила известность как нестратегическая адаптированная ПРО. Она включает систему ПРО на территории США и развертываемые элементы американской ПРО в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе.

На сегодняшний день на территории США установлено 44 ракеты-перехватчика шахтного базирования. Кроме того, элементы американской ПРО в виде мобильных комплексов Patriot размещены в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Япония, Турция, Израиль, и Маршалловы острова предоставили свои территории для размещения радаров.

В Европе сформирован морской компонент американской ПРО. Он состоит из нескольких эсминцев с Aegis и ракетами-перехватчиками SM-3. Они размещены на военно-морской базе Рота в Испании.

Наземный компонент ПРО в Европе состоит из мобильной радиолокационной станции AN/TPY-2 в Турции и комплексов Aegis Ashore в Румынии и Польше. При этом база ПРО в румынском Девеселу уже работает, а сроки ввода в эксплуатацию аналогичных систем в Польше близ посёлка Редзиково несколько раз переносились. По последним данным, ожидается, что они начнут функционировать не ранее 2022 года.

«Создать дисбаланс в ядерном оружии»

Россия неоднократно выражала свои опасения в связи с выходом США из договора по ПРО и разработкой Вашингтоном системы противоракетной обороны.

Москва полагает, что глобальная система ПРО нужна Америке вовсе не для защиты от Ирана и КНДР, а чтобы обнулить ракетно-ядерный потенциал РФ.

Как отмечают эксперты, опасения РФ не лишены оснований. По их словам, доказательством того, что ПРО США нацелена вовсе не на Иран и КНДР, является отказ американцев от создания с РФ совместной ПРО. Предложение вместе работать над такой системой Россия выдвинула ещё в начале 2000-х годов после выхода США из договора по ПРО.

Кроме того, в Москве отмечают, что комплексы Aegis с пусковыми установками Мк-41 могут быть использованы не только для перехвата, но и для запуска крылатых ракет, что превращает эти системы в элемент наступательного потенциала Вашингтона.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что США вышли в 2002 году из договора по ПРО, чтобы упрочить своё глобальное военное доминирование.

Комплекс Aegis Ashore

globallookpress.com

© US Navy

«США начали формировать новую стратегию мгновенного глобального удара, где система ПРО играла ключевую роль. Новый план предполагал, что Пентагон наносит превентивный предупреждающий удар, уничтожая ядерный потенциал РФ либо КНР, после чего американские системы ПРО добивают все оставшиеся ракеты, которые стартуют в качестве ответного удара на действия США», — рассказал аналитик в беседе с RT.

О том, что эти системы нацелены на РФ и КНР, свидетельствует их расположение, говорит Леонков.

«Американские системы ПРО были размещены в наиболее удачных местах для перехвата российских ракет, поэтому объяснения про Иран и КНР несостоятельны», — считает аналитик.

Похожей точки зрения придерживается и ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

«В первую очередь ПРО направлена против геополитических противников США — РФ и КНР, хотя КНДР и Ирана она тоже касается», — отметил аналитик в разговоре с RT.

При этом Ермаков полагает, что сам по себе проект глобальной системы ПРО, которая бы защищала всю территорию США, отнюдь не бесспорен с точки зрения эффективности.

«Нет стопроцентной гарантии, что можно сделать ПРО, защищающую всю территорию США. Но при этом попытка создания такой системы может дать её владельцам ложное чувство защищённости. Это, в свою очередь, провоцирует дальнейшую милитаризацию внешней политики США. Вашингтон, считая, что страна защищена со всех сторон, может пойти на неадекватные действия, в том числе нанесение первых ударов в отношении своих противников», — говорит эксперт.

В этих условиях, считают аналитики, РФ вынуждена вкладывать деньги в модернизацию ядерной триады и разработку новейших систем вооружения, которые могут преодолевать любые системы ПРО. Уже сейчас Москва обладает такими комплексами.