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Ложь в лоб: о чем распространяют фейки в преддверии выборов

01 сентября 2021, 03:00  •  58 • Политика
За январь–август 2021 года в России выявили почти 39 тыс. фейков о выборах в Госдуму, свидетельствуют данные мониторинга Общественной палаты (ОП). Около 3,8 тыс. из них появилось за период с 8 июля по 30 августа, уточнили в «Лиге безопасного интернета». Эти показатели постоянно растут и вряд ли стоит рассчитывать на снижение количества ложных сообщений, отметили эксперты на заседании ОП 31 августа. Наиболее популярны фейки насчет введения локдауна после выборов, обязательной вакцинации всех участников избирательного процесса и отмене видеонаблюдения за голосованием. В Госдуме и Совфеде опасаются, что граждане могут прислушиваться к тому, что пишут в интернете. Однако методы распространения недостоверных сведений не изменились, страны-источники фейков тоже, поэтому способы борьбы с ними уже отработаны.

Ложный след

В последний день лета в Общественной палате презентовали данные о фейках, которые фигурировали в Сети в этом году. Исследование приурочено к грядущим думским выборам, которые пройдут 17–19 сентября. В самом начале дискуссии член ОП, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала об общемировом тренде ужесточения законодательства в информационной сфере, но при этом и тенденции к увеличению числа ложных сообщений в интернете.
С начала июля этого года мы зафиксировали активное появление фейков о той избирательной кампании, которая проходит в России. В основном они затрагивают выборы в Госдуму, но также касаются и региональных выборов. Точек запуска такой информации пока не очень много — это отдельные СМИ и отдельные аккаунты, — отметила Екатерина Мизулина.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Она добавила, что фейки о голосовании зачастую распространяются с территории Украины, Польши и Латвии. С 8 июля по 30 августа волонтеры «Лиги» выявили 3,8 тыс. ложных сообщений о предстоящих выборах. По данным мониторинга Общественной палаты за 2021 год (январь-август), общее число фейков составило почти 39 тыс. Показатель постоянно растет, и рассчитывать на снижение активности в преддверии Единого дня голосования не стоит. Первый зампред комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич объяснил такое количество ложных сообщений многочисленными перепостами.
— Фейк в ходе перепостов дописывается и редактируется, что приводит к валу ложной информации по одной теме. Бывают тысячи перепостов, но с точки зрения закона каждое такое сообщение — фейк. Поэтому у нас и получаются такие огромные цифры. Однако точек запуска фейков не так много. Это отдельные СМИ и аккаунты, которые осуществляют «посев», — отметил Александр Малькевич.
Он также перечислил основные темы фейковых сообщений: введение локдауна после 19 сентября, обязательная вакцинация для всех участников избирательного процесса и якобы отмена видеонаблюдения за голосованием. Всё это нацелено на то, чтобы запугать людей и делегитимизировать избирательный процесс, добавил Александр Малькевич.
Еще в июле стало известно об изменении системы трансляции процесса голосования. Записи с участков станут доступны только на служебном портале. Смотреть за ходом голосования будут все политические партии, их региональные отделения и кандидаты в одномандатных округах, избирательные комиссии, а также центры общественного наблюдения в субъектах, где участвовать может любой желающий, который прошел необходимое обучение. Также доступ к видеотрансляции получат уполномоченные по правам человека в федеральном центре и регионах и СПЧ при президенте РФ.
30 августа в Центризбиркоме обсудили новый порядок видеонаблюдения. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, он позволит охватить до 98% избирателей и 96% участков.

Опасные последствия

Как отметил руководитель «Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» Денис Заварзин, распространение ложных сведений в Сети может отразиться на настроениях избирателей.
— Иногда люди начинают в это верить. Распространение подобных сообщений подрывает основы конституционного строя, — заявил эксперт.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Ничего принципиально нового в распространении фейков не появилось, подчеркнул в разговоре с «Известиями» председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Однако это по-прежнему отражается на жизни граждан.
— Многие воспринимают это как правду. Из разных ложных сообщений люди могут сделать неверные выводы и принять необдуманные решения, — выразил опасения парламентарий.
Опять же из-за доверчивости аудитории некоторые фейки и получают распространение, добавили в Госдуме.
Многие блогеры, обычные пользователи соцсетей придумывают какие-то свои версии событий и подстегивают людей к неправильному восприятию реальности. Очень легко сейчас сделать монтаж, например, фотографии и преподнести информацию, чтоб кого-то очернить. А люди просто видят, верят и начинают дальше распространять, — рассказала «Известиям» зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова.
Справка «Известий»
Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Из-за пандемии они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Также в ЕДГ должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В нескольких субъектах выборы будут проходить и в дистанционном режиме. В столице среди участников онлайн-голосования разыграют 20 квартир и 100 машин.
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