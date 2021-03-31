«Ложь, в которой мы жили и работали каждый день»: экс-сторонница Навального рассказала об обстановке в его штабе

Бывшая сотрудница штаба Алексея Навального Алёна Нарвская рассказала о работе и атмосфере в организации. В интервью «Газете.Ru» она сообщила о пренебрежительном отношении руководителей ФБК* к простым сотрудникам и кумовстве среди руководства организации. Ранее RT публиковал другие истории экс-сторонников Навального, которые, в частности, говорили, что «к волонтёрам в штабе ФБК всегда относились как к рабам». Бывшие сторонники Алексея Навального также неоднократно отмечали, что, несмотря на громкие обещания поддержки со стороны блогера, так и не получили помощи в оплате штрафов, назначенных после протестных акций.

«Мы в очередной агитационный день едва набирали 50 человек по всей Москве, а затем включали стрим Волкова или читали его Twitter, где он называл совсем другое количество человек, гораздо завышенное. Это было в порядке вещей, это была ложь, в которой мы жили и работали каждый день», — заявила Алёна Нарвская, бывшая сотрудница штаба Алексея Навального.

В интервью изданию «Газета.Ru» она рассказала о своей работе, атмосфере внутри штаба и отношении соратников блогера к простым сотрудникам.

По признанию Нарвской, штаб работал в обстановке недоверия и подозрений, сотрудникам регулярно задерживали зарплату, хотя те «работали на износ». Иерархия в штабе строилась по принципу кумовства, против которого якобы борются сторонники Навального.

Сам блогер, как отметила девушка, производил впечатление очень растерянного человека, «который не знает, куда ему идти».

«Никто не предупредил, что мы собираем данные в поддержку незарегистрированного кандидата»

Как рассказала Нарвская, впервые она попала в Фонд борьбы с коррупцией* в возрасте 16 лет в качестве волонтёра для предвыборной компании Любови Соболь в 2016 году. Никаких тренингов для новых сотрудников предусмотрено не было — их сразу отправляли «в поле», проводить встречи с жителями во дворах.

«На этих встречах Люба выглядела человеком, которому некомфортно и который не знает, как общаться со своими сторонниками. Жители на такой встрече понимали, что перед ними стоит не уверенный в завтрашнем дне человек, а очередной представитель оппозиции, который старается собрать голоса», — рассказала она.

Главная задача в работе волонтёров заключалась в том, чтобы собрать побольше максимально полных персональных данных, отметила девушка. При этом сотрудников не предупредили, что они собирают данные в поддержку незарегистрированного кандидата.

«Деньги переводили на карту, сумма была минимальной. Если я не ошибаюсь, это был частный перевод средств от физлица», — сказала Нарвская.

«Нам надо было постоянно улыбаться и обязательно выставлять красивую картинку в Twitter»

Описывая работу в самом предвыборном штабе Навального, экс-сотрудница отметила постоянную атмосферу негатива, интриг и подозрений. В команде, по её словам, происходило ровно то, против чего сторонники блогера якобы боролись.

«Например, мы боролись против кумовства. Алексей всё время говорит о чиновниках, о целых семейных кланах у власти, но, по сути, в штабе Навального происходило то же самое. Правыми руками были его ближайшие друзья, их мнение было негласным правилом существования в штабе, которому надо было беспрекословно следовать», — призналась Нарвская.

Леонид Волков, по признанию девушки, был постоянно недоволен статистикой и работой рядовых сотрудников. От них требовалось «постоянно улыбаться» и «обязательно выставлять красивую картинку в Twitter», чтобы у главного штаба был материал о работе, которую они могли выдать за свою собственную.

Леонид Волков

РИА Новости

© Владимир Песня

«Если ты девушка, которая может стать красивым дополнением для картинки в Twitter, ты обязательно должна сфотографироваться с ним и счастливо улыбаться от того, что стоишь рядом с Леонидом Волковым. Такой прессинг ради прекрасной России будущего шёл вразрез с тем, за что мы боролись», — рассказала она.

Девушка призналась, что в штабе, в частности, был сотрудник Дмитрий Волов, который, по её словам, «был стукачом Ивана Жданова». Волов следил за сотрудниками, стараясь узнать, чем они занимаются не только в рабочее время. Ни публичная, ни внутренняя критика в штабе Навального не допускалась.

Задержки зарплаты, по признанию Нарвской, происходили каждый месяц, у сотрудников был ненормированный график. По словам девушки, они работали «сегодня в штабе, а завтра в подворотне».

Напомним, о пренебрежительном отношении к волонтёрам в штабе Навального RT ранее рассказывал кандидат в мастера спорта по вольной борьбе Пётр Проскуркин, проработавший в команде блогера четыре года.

Он отмечал, что когда у Ивана Жданова не нашлось человека, который мог бы развезти кубы, тот начал требовать от стоявшего в пробке Проскурина «срочно приехать или нигде больше не появляться».

«И вообще сказал, что меня тогда ни в один проект не возьмут. В штабе ФБК, по моему мнению, к волонтёрам всегда относились как к рабам», — рассказывал Проскурин.

По его словам, сотрудникам приходилось работать до полуночи, оставаться в офисе ночевать, выходить на работу в выходные. Работников, пытавшихся возразить, выгоняли. При этом сотрудникам никогда не доплачивали за переработки. Как отмечал Проскурин, руководители штаба считали, что сам факт нахождения в ФБК должен быть «дороже всяких денег и похвал».

«Как только ты поднимаешь голову, тебя сразу убирают. Как только ты с какой-то просьбой обращаешься — тебя убирают. Потому что ты не имеешь ни на что права, кроме как дежурить в штабе и охранять агитку», — отмечал Проскуркин.

В интервью RT Проскуркин также рассказал, что организаторы протестных акций фактически подставляли граждан под полицейские дубинки. Он также отметил, что сотрудники штаба, координируя передвижения участников акций протеста в 2017 году в Москве, по сути, перенаправляли людей с согласованного митинга на несогласованный, не предупреждая их о незаконности их действий и возможных рисках.

«Эти люди не получали ничего, в том числе элементарных рекомендаций по безопасности»

Алёна Нарвская также рассказала, что визиты представителей ФБК в штаб всегда вызывали ажиотаж, однако у сотрудников не было ощущения, что приедет друг или соратник. Она заметила, что Любовь Соболь «всегда избегала людей», Илья Яшин вёл себя высокомерно, Навальный же производил впечатление инфантильного и растерянного человека.

«Он показался мне очень растерянным человеком, который не знает, куда ему идти, и ему нужна поддержка, правая рука. Этой рукой он выбрал Леонида Волкова, но это очень плохой выбор. Волков только отталкивает сторонников и всех адекватных людей», — заявила она.

Говоря об обещании Навального добиться в ЕСПЧ компенсации каждому оштрафованному участнику митинга в свою поддержку, девушка обратила внимание, что это была бравада, призванная привлечь на улицы как можно больше людей. Штабу, по её словам, нужна была от людей «безусловная готовность выходить в дождь и снег».

«Но взамен эти люди, особенно молодёжь, не получали ничего, в том числе элементарных рекомендаций по безопасности», — рассказала она.

Обещания помощи с оплатой штрафов

Бывшие сторонники Алексея Навального неоднократно сообщали, что, несмотря на громкие обещания поддержки со стороны блогера, так и не получили помощи в оплате штрафов, назначенных после протестных акций.

Так, бывший координатор саратовского штаба Навального Михаил Мурыгин в беседе с RT в августе 2019 года заявил, что за организацию митинга 5 мая 2018 года его оштрафовали на 150 тыс. рублей. В декабре 2018 года он был оштрафован ещё на 212 тыс. рублей за видеоролик с недостоверным расследованием. По словам Мурыгина, он рассчитывал на помощь из Москвы в оплате штрафов, но связаться с Алексеем Навальным ему не удалось, несмотря на должность регионального руководителя.

РИА Новости

© Павел Бедняков

Об отсутствии помощи со стороны представителей московского штаба ФБК заявил и бывший координатор архангельского штаба Александр Песков, который получил два штрафа по 200 тыс. рублей за организацию незаконного митинга и шествия. По его словам, деньги на оплату штрафов для себя и других участников, которые были оштрафованы, он собирал месяц.

«Сумма на всех — порядка 600 тыс. рублей, у других были штрафы 10—15 тыс. рублей. В данном случае это была помощь определённых сторонников, которые жертвуют небольшие суммы. Конкретно помощи из Москвы или откуда-то ещё не было», — заявил он.

В свою очередь, Пётр Проскурин отметил, что Навальный помогал только в тех случаях, если эта помощь стала бы «хорошим инфоповодом».

«Он говорил, что если будут задержания, мы окажем помощь, мы дойдём до ЕСПЧ, вам выплатят деньги, вам выплатят €10 тыс. По факту же помощи никакой никогда не было. Он помогал только тем, кому надо помогать — с кем это хороший инфоповод», — пояснил он.

В июле 2020 года экс-координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Денис Михайлов также обвинил руководство Фонда борьбы с коррупцией в обмане. Активист рассказал, как в ФБК отказались помочь ему с оплатой многомиллионного штрафа.

По словам Михайлова, коллеги из команды Навального утешали его, заявляя, что назначенный судом штраф «незаконный» и всё «пройдёт само».

При этом Леонид Волков, комментируя жалобу Михайлова, посоветовал ему снять проблему через личное банкротство, заявив, что это «гораздо проще и ничего не стоит».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.