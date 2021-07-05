Ложь родом из США в шести фото: "Запад, который мы заслужили"

В одном коллаже коротко и тезисно показали типичные примеры лжи родом из США. Всего получилось шесть пунктов, и это "Запад, который мы заслужили".

Героями коллажа, ставшего вирусным в социальных сетях, стали президент, герой, учёный, эксперт, а также женщина и мирные протесты. Казалось бы, что тут необычного и вирусного? И почему мы должны увидеть признаки "Запада, который мы заслужили"?

Запад, который мы заслужили

... pic.twitter.com/JVeN60AW4C — นтթыйЁж Виктор (@slyhedge) July 3, 2021

Дело в том, что с каждым из образов связан скандал. Так, президентом США стал Джо Байден, хотя выборы показали, что страна расколота, а о многочисленных фальсификациях голосования говорят и теперь.

Героем в США оказался в конце мая прошлого года оказался Джордж Флойд. При задержании Флойд погиб, однако позже выяснилось, что фатальной стала не применённая полицейским сила. Да и сам Флойд не был добропорядочным гражданином - он судим за попытку кражи, хранение наркотиков и вооружённое ограбление. Тем не менее задержавшего его полицейского посадили, а самому Флойду как символу BLM поставили памятник.

Учёным в США оказался Билл Гейтс, известный своими скандальными исследованиями в сфере вирусологии. Более того, под патронажем Гейтса репетировали пандемию, которая слишком уж похожа на сегодняшнюю.

Эксперт - это юная Грета Тунберг. Она позиционирует себя, как экоактивистка, однако на деле оказывается, что высказывания Греты сами себе противоречат. Да и, по всей видимости, сама девочка мало что понимает в приписываемых ей догмах.

Мирные протесты на Западе - это тараны людей на автомобилях, избиения дубинками, травля газом. Всё это считается нормальным, если происходит в Европе или США...

Наконец, женщина с точки зрения Запада уже не женщина. В коллаже дама - это Рейчел Левайн, которую (то есть которого) выдвинули на должность помощника министра здравоохранения решением Джо Байдена. Левайн требует называть себя женщиной. Исходя из этого требования, напомним, что ранее она (или он, или оно) возглавляла систему здравоохранения штата Пенсильвания и руководила в регионе борьбой с пандемией коронавирусной инфекции.

К сожалению, вот он ,"Запад, который мы заслужили"...