«Ложь проникла на BBC»: как в британской медиакорпорации подают информацию

Расследование Русской службы BBC о накрутках в 1800% на медицинские маски и в 450% — на перчатки, которыми якобы промышляет Московский метрополитен, оказалось фейком. А «разоблачение» покупки московским правительством завода по производству масок на поверку оказалось фактом, о котором столичные власти сами сообщали СМИ. Как выяснил RT, подобных историй у BBC немало. При этом для многих BBC всегда служила стандартом объективности. Но этот идеал рушится, когда речь заходит о России.

Некорректная подача

12 мая 2020 года, когда в Москве был введён масочный режим, Русская служба BBC опубликовала расследование. В нём утверждалось, что столичное правительство якобы за копейки приобрело средства защиты и наваривает до 1800% с продажи одной маски и до 450% с продажи одной пары перчаток.

В статье утверждалось, что одна пара перчаток при закупке стоила 4,37 рубля, а маска — 1,64 рубля. Авторы ссылались при этом на гостендеры, проведённые в феврале 2020 года. На станциях метрополитена в мае перчатки продавались уже по 20 рублей за штуку, а маски — по 30 рублей.

Пресс-служба Департамента транспорта Москвы в тот же день опровергла заявления BBC, назвав информацию некорректной.

«BBC опубликовала информацию о закупке масок и перчаток Московским метрополитеном и Мосгортрансом, которая не является корректной», — сообщила пресс-служба ведомства в своём официальном аккаунте в Telegram.

Чиновники пояснили, что тендеры на средства защиты действительно объявлялись, однако не были доведены до конца.

«Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании BBC договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам», — говорится в сообщении.

Договоры были заключены ещё до пандемии, пояснили в ведомстве.

«Но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки, — добавили в пресс-службе. — Мосгортранс и Московский метрополитен уже занимаются расторжением договоров с этими юрлицами».

Этим комментарием BBC обновила свою публикацию, но выводы по накрутке цен при этом остались.

Правительство Москвы наваривается на пандемии?

RT изучил тендеры на поставку масок и перчаток, о которых писало издание. Их нет на портале госзакупок: документация и извещения размещены на площадке «Ростендер», на официальной тендерной площадке Подмосковья «Электронный магазин Московской области» и на «Портале поставщиков» Департамента Москвы по конкурентной политике.

Мэрия планировала приобрести 549 тыс. масок на сумму примерно 900 тыс. рублей и 1,4 млн пар нитриловых перчаток за 6,2 млн рублей, писала BBC. Это действительно так.

5 февраля 2020 года ГУП «Московский метрополитен» опубликовал тендер на закупку медицинских масок, следует из выгрузки базы «Контур.Закупки». Было выставлено три лота по 299 956 рублей за каждый, то есть всего на 900 тыс. рублей.

Один лот предусматривал поставку 182,9 тыс. масок. Следовательно, одна маска на этапе закупки должна была обойтись в 1,64 рубля (данные «Электронного магазина Московской области»).

А 22 февраля 2020 года метрополитен опубликовал 22 тендера на закупку нестерильных нитриловых перчаток. Большая часть лотов стоила около 300 тыс. рублей, следует из выгрузки базы «Контур.Закупки».

В одном лоте предусматривалась поставка примерно 68,6 тыс. пар перчаток. Одна пара перчаток, следует из данных «Портала поставщиков» Москвы, должна была стоить 4,37 рубля.

На первый взгляд, BBC всё изложила правильно: тендеры объявлены, стоимость масок и перчаток соответствует приведённым в статье цифрам.

Однако, по данным «Электронного магазина Московской области», договоры на таких условиях и за такую цену не были реализованы. На всех 26 закупках на портале висит статус «договор не заключён».

Это подтверждает слова пресс-службы Дептранса о том, что за такую цену маски и перчатки поставлены не были. Следовательно, не было никакой накрутки в 1800 и 450% соответственно.

В ведомстве подчёркивают: таких низких цен, что были на средства защиты до пандемии, сейчас нет нигде.

На сегодняшний день никто эти маски по такой копеечной цене не продаёт, утверждает Дептранс в своём пресс-релизе.

«Сейчас стоимость самой маски при закупке в Китае — 2 юаня (21—23 рубля) без учёта расходов на логистику, — объясняет пресс-служба. — Те маски, которые реализуются в метро, предоставлены городом, их стоимость стандартизирована».

Мониторинг цен на маски и перчатки, продаваемые в городе, проводится постоянно, уверяют чиновники.

«Вчера (11 мая. — RT) в аптеках и супермаркетах Москвы маски стоили от 32 до 60 рублей, перчатки — от 20 до 43 рублей за пару», — заключила пресс-служба Дептранса.

Однако в следующем своём расследовании, опубликованном 14 мая, ВВС снова повторила: «В феврале ГУП «Московский метрополитен» заключило несколько контрактов, в которых оптовая цена маски составила 1,64 рубля, а перчаток — 4,37 рубля». Впрочем, после этого оговорилась, что Московский метрополитен заявил об отсутствии поставок по этим договорам и об их расторжении.

Мэрия скрыла покупку завода?

Речь в новом расследовании от 14 мая шла о том, что предприятие по производству масок «КИТ» во Владимире в конце февраля «отошло к владельцу столичной управляющей компании «Абсолют Эссет Менеджмент» Александру Сидорову». А уже в марте его собственником стала московская компания ООО «Центррегионинвест».

«Кто же стоит за компанией, скупающей предприятия, которые во время пандемии можно назвать стратегическими?» — задаётся вопросом издание.

Ответ со ссылкой на «многочисленные свидетельства» таков: конечный собственник — правительство Москвы.

Однако о том, что завод, предположительно, перешёл под контроль мэрии Москвы, писала «Комсомольская правда» во Владимире ещё 10 марта 2020 года.

А 14 мая газета «Ведомости» выпустила статью с цитатами заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова. Чиновник сам рассказал историю покупки этого завода и всю подноготную сделки по закупке средств защиты.

Он прямо объясняет причину сделки эпидемией коронавируса.

«В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объём медицинских масок и что мы столкнёмся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развёрнуто на территории технополиса «Москва», — цитирует «Ведомости» чиновника.

«Редакция требует крови»

Мэрия Москвы купила предприятие по производству масок и поставляет их метрополитену по завышенным ценам — такое впечатление может сложиться после прочтения этих двух расследований BBC.

Между тем на самом деле правительство столицы не только не скрывало покупку завода, но и прямо о ней говорило. А таких низких цен на маски и перчатки, что были до пандемии, как видно из представленных выше данных, нет уже нигде. Это были вынуждены признать поставщики, с которыми теперь правительство Москвы расторгает контракты.

Однако подобный способ подачи информации, создающий определённое впечатление у её потребителей, BBC применяет не впервые. RT нашёл несколько подобных историй.

В декабре 2018 года, когда в Париже проходили протесты «жёлтых жилетов», редакция Русской службы BBC требовала от своих журналистов «доказательств российского вмешательства» в эти протесты.

Нужно было «найти углы», чтобы доказать вмешательство Москвы, так как «редакция требует крови», сообщала одному из корреспондентов сотрудница BBC Ольга Ившина в опубликованной переписке.

«Поражает цинизм журналистов. Речь идёт о компании, которая всю жизнь пропагандировала именно непредвзятый и независимый подход, профессионализм в качестве кредо своего издания, а именно — BBC», — прокомментировала тогда этот инцидент официальный представитель МИД Мария Захарова.

Осторожно, BBC!

7 декабря 2018 года Русская служба BBC опубликовала материал со ссылкой на Daily Mail о том, что журналисты Первого канала пытались проникнуть на территорию военной базы в Великобритании.

Речь в статье о том, что съёмочная группа Первого канала была замечена вблизи расположения 77-й армейской бригады, в районе деревни Эрмитаж графства Беркшир. Эта бригада, сообщает BBC, специализируется на кибервойне, борьбе с террористической пропагандой в интернете, психологических операциях, работе в соцсетях и в даркнете.

«Они (журналисты. — RT) вели съёмки из машины, подъезжали вплотную к ограждению из колючей проволоки и пытались проникнуть на территорию базы», — писала BBC.

После этого, отмечает издание, в эфире российского телевидения был показан репортаж о «фабрике троллей под Лондоном».

Сейчас в этом материале под названием «Осторожно, Первый канал: журналисты программы «Время» пытались попасть на военную базу в Британии. Чем это обернулось?» есть примечание: «*Этот материал был отредактирован после публикации».

Внести правки пришлось после того, как шеф бюро Первого канала в Лондоне и герой этой статьи BBC Тимур Сиразиев опубликовал открытое письмо к британским коллегам.

В нём он подробно разобрал свой сюжет и публикацию BBC.

«Долгие годы ваша телекомпания была для меня идеалом, образцом объективности и непредвзятости, — написал Сиразиев. — Тем сильнее оказалось разочарование, когда я сам стал героем вашего репортажа».

При этом он обращает внимание Русской службы BBC на то, что точно так же, как и журналисты Первого канала, съёмку у расположения бригады 77 вели репортёры BBC South.

«Было бы интересно узнать, чем эта съёмка отличается от нашей», — заключил Сиразиев.

Опровержение? Не слышали

Похожая история произошла в ноябре 2018 года. Тогда ВВС опубликовала статью «На комедию «Крымский мост» дали деньги без конкурса. Зрителям она не нравится».

В материале со ссылкой на анонимный источник утверждается, что фильм получил госфинансирование «после письма первого замруководителя администрации президента Алексея Громова».

«Дали деньги без всяких питчингов и защиты проекта, то есть без тех процедур, которые обязан пройти любой фильм, претендующий на деньги Фонда кино», — рассказал этот источник.

Эту информацию опроверг бывший тогда министром культуры Владимир Мединский.

Палестина объявила "предвойну" Израилю и США «По официальной информации Фонда кино, все конкурсные процедуры — я запрашивал — полностью соблюдены, — сообщил он телеканалу «Дождь», — (деньги на фильм были выделены. — RT) по конкурсу, конечно. Стандартная процедура была соблюдена по этому фильму, как и по всем остальным, Фондом кино. Иначе бы никаких денег не было».

Но на этот раз соответствующих правок в свою статью BBC вносить не стала.

Протест, которого не было

18 мая 2015 года на сайте BBC была опубликована заметка о том, что в Тольятти, у расположения бригады спецназначения ГРУ, прошёл антивоенный митинг.

«Около десяти человек, подойдя к контрольно-пропускному пункту военной базы, стали выкрикивать антивоенные лозунги и попытались развернуть плакаты, — цитирует статью BBC тольяттинское издание TLT.ru. — Участники требовали вывода российских войск с Украины».

Материал провисел на сайте около суток и был удалён 19 мая. Как выяснилось, никакого митинга не было — никто не нашёл ни фото, ни каких-либо подтверждений, что он проходил. Ничего не знала об этом и местная полиция.

В своей статье ВВС ссылалась на местного журналиста Сергея Петрова, но в СМИ Тольятти о таком никогда не слышали.

Главный редактор Русской службы ВВС Артём Лисс признал: информация о протестах в Тольятти не нашла подтверждения.

«Мы отдаём себе отчёт в том, что факты следует проверять максимально тщательно. Это особенно важно сейчас, в разгар информационной войны, когда и в России, и на Украине регулярно публикуются сообщения, которые на поверку оказываются чьими-то выдумками», — написал он в своей колонке.

«Репутация BBC основывается на точности и сбалансированности наших сообщений, — заключил Лисс. — Если какая-то публикация не соответствует нашим стандартам, то важно честно признать это — что мы и делаем в этом случае».

«Они и раньше так много раз делали»

В ноябре 2016 года на англоязычном портале ВВС появилась статья, в которой звучали обвинения в сексизме в сфере киберспорта.

В публикации утверждалось, что в игровой среде царит жёсткая гендерная дискредитация: женщины зарабатывают меньше, они часто становятся жертвами харассмента.

Одна из героинь, давших интервью ВВС, Джулия Киран обвинила издание в том, что журналисты извратили её слова.

«Мои слова на BBC перевернули, некоторые предложения вырезали, чтобы всё звучало так, как им нужно», — написала девушка в своём Twitter.

Геймерское сообщество её поддержало.

«Они и раньше так много раз делали. Поэтому я отказываюсь разговаривать с BBC», — написал, в частности, киберспортивный блогер Ричард Льюис.

«Вот почему я всегда нервничаю, давая письменные интервью о женском киберспорте. Несправедливо, BBC», — в свою очередь отреагировала профессиональный обозреватель Counter Strike: Global Offensive из Лос-Анджелеса, чемпионка мира по этой игре среди женщин Хизер Гароццо.

Больше экшена — больше ужаса

Похожая история произошла в 2017 году. BBC News тогда выпустила ряд публикаций и даже сняла документальный фильм «Хулиганская армия России» о том, что российские футбольные фанаты якобы собирались устроить британским болельщикам «фестиваль насилия» на ЧМ по футболу в 2018 году.

Ехать на чемпионат в Россию — опасно, предупреждали авторы.

Елизавета II пожалует титул рыцаря 100-летнему ветерану за совершённый в пандемию подвиг «Я удивлён, как меня переврали, — рассказал тогда RT известный фанат «Спартака» Василий Степанов (Вася Киллер). — Лично у меня возникли серьёзные претензии, когда мне приписали слова о «фестивале насилия». Это откровенная ложь».

«Они (съёмочная группа BBC. — RT) сами просили надеть какие-то маски, чтобы навести ужас на своих соотечественников, чтобы было больше экшена», — рассказывал RT один из лидеров фанатов ФК «Орёл» Дмитрий.

Путин возрождает мифы о Второй мировой?

В октябре 2016 года британская редакция BBC обвинила Путина в «возрождении мифа о Второй мировой войне в новом российском фильме».

Мифом советской и российской пропаганды назван подвиг 28 героев-панфиловцев, остановивших в бою под Волоколамском наступление гитлеровских войск на Москву осенью 1941 года.

История о 28 панфиловцах признана мифом и литературной выдумкой военной прокуратурой СССР ещё в 1948 году. BBC отмечает, что Путин жёстко выступает против фальсификации истории, но в то же время государство поддерживает экранизацию мифов, которые «созвучны с мировоззрением Кремля».

Однако в статье не рассказывается о том, какими на самом деле были события, лёгшие в основу легенды.

Бой у разъезда Дубосеково под Волоколамском 16 ноября 1941 года был гораздо масштабнее, чем его описывали в советских учебниках. 2-й танковой и 35-й пехотной дивизии вермахта противостояла советская 316-я стрелковая дивизия, в состав которой в разное время и входили перечисленные в легенде панфиловцы.

Сражение имело более кровопролитный и бескомпромиссный характер, чем описывает легенда. Советские войска остановили не 18 танков, а, по сути, целую дивизию, которая шла в наступление с хорошо обученной пехотой. При этом советские военные практически не имели противотанковых орудий, что делает их подвиг ещё более значимым.

«Спонсируемая государством ложь»

В октябре 2013 года британская BBC News «переозвучила» интервью сирийской женщины-врача, из которого следовало, что власти Сирии якобы применили химоружие.

Фраза «атака напалмом» была изменена на «атака химическим оружием». У зрителей сформировалось мнение, что в Сирии применяется химоружие. Арабоговорящие зрители обратили внимание на нестыковку, разразился скандал. BBC удалила ролик со своего YouTube-канала.

В ноябре и декабре 2016 года BBC «освещала» штурм сирийского Алеппо, утверждая, что получает все новости от источников в самом городе. Однако, по словам колумниста Daily Mail Питера Хитченса, в тот момент в восточном Алеппо не было ни одного репортёра от западных новостных организаций, а «новости» приходили из Бейрута или просто придумывались в Лондоне.

«Сегодня спонсируемая государством ложь проникла и в мою собственную страну, и на BBC, и я говорю правду настолько громко, насколько могу, потому что просто больше не слышу никого, кто бы тоже её озвучивал. И если ложь так и останется незамеченной, в будущем она ляжет в основу серьёзных ошибок», — написал журналист.