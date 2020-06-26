Ложь о событиях 23-30 июня 1941 года в Литве пропитана духом неонацизма

Зачем литовцы аплодируют зоологическим антисемитам и антисоветчикам?

«Вечером в среду (25 июня 1941 года) литовские фашисты в сопровождении толпы любопытных вошли в еврейскую часть Вилиямполе с топорами и пилами. Начав с улицы Юрбарко, они ходили от дома к дому, от квартиры к квартире, от комнаты к комнате и убивали каждого еврея на своём пути, старого или молодого». Таким тот катастрофический для каунасской еврейской общины день остался в памяти раввина Эфраима Ошри, преподавателя ешивы в городском пригороде. Страшным символом литовской части холокоста стали публичные пытки и убийства в центре Каунаса, где располагался гараж «Летикус».

Свидетель-немец так описывает ужасы в «Летукисе»: «Молодой мужчина в возрасте примерно 16 лет, с засученными рукавами, был вооружён железным ломом. К нему подводили человека из стоящей рядом группы людей, и он одним или несколькими ударами по затылку убивал его. Таким образом он менее чем за час убил всех 45–50 человек. После того как все были убиты, молодой мужчина положил в сторону лом, пошёл за аккордеоном и взобрался на тела убитых. Он заиграл литовский национальный гимн. Поведение стоявших вокруг гражданских лиц, среди которых были женщины и дети, было невероятным – после каждого удара ломом они аплодировали, а когда убийца заиграл литовский гимн, толпа подхватила его».

Подполковник КГБ Литовской ССР (сразу после войны – капитан НКВД) Нахман Душанский в своих мемуарах пишет, что в одном из варваров позже был опознан Юозас Лукша, как утверждают литовские историки, «легендарный послевоенный командир «лесных братьев» и диверсант». Депутаты парламента решают вопрос об объявлении 2021 года «годом партизана Лукши». Легко и просто власть готова ввести в пантеон национальных героев очередного убийцу.

Лицо так называемого Июньского восстания. Фото: yandex.by

Всего с 23 по 30 июня 1941 года в Каунасе было самым жестоким образом убито ещё около 3800 деморализованных граждан еврейской национальности и примерно 1200 в близлежащих районах. Сколько несчастных литовские белоповязочники погубили по всей республике, неизвестно.

Убийство евреев Каунаса в гараже "Летукис". Фото:waralbum.ru

Сегодня зоологические антисемиты в особом почёте, а ужас, который они наводили в Литве ещё до появления передовых немецких отрядов, назван Июньским восстанием против советских оккупантов, 79-ю годовщину которого «патриотически настроенные граждане» (читай: антисоветский элемент и русофобы) отметили 23 июня. В речах пёстрая публика превозносила участников мятежа и клялась, что их славные дела будут продолжены. О безвинных жертвах садистов не было сказано ни слова.

Националист Арунас Бубнис, считающий себя крупнейшим специалистом по восстанию, утверждает, что у события чёткие границы: начало – 23-го, конец 28-29 июня. Однако даже «крупнейший специалист» не в состоянии назвать примерное количество участников. Откуда быть чётким, если невозможно найти материалов о подготовке и ходе мятежа, в научном обороте нет ни одного документа. Историческая память народа тоже не сохранила фамилий, фактов, даже легенд о событии, которое независимая Литва сделала для себя столь значимым. Из раза в раз рассказчики говорят только о «пулемёте на башне каунасского костёла, откуда расчёт вёл огонь по подразделениям и одиночным бойцам Красной армии, отступавшим через мост на Немане». При этом литовские историки не стесняются утверждать, что «только в окрестностях Каунаса действовало несколько десятков повстанческих отрядов».

Какой боевой работой они занимались, кроме убийств евреев? Лариса Филипповна Страдалова маленькой девочкой вместе с матерью уходила от немцев через Каунас в сторону Утены и далее на Резекне-Псков. Отец Ларисы служил пехотным лейтенантом на границе с Германией в районе местечка Калвария, где и пропал без вести. «Когда вместе с другими беженцами мы с матерью пришли в ещё не занятый немцами Каунас, в городке, где жили семьи комсостава Красной армии, увидели жутчайшую картину: всюду валялись истерзанные, замученные тела женщин и детей. Кровавую расправу вершили «белоповязочники». Перед глазами много лет стояли вспоротые животы, выколотые глаза, отрезанные груди и детишки с проломленными черепами. Более страшной картины мне не приходилось видеть, хотя три года мы с мамой жили под немецкой оккупацией в деревне недалеко от Пскова, где тоже насмотрелись немало ужасов», – вспоминает Лариса, свидетельница всего лишь одного фрагмента Июньского восстания, якобы бурлившего в Литве 23 июня 1941 года.

При этом литовская историческая наука продолжат доказывать «освободительный характер восстания». Политики поддерживают и тиражируют ложь. Упомянутый Бубнис, директор департамента Национального центра изучения геноцида и сопротивления, всегда отстаивает им же придуманный официальный взгляд: «Оккупированный народ имеет право восстать против оккупантов и добиваться свободы и государственной независимости. Создание временного правительства Литвы летом 1941 года – именно результат восстания». О том, что «восставшие» приветствовали немецкие войска, благодарили Гитлера, пресмыкались перед немцами и приложили руку к охоте на евреев, литовских коммунистов и комсомольцев, – ни слова.

Надежды на восстановление Литовского государства или на ограниченный суверенитет не оправдались. Это не входило в планы Третьего рейха. Временный литовский кабинет был разогнан, из участников восстания сформировали полицейские батальоны, оставившие кровавый след не только в Литве, но и в Белоруссии, на Украине, в РСФСР, Польше. Однако сегодня в Литве продолжают утверждать: борьба за независимость началась в июне 1941-го и продолжалась в различных формах до обретения независимости 11 марта 1990 года.

Литовские антифашисты, в частности, политический заключённый Альгирдас Палецкис, всегда последовательно выступали против носителей этой официальной точки зрения. «Июньское восстание было не естественным проявлением патриотизма, а хорошо спланированной диверсией, во главе которой стояли спецслужбы германского Генерального штаба. Это была совместная диверсия немецких нацистов и их литовских поклонников и помощников, призванная облегчить продвижение Вермахта вглубь СССР». Данный факт подтверждён документами.

Антифашисты утверждают: «Паразитирующий сегодняшний литовский режим предательства и приспособленчества ищет героев там, где ими абсолютно не пахнет. Сегодняшние воспоминания о событиях 23-30 июня 1941 года в Литве – это провокация неонацистской власти». Лидер партии Социалистический народный фронт Литвы Гедрюс Грабаускас говорит: «Это попытка продемонстрировать преемственность фашистских, антисемитских, ксенофобских традиций».

Гедрюс Грабаускас, председатель партии Социалистический народный фронт (Литва). Фото: yandex.com