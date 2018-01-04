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Ложь о Смоленской катастрофе стоит полякам миллионы злотых

04 января 2018, 16:24  •  215 • В мире
В 2017 г. на традиционные памятные мероприятия, посвящённые погибшим в катастрофе самолёта президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 г., из государственного бюджета потрачено 4,5 млн. злотых. Это в четыре с половиной раза больше, чем в 2016 г.
Речь идёт о так называемых Смоленских месячниках, когда поляки раз в месяц выходят на улицы почтить память высокопоставленных пассажиров Ту-154. Правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) под предводительством Ярослава Качиньского, брата покойного Леха, выжимает из катастрофы максимум пропагандистского эффекта.
Из бывшего польского президента делают чуть ли не святого, а его смерть списывают на происки российских спецслужб. Такое лицемерие нравится не всем полякам, и в каждый Смоленский месячник противники ПиС организовывают контр-манифестации, требуя от Ярослава Качиньского прекратить спекуляции.
Качиньский вместо диалога с протестующими натравливает на политических противников полицию, и как раз расходы на обеспечение полицейских мер вызвали четырёхкратный рост расходов. В 2015 г. на эти цели ушло 623 тыс. злотых, в 2016 г. – уже 955 тыс.
Полицейское начальство отчиталось: на указанные суммы были закуплены дополнительные спецсредства и оплачена работа полицейских. Смоленский месячник в 2015 г. охраняли всего 89 полицейских. В 2017 г. – уже 3365 (http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,22853909,miesiecznice-smolenskie-kosztuja-cztery-razy-drozej-miliony.html?disableRedirects=true).
Министр обороны Польши Антоний Мачеревич, самый ярый сторонник версии о насильственной гибели президента Леха Качиньского, пообещал, что уже в этом году поляки узнают «правду» о крушении Ту-154. При этом в приватных беседах Мачеревич признаёт (https://www.fondsk.ru/news/2017/12/07/polskie-vlasti-ustroili-raspravu-nad-generalom-pytelem-45211.html): все это элементы антироссийской кампании.
Не дешёво обходится русофобия польским налогоплательщикам!
Соб. корр. ФСК
На фото: полиция задерживает противника ПиС во время Смоленского месячника

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