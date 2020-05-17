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Ложь о смертях с COVID-19 в России разбилась о реальные цифры от Голиковой

17 мая 2020, 14:55  •  31 • Политика
В России летальность от COVID-19 в 7,5 раз ниже, чем в целом по миру, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в России в 7,5 раз меньше, чем в среднем по миру. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова в анонсе телепередачи "Вести недели".
Заявление было сделано в связи с рядом публикаций в западных и российских оппозиционных СМИ. Издания утверждали, что в России якобы более высокая смертность от последствий коронавируса. МИД уже обратился с требованием выпустить опровержения данных материалов.
Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раз меньше, чем по миру в целом, - сказала вице-премьер в анонсе передачи.
Примерно об этом же она ранее сообщила на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в начале этой недели. Низкие показатели смертности от COVID-19 она объяснила снижением удельного веса пневмоний с 25 до 20,6% в структуре инфицированных, уменьшением периода от даты заболевания до госпитализации практически в девять раз, а также снижением темпов прироста заболевших.
Напомним, что источником фейковой информации о том, что российские власти скрывают реальное число погибших от COVID-19, стала газета Financial Times. В материале издания утверждалось, что "реальное" число погибших на 70% больше. Это было опровергнуто как врачами, так и простым фактом того, что нет огромного числа трупов, как в тех же США и Италии.

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