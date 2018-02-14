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Ложь о Путине довела голландского министра до отставки

14 февраля 2018, 01:24  •  264 • В мире
Министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра был вынужден подать в отставку после неправдивого заявления о встрече с президентом России
Глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра подал 13 февраля в отставку после того, как его поймали на лжи.
Сам факт отставки высокопоставленного европейского чиновника не был бы чем-то выдающимся, примечательным и вызывающим повышенный интерес со стороны международной общественности, если бы там не был замешан... Владимир Путин.
Голландца испугали слова Путина о "великой России"
Началось все с того, что в 2016 году, выступая на конференции “Народной партии за свободу и демократию”, Зейлстра заявил о том, что ещё в 2006 году, будучи представителем нефтяной компании Shell, он присутствовал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая якобы состоялась на даче российского лидера. По словам теперь уже бывшего главы нидерландской дипломатии, Путин излагал западным бизнесменам свои планы по созданию “Великой России” с включением в ее состав Украины, Белоруссии, Прибалтики и Казахстана.
"Я отчётливо услышал ответ Путина на вопрос о том, как он себе представляет великую Россию... Он заявил, что она включает в себя Россию, Беларусь, Украину и страны Балтии и также, хорошо бы, Казахстан. Он сказал это в своем выступлении, которое было записано на видео",
- утверждал Зейлстра.
По данным голландского издания Volkskrant, рассказать правду голландский министр был вынужден после того, как коллеги уличили его во лжи. 12 февраля он признал, что не присутствовал на встрече с Владимиром Путиным, но в то же время слышал этот рассказ от одного из своих партнёров.
"Я посчитал, что это важная геополитическая история, которая может иметь потенциально серьёзные последствия",
- заявил Зейлстра.
"Российская угроза" вновь оказалась ложной тревогой
Бывший глава МИД Нидерландов также утверждает, что выдал рассказанное ему третьим лицом за свою собственную историю потому, что якобы не хотел подставлять и вовлекать в скандал непосредственного участника той встречи.
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Впрочем, в оправдания Зейлстра мало кто поверил. И уже 13 февраля он был вынужден подать по требованию оппозиции в отставку, несмотря на заступничество со стороны премьер-министра Марка Рютте. В сделанном им заявлении Зейлстра признал, что допустил “самую большую ошибку” в своей политической карьере.
Весьма примечательно, что 14 февраля голландский министр должен был прибыть с визитом в Москву и встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны собирались обсудить среди всего прочего расследование крушения малайзийского “Боинг-777” над Донбассом 17 июля 2014 года, который был сбит украинским ЗРК “Бук”. Накануне Нидерланды официально проинформировали российскую сторону об отмене визита.
Между тем, не только в голландской, но и в западной прессе в целом продолжает разгоняться информационная волна об “имперских амбициях” России и её лидера. В посольстве России в Гааге назвали эти сообщения примером антироссийских fake news и выразили надежду, что “здравый смысл восторжествует” и “в Гааге вернутся к пониманию того, что Россия - незаменимый партнёр в борьбе с новыми вызовами и угрозами”.
«Не выдержит ни одна страна»: зачем США увеличивают военные расходы
“Попытки приписать России "великодержавные амбиции", стремление воссоздать "советскую империю" не выдерживают никакой критики. Об этом говорят лишь те, кто заинтересован в создании из России образа врага, кто под шумок о пресловутой "российской угрозе" продвигает на Восток военную инфраструктуру НАТО, сознательно провоцируя военную конфронтацию”,
- пояснили в российской дипмиссии.
Никита Данюк: Одно упоминание имени Путина на Западе может стоить политической карьеры
Как объяснил в беседе с «Царьградом» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, представители европейского политического истеблишмента действуют в русле искусственно сконструированной антироссийской риторики. При этом действуют довольно неумело и дискредитируют сами себя:
“Это показывает, что Россия и такие слова, как «Кремль», «Путин», «русские», сейчас являются императивами не только во внешней политике западных стран, но и оказывают очень сильное влияние на внутриполитические процессы”.
Здесь уместно вспомнить ту предвыборную антироссийскую истерию, которая царила в Соединённых Штатах, Германии, Франции, Польше, тех же Нидерландах и других странах Запада, когда критикующие действующее руководство с антиглобалистских, суверенистских или национальных позиций политики и политические партии обвинялись в связях с Россией и лично с Владимиром Путиным. Так, подобного рода обвинения привели к отставке Майкла Флинна - советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, успевшего пробыть в должности всего три недели, и чуть не довели до импичмента самого Трампа, который в ходе своей предвыборной кампании делал вполне комплиментарные заявления о Путине, что в числе прочего породило всевозможные инсинуации о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы.
“Как мы видим, любой человек, просто из-за одного упоминания Путина в своей биографии, может лишиться и поста, и в целом поставить крест на своей политической карьере”,
- резюмировал Данюк.
Павленко Дмитрий

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