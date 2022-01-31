Ложь о подготовке России к войне разоблачила Скабеева: "Окопы под Белгородом"

Ольга Скабеева показала, как СМИ Запада создают фейки о России.

Журналистка Ольга Скабеева показала, как СМИ стран Запада нагнетают у зрителей ощущение возможного "вторжения" России на Украину.

Она привела запись известного журналиста "Би-би-си" Ильи Барабанова, который рассказал, что к нему обращалась корреспондентка европейского канала за советом.

Илья... мы хотим снять, как россияне готовятся к войне. Копают окопы, укрепляют свои дома. Нам надо куда-то под Белгород для этого ехать?

- говорится в посте журналиста.

Барабанов отметил, что после этого вопроса "его крик слышался на два квартала".

"А зря они не поехали под Белгород. Зря", - отметили авторы канала.