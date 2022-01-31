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Ложь о подготовке России к войне разоблачила Скабеева: "Окопы под Белгородом"

31 января 2022, 18:45  •  251 • Политика
Ольга Скабеева показала, как СМИ Запада создают фейки о России.
Журналистка Ольга Скабеева показала, как СМИ стран Запада нагнетают у зрителей ощущение возможного "вторжения" России на Украину.
Она привела запись известного журналиста "Би-би-си" Ильи Барабанова, который рассказал, что к нему обращалась корреспондентка европейского канала за советом.
Илья... мы хотим снять, как россияне готовятся к войне. Копают окопы, укрепляют свои дома. Нам надо куда-то под Белгород для этого ехать?
- говорится в посте журналиста.
Барабанов отметил, что после этого вопроса "его крик слышался на два квартала".
"А зря они не поехали под Белгород. Зря", - отметили авторы канала.

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