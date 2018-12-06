Ложь, наглая ложь и Bloomberg: Что нас ждет в 2019 году?

Агентство Bloomberg опубликовало список основных угроз 2019 года. Это на редкость непрофессиональный документ, призванный лишь сбить с толку доверчивого читателя

Автор:

Мельников Михаил

Как вы думаете, что в нашем мире первично — политика или экономика? Политики действуют, исходя из экономической необходимости, или, напротив, экономика зависит от политических решений? На этот счет есть разные точки зрения.

Интересный взгляд предлагает авторитетное американское агентство Bloomberg.

Италия, Нигерия и террор

Bloomberg опубликовало список основных политических угроз мировой экономике в 2019 году. Это очень странный материал, который стоило обнародовать месяцем раньше — многие данные попросту устарели. Но общий месседж списка настолько интересен, что о нем следует поговорить подробнее.

Сначала кратко перечислим тезисы Bloomberg.

Торговые войны

В чем демократы и республиканцы едины, так это в определении роста Китая как важнейшего вызова для США. Речь не только о торговом соперничестве: Китай уже стал угрозой технологической цепочке поставок, а его военная экспансия может разрушить хрупкое равновесие сил в Восточной Азии.

Си Цзиньпин. Фото: www.globallookpress.com

Товарищ Си, по сути, поставил на кон свою репутацию: либо он выведет Китай на уровень великой глобальной державы, абсолютного доминанта не только восточной, а всей Азии с Океанией в придачу (и там еще по Африке есть вопросы), либо страна сама захлебнется от своего роста — промышленность требует постоянного увеличения объемов рынков сбыта. Поэтому американо-китайская торговая война и остается самым большим риском для мировой экономики.

Следующая часть материала Bloomberg подготовлена, кажется, раньше, чем последовали свежие новости о достижении взаимопонимания между Трампом и Си. Стороны уже отменяют новые пошлины, а американские экономисты все еще оценивают перспективы их роста. Впрочем, когда имеешь дело с Трампом, нельзя быть уверенным ни в чем — он вполне может выдвинуть совершенно новые требования к Китаю.