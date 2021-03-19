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Ложь на службе правительства Её Величества

19 марта 2021, 01:45  •  68 • Война
Как продвигать «британские политические ценности» среди российских журналистов
Историки могут подтвердить, что со времён Ивана Грозного Туманный Альбион готов был дружить с Россией только за очень большие деньги. Или за монополию торговли от Белого моря до Каспия. Или за беспошлинный ввоз английских товаров. А если не дружили, то более коварного и упорного врага, чем англичане, сыскать было трудно. В англо-русской войне в Балтийском море в 1808 году потопили русский 74-пушечный линкор «Всеволод» и три канонерские лодки. В 1812 году столкнули лбами Россию с Францией. В 1853-м – Россию с Турцией. В Крымской войне британский флот уничтожал в Чёрном и Азовском морях любые русские корабли и суда, вплоть до шхун и рыбацких лодок. И ещё тогда, почти двести лет назад, Англия, крупнейшая колониальная держава мира, трубила, что «Россия – тиран, готовящий экспансию в Европе»... После революции 1917 года британцы высадили десанты в Мурманске, Архангельске, на Кавказе, на Дальнем Востоке. Поддерживали басмачей в Средней Азии, бандеровцев после Второй мировой войны. Сегодня поставили себе на службу «свободную прессу» Соединённого Королевства.
Британские оккупанты в Мурманске
Некоторое время назад из документов, выловленных хакерами Anonymous из Вестминстера, стало известно, что «британское Министерство иностранных дел, по делам содружества и развития (Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO) распространяло антироссийскую пропаганду, интерпретируя факты в благоприятном для Британии и её союзников ключе», то есть лгало.
Большая часть этих документов, выложенных в сеть, «помечена грифом секретности правительством Её Величества в надежде, что они никогда не увидят дневного света». На службу по распространению лжи по контракту с правительством были поставлены гиганты британской информационной машины – ВВС и Reuters. Во исполнение контракта они должны были «продвигать антироссийское изложение событий и продвигать британские интересы внутри России и в соседних с ней странах».
Уже несколько лет мы только и слышим из зарубежных СМИ, что Россия распространяет фальшивые новости и дезинформацию, манипулирует социальными сетями через армию троллей, ботов, веб-бригад и журналистов, вмешиваясь в политическую жизнь США, Соединённого Королевства и их союзников, влияет на итоги выборов, злоупотребляет боевым отравляющим «Новичком», устраивает Brexit и т. д., и т. п...
Это не чепуха. Даже самые нелепые выдумки британских СМИ формируют сознание миллионов, особенно молодёжи, взращивая ненависть к стране по ту сторону «цивилизованной Европы»…
Детали, изложенные во всплывших в сети документах, свидетельствуют, что в рамках правительственной Программы по борьбе с дезинформацией и развитию средств массовой информации (Counter Disinformation and Media Development Programme) Вестминстер предлагает миллионы фунтов стерлингов подрядчикам, готовым создавать в России «сети НПО по разоблачению дезинформации». Это часть более широкой программы ослабления влияния России в соседних с ней странах. По этой программе работает, например, интернет-платформа Zinc Network, в которую входят Bellingcat и Institute for Statecraft. Интернет-платформу содержат признанный нежелательным в России Национальный фонд демократии (National Endowment for Democracy)***, финансируемый Конгрессом США, признанный нежелательным в России фонд «Открытое общество»*** Джорджа Сороса – сплошь друзья России. А теперь ещё и британское правительственное ведомство British Foreign and Commonwealth Office. Другая структура «программы по борьбе с дезинформацией», Институт государственного управления, кормится с рук НАТО, Министерства обороны Литвы, Госдепартамента США и Цукерберга (Facebook).
Американский новостной сайт The Gray Zone, исследовавший публикацию документов от Anonymous, утверждает, что британское правительство оплачивает услуги Reuters и BBC по выполнению «серии секретных программ, нацеленных на изменение режима в России и подрыв доверия к её правительству в Восточной Европе и Центральной Азии». Делается это через курсы обучения журналистов. Обучение предполагает вызвать у слушателей сугубо позитивное восприятие Великобритании. The Gray Zone цитирует бывшего члена британского парламента Криса Вильямсона (Chris Williamson), который пытался призвать к общественному контролю за тайной деятельностью правительства, но его инициатива была заблокирована по соображениям национальной безопасности. «BBC и Reuters выставляют себя как безупречные, беспристрастные и авторитетные источники мировых новостей, но они крайне скомпрометированы раскрытой информацией. Двойные стандарты добавили политикам и уважаемым корпоративным СМИ еще больше дурной славы», – говорит Вильямсон.
Речь о том, что лондонское благотворительное подразделение Thomson Reuters, зарегистрированное как благотворительная организация в США и Великобритании, уже 40 лет ведёт программы обучения репортёрским навыкам на 7 языках в 170 странах. Через эту кузницу кадров прошли более 15 тысяч журналистов. По новому контракту с правительством ВВС обещает «воспитывать российских журналистов посредством финансируемых правительством поездок и учебных занятий, создавать сети влияния внутри и вокруг России и продвигать изложение фактов и событий в русскоговорящих регионах в интересах НАТО».
В свою очередь Reuters предложил британскому министерству иностранных дел глобальную сеть влияния из 15 тысяч журналистов, и 400 из них находятся в России. Zinc Network предложил к услугам сеть пользователей YouTube в России и Средней Азии. Девицы из Pussy Riot предложили свою Mediazona.
Правительство Её Величества, полагает The Gray Zone, давно ищет возможность внедрить в российские СМИ понимание происходящего через сеть российских журналистов, прошедших соответствующее обучение. И результат есть. Агентство Reuters уже провело 10 обучающих туров для 80 российских журналистов прямо в Москве, в британском посольстве. И готовится провести ещё 8, продвигая «британскую культуру и британские политические ценности среди российских журналистов». На «программы влияния» в 2022 году выделено 8,3 миллиона долларов. Значит, есть кому платить.
Елена ПУСТОВОЙТОВА

Фонд Стратегической Культуры

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