«Ложь и спектакль»: МИД Сирии обвинил Запад в отказе изучать данные об обнаружении химоружия у боевиков

Правительственным войскам Сирии удалось обнаружить более 20 тонн отравляющих веществ на подконтрольных боевикам территориях. Об этом в субботу заявил замглавы МИД страны Фейсал Микдад. По его словам, данная информация была передана представителям ОЗХО и СМР, но они никак на неё не отреагировали. При этом Запад продолжает выдвигать обвинения в использовании химоружия в адрес Дамаска, ссылаясь на данные боевиков.

Специалисты САР обнаружили на территориях, которые были подконтрольны боевикам, химическое производство и 24 тонны отравляющих веществ. Об этом заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

«На складах террористов возле Аз-Захирии и Аль-Хафсы в провинции Хама находились контейнеры весом более 20 тонн. Они содержали 50 единиц боеприпасов, начинённых химическими веществами. В Тель-Адле найдено 24 тонны отравляющего химического вещества, предположительно хлора», — сообщил дипломат журналистам в ходе пресс-конференции в субботу.

По его словам, на складе в Муадамии, что в 30 км к северу-востоку от Дамаска, обнаружены боеприпасы и пластиковые контейнеры с органическим фосфором. А в окрестностях Сувейтры в пригороде Хамы найдено крупное предприятие, предназначенное для производства различных отравляющих веществ, 45 единиц химических боеприпасов и 44 бочки с химвеществами.

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад

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Микдад подчеркнул, что все данные были направлены специалистам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Специального механизма расследования (СМР). Но они документы не изучали, информация «была отложена в долгий ящик, поскольку ОЗХО и СМР во всех случаях хотели установить, что именно САР применило это химоружие», добавил Микдад.

«Эти данные, как вы знаете, не вызвали абсолютно никакого интереса у тех организаций, которые заявляют о своём стремлении очистить мир от химического оружия. Вместо этого они изучают сообщения террористов, которые говорят о применении отравляющих веществ в совсем других районах правительством Сирии. Специалисты ОЗХО назначаются Западом, они не хотят знать правду. Когда мы говорим, что эти специалисты не говорят правду, США утверждают, что они специалисты, поэтому не могут говорить неправду», — заявил замминистра.

Отказ сотрудничать

В ходе пресс-конференции Фейсал Микдад также заявил, что сирийская сторона задавала ОЗХО вопрос, почему её специалисты не хотят приехать в Алеппо или Хан-Шейхун, чтобы прояснить ситуацию на месте. В ответ в организации сообщили, что это слишком опасно.

«Мы сказали, что готовы обеспечить охрану, предложили связаться с Саудовской Аравией или США, чтобы они обеспечили безопасность экспертов на территориях, подконтрольных так называемой оппозиции, но они (руководители ОЗХО) отказались сделать это», — сказал представитель сирийского МИД.

Здание Организации по запрещению химического оружия в Нидерландах

Дипломат подчеркнул, что Дамаск многократно настоятельно требовал подробного расследования, а также предлагал привлечь российских специалистов, но каждый раз получал отказ.

«Мы предлагали привлечь Россию, десятки раз приглашали западных партнёров посетить аэродром Шайрат, откуда, по их утверждениям, правительственные силы производили химические атаки. Переговоры длились три-четыре месяца, но каждый раз они отказывались ехать на этот аэродром», — заявил замминистра, добавив, что картина, которую сегодня рисует Запад, — это «ложь и спектакль».

Запад утверждает, что сирийские расследования основываются на данных из открытых источников, при этом сами пользуются непроверенными данными, добавил Микдад.

«США, Саудовская Аравия и Турция поддерживают так называемую оппозицию — как раз тех, кто использовал химическое оружие против мирных жителей», — отметил он.

Обвинения в адрес Дамаска

Напомним, ранее Комиссия по расследованию преступлений в САР обвинила Вооруженные силы Сирии в применении боевых отравляющих веществ в Восточной Гуте, однако отметила, что определить, каким образом осуществлялась химатака, невозможно.

При этом стоит отметить, что проводившие расследование специалисты не имели доступа в Сирию и свои заключения делали на основании интервью с предположительно пострадавшими, а также свидетелями.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что попытки мирового сообщества обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на недостоверную информацию из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не подтверждались фактами.

Одновременно с этим, по данным западных СМИ, в Белом доме уже ведутся обсуждения возможного «наказания» Дамаска за якобы проведение химатаки. Так, по данным The Washington Post, пока «президент США не утвердил каких-либо военных действий», но участники совещания, которое прошло в Белом доме, договорились «продолжать следить за ситуацией».

Информационный вброс

Власти Сирии ранее сообщали о готовящихся провокациях в стране, в ходе которых применение отравляющих веществ инсценируется, записывается на камеру, а затем распространяется в западных СМИ. Вина же при этом возлагается на правительственные силы САР.

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад и на этот раз заявил о подготовке подобной провокации. По его данным, боевики в Восточной Гуте намерены 11 марта инсценировать химическую атаку на Хан-эш-Шари между населёнными пунктами Мисраба и Битсава.

«Террористы «Тахрир аш-Шам»* намерены принести в жертву несколько женщин для этих целей и произвести информационный вброс. Этот «спектакль», как ожидается, может произойти 11 марта», — сказал он.

Один из самых резонансных случаев применения химических веществ в Сирии произошёл в апреле 2017 года. Тогда западные СМИ сообщили, что правительственные войска САР нанесли удар боеприпасами с отравляющими веществами по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Сирийские власти отвергли все обвинения и заявили, что химоружие применили боевики, а ряд специалистов обратили внимание, что на кадрах с места событий не видно воронок, характерных для ударов с воздуха. Было начато расследование инцидента. Военное командование США, не дожидаясь заключения специалистов, выпустило 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе Шайрат.

* «Тахрир аш-Шам» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.