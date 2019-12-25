Ложь Браудера о деле Магнитского по пунктам: Der Spiegel разоблачил американского финансиста

Немецкий журнал Der Spiegel по пунктам разоблачил ложь американского финансиста Уильяма Браудера, на основании которой в США был принят акт Магнитского, предусматривающий санкции против России. По данным издания, всё так называемое дело Магнитского - ложь от начала и до конца.

По версии Браудера, в 2007 году в Москве против его компаний было начато налоговое расследование с целью изъятия важных документов. Адвокат Сергей Магнитский в этой истории выступает информатором, который предупредил о рейдерском захвате компаний, и якобы из-за этого он был арестован и убит в тюрьме.

Однако при ближайшем рассмотрении версия событий Браудера разваливается на глазах, пишет Der Spiegel. Издание по пунктам разобрало каждый элемент истории американского финансиста.

Первое несоответствие нашлось почти сразу. Налоговое расследование, о котором рассказывает Браудер, началось гораздо раньше, чем он утверждает, и ему было о нём прекрасно известно. Запросы в компании финансиста в связи с возможным уклонением от налогов были отправлены ещё в 2004 году. А первые упоминания имени следователя Артёма Кузнецова фигурируют в письмах, датированных 2006 годом. В показаниях Магнитского также говорится, что он был допрошен российскими властями в рамках налогового расследования в 2006 году. При этом Браудер уверяет, что ни о чём не знал до 2007 года.

"Расследование предполагаемого уклонения от уплаты налогов, в результате которого против г-на Магнитского было возбуждено уголовное дело, началось в 2004 году, задолго до того, как он пожаловался на то, что сотрудники прокуратуры причастны к мошенническим действиям", - сообщает Der Spiegel.

Роль Магнитского как поставщика ключевых доказательств по делу также не соответствует действительности, указывает немецкое издание. В версии событий Браудера показания, которые Магнитский дал следователям, являются поводом для его ареста и последующего целенаправленного убийства. Однако на деле несколько человек из команды Браудера выдвинули те же или аналогичные обвинения против российских чиновников, и некоторые из них сделали это до Магнитского. В частности, это были адвокат Эдуард Хайретдинов и Пол Ренч.

Аргумент, что Магнитский был убит, чтобы он прекратил давать показания, также несостоятелен, пишет Der Spiegel. На момент своей смерти Магнитский уже озвучил всё, что мог. Его обвинения стали публичными и не зависимыми от него самого. Его смерть ничего бы не изменила, поясняет немецкий журнал.

Далее Браудер утверждает, что Магнитского арестовали, чтобы заставить его отказаться от своих показаний против полиции, и именно поэтому его пытали и убивали. Но адвокат Магнитского во время его ареста с самого начала рассказал другую историю. Дмитрий Харитонов сказал Der Spiegel ещё осенью 2009 года, что его клиент был чуть ли не заложником и что чиновники просто хотели оказать давление на Билла Браудера.

В качестве предполагаемого доказательства своей теории преднамеренного убийства Браудер предоставляет фотографии гематом на руках умершего. Некоторые предположительно из наручников, а другие - от отчаянных ударов Магнитского по двери. На фотографиях не видно смертельной травмы, указывает немецкое издание.

Подводя итог, Der Spiegel делает вывод о том, что вся история Браудера от начала и до конца "шита белыми нитками". Издание дало финансисту ответить на факты, представленные в статье, но тот предпочёл отмолчаться.