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Лояльность в обмен на гарантии: Эксперт предсказал, что произойдет на переговорах Трампа и Зеленского
02 сентября 2019, 12:54 • 98 • Политика
Эксперт предсказал, что произойдет на переговорах Трампа и Зеленского. По мнению политолога Евгения Голышкина, в обмен на финансовые гарантии Вашингтону нужна лояльность Киева для "маневров" у границ России.
Встреча с президентом США Дональдом Трампом станет знаковой для главы Украины Владимира Зеленского. Об этом РИА ФАН заявил украинский политолог Евгений Голышкин.
Напомним, первая встреча Трампа и Зеленского должна была состояться 1 сентября в Польше, где было организовано мероприятие, приуроченное к годовщине старта Второй мировой войны. Однако в последний момент американский президент отменил визит из-за урагана "Дориан".
В итоге украинский президент поговорил с вице-президентом США Майком Пенсом.
Как отметил Голышкин, перед Зеленским стоят сложные задачи: выполнить требования МВФ, снять запрет на продажу сельскохозяйственных земель и распродать остатки промышленных и энергетических предприятий. Учитывая, что партия "Слуга народа" пользуется доверием населения и имеет большинство в Раде, требования будут выполнены.
Непосредственно на встрече с Трампом Зеленскому будут даны инструкции по общению с Россией. Поэтому новая команда на Банковой улице не будет самостоятельной.
"Для закрепления стабильности Трамп даст гарантии финансирования, получив взамен стабильного игрока у границ РФ для выполнения геополитических "маневров", - пояснил он.
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