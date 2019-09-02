Лояльность в обмен на гарантии: Эксперт предсказал, что произойдет на переговорах Трампа и Зеленского

Встреча с президентом США Дональдом Трампом станет знаковой для главы Украины Владимира Зеленского. Об этом РИА ФАН заявил украинский политолог Евгений Голышкин.

Напомним, первая встреча Трампа и Зеленского должна была состояться 1 сентября в Польше, где было организовано мероприятие, приуроченное к годовщине старта Второй мировой войны. Однако в последний момент американский президент отменил визит из-за урагана "Дориан".

В итоге украинский президент поговорил с вице-президентом США Майком Пенсом.

Как отметил Голышкин, перед Зеленским стоят сложные задачи: выполнить требования МВФ, снять запрет на продажу сельскохозяйственных земель и распродать остатки промышленных и энергетических предприятий. Учитывая, что партия "Слуга народа" пользуется доверием населения и имеет большинство в Раде, требования будут выполнены.

Непосредственно на встрече с Трампом Зеленскому будут даны инструкции по общению с Россией. Поэтому новая команда на Банковой улице не будет самостоятельной.

"Для закрепления стабильности Трамп даст гарантии финансирования, получив взамен стабильного игрока у границ РФ для выполнения геополитических "маневров", - пояснил он.