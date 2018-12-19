Ловушка Трампа? США уходят из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные одержали в Сирии победу над «Исламским государством» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в России). Об этом он написал в твиттере.

Трамп подчеркнул, что это было главной целью их пребывания в этом государстве. «Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина нахождения (американских войск, — «Газета.Ru») там во время президентства Трампа», — отметил американский лидер.

Менее чем через два часа после этого твита Белый дом официально заявил: американский контингент покинет Сирию.

По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, этот процесс уже начался. В то же время она уверяет, что

победа над ИГ не означает прекращение существования коалиции: США продолжат защищать свои интересы в регионе совместно со своими союзниками.

«Мы продолжим работать вместе, чтобы лишить радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и способов проникновения через наши границы», — добавила она.

Информацию о том, что США продолжат взаимодействовать со своими союзниками в Сирии, подтвердили и в Пентагоне. «В настоящее время мы продолжаем работать рядом и с помощью наших партнеров в регионе», — заявил полковник Роб Мэннинг.

«Мы начали возвращать войска Соединенных Штатов домой, переходя к следующему этапу этой кампании», — отметила Сандерс.

Агентство Reuters при этом сообщает, что вывод войск произойдет только в следующем году. Для полного вывода контингента потребуется от 60 до 100 дней. То есть об окончательном завершении операции объявят не раньше марта 2019 года.

В то же время сотрудники Госдепартамента покинут Сирию в течении 24 часов.

В США к решению американского президента отнеслись неоднозначно. В сенате, например, вывод войск из САР назвали «огромной ошибкой».

«Вывод американских войск в данный момент станет большой победой для ИГ, Ирана, сирийского [президента] Башара Асада и России. Я боюсь, что это приведет к разрушительным последствиям для нашей нации, региона и всего мира», — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Он подчеркнул, что теперь будет сложнее найти партнеров, готовых противостоять радикальному исламу. Кроме того, вывод войск из Сирии можно будет расцениваться как признак слабости США в вопросе сдерживания «иранской экспансии».

Кстати, еще в сентябре советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон говорил, что американские войска будут оставаться в Сирии до тех пор, пока эту страну не покинет Иран. «Это также касается подконтрольных Ирану сил и иранских ополченцев», — добавил он.

Очевидно, что единого мнения по этому вопросу в США нет.

В то же время, учитывая стиль принятия решений Дональда Трампа, о котором неоднократно в своих книгах писали известные журналисты, можно предположить, что исход из Сирии — его личная инициатива.

Тем более, что о своем нежелании видеть США участниками войны в Сирии Трамп говорил задолго до сегодняшнего дня. По его мнению, эта кампания является неоправданной тратой американских средств.

«Ирак, Афганистан и Сирия — Соединенные Штаты завязли в этих трех зонах военных действий, как в болоте», — нравоучительным тоном заявил президент и добавил, что ему надоело нести за них ответственность», — передает слова Трампа в своей книге «Страх: Трамп в Белом доме» журналист Боб Вудворд.

«Мы тратим на эти страны громадные ресурсы, — продолжил он. — Мы должны просто объявить победу, закончить войну и вернуть наших военных домой».

При этом стоит отметить, что в Сирии действует, пожалуй, самый малочисленный военный контингент США. Он составляет лишь около 2 тыс. военнослужащих, и все они, по словам Сары Сандерс, покинут САР.

Для сравнения: когда в феврале прошлого года Вашингтон начал выводить войска из Ирака, их численность достигала почти 9 тыс. человек. И даже после сокращения контингента в стране остались порядка 4 тыс. американских военных, которые продолжают тренировать иракскую армию.

Значительную часть работавших в Ираке военных перенаправили в Афганистан, где контингент США, по оценкам СМИ, превышает 20 тыс. человек.

В России к намерению Трампа покинуть Сирию отнеслись по меньшей мере настороженно.

Так, например, председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в фейсбуке предположил, что вывод американских войск «может иметь двойное дно — вывести американцев, но продолжать действовать через союзников, включая неофициальных и сомнительных».

По мнению сенатора, это связано с тем, что «Трамп столкнулся с двумя внутриамериканскими запросами». «Один требует, чтобы Америка больше занималась своими делами и не воевала за чужие интересы. Другой — не уступать Сирию Асаду и «плохой» России, ибо это может быть расценено как поражение США», — пишет Косачев.

В то же время он отмечает, что сообщение о выводе войск абсолютно логично после заявления о разгроме ИГ, и не исключает: уход американцев из Сирии действительно может состояться.

«Но поменяет ли это что-то в политической и военной обстановке в Сирии — очень большой вопрос», — резюмирует сенатор.

В Госдуме при этом и вовсе опасаются, что заявления Белого дома предвещают провокации в Сирии, которые готовят США. С таким мнением в разговоре с РИА «Новости» выступил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шеин, который считает, что заявление о выводе войск может быть призвано отвести подозрения от американской стороны.

«Потому что это делается демонстративно, вот такие заявления, и с чего бы это вдруг такая любезность со стороны американских властей», — сказал Шерин.

Впрочем, существует и иное мнение. Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что выход США из Сирии будет способствовать урегулированию ситуации в регионе.

«На этом направлении достигнуты серьезные успехи, связанные с российским присутствием в Сирии. Роль США была принципиально иной… Если США выполнят свои обязательства, связанные с выводом своих подразделений оттуда, это как раз и будет способствовать делу сирийского урегулирования», — сказал депутат.