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Ловушка Плахотнюка для Додона ещё не захлопнулась

06 марта 2020, 13:35  •  97 • Украина
Переговоры о союзе ПСРМ и ДПМ продолжаются
В Кишинёве прошёл первый этап переговоров о создании парламентской коалиции между депутатами партий ПСРМ и ДПМ.
Почётный глава демократов Дмитрий Дьяков отметил после завершения переговоров, что «они проходили в дружеской атмосфере».
По его словам, пока состоялся обмен мнениями касательно самой идеи сотрудничества, о кандидатурах для нового правительства речь не шла. Хотя и сказал, что Демократическая партия рассчитывает получить половину министерств.
Также он особо подчеркнул, что Молдова продолжит идти по европейскому вектору развития.
«Дискуссия была дружеской. Мы обсуждали не конкретные институты, как об этом спекулировали в прессе, а направления деятельности. Приоритетом является вовлечение в секторы, связанные с внешними связями, внешними партнёрами. В противном случае посмотрим, какое продолжение всё это получит»,
– рассказал журналистам после встречи почётный глава ДПМ.
Об итогах первого этапа переговоров рассказали на пресс-конференции и депутаты Партии социалистов.
По словам депутата-социалиста Влада Батрынчи, в основу соглашения о создании коалиции с ДПМ будет положено соглашение социалистов с блоком ACUM.
«Это соглашение отражает то, что нужно гражданам Молдовы сегодня, следовательно, и блок ACUM также вполне может поддержать это соглашение»,
– пояснил Батрынча.
По его словам, социалисты никогда не выступали против европейского вектора развития страны, поэтому не видят никакой проблемы в том, что демократы заявляют себя как проевропейскую силу. Единственное, на чём настаивают социалисты, – это на том, что внешняя политика должна быть взвешенной и не нести угрозы Молдове.
«Переговоры продолжатся в ближайшие дни. Нам нечего скрывать. Дискуссии будут прозрачными, никаких секретных соглашений не будет»,
– пообещал депутат-социалист.
И хотя на пресс-конференции было заявлено, что ни о каком распределении портфелей пока речь не идёт, молдавские политики уверяют, что «всё уже поделили» и озвучивают свои версии.
Все они сходятся в одном – министерства иностранных дел и обороны достанутся демократам.
«Демократам передадут: МИД – для того, чтобы они подчеркнули свою приверженность евроинтеграции, министерство обороны – чтобы они доказали США, что армия не под контролем России, министерство экономики и ряд агентств – чтобы они могли продолжать контролировать экономические схемы. А ещё и министерство образования – чтобы социалисты могли объяснить, почему они не могут вернуть историю Молдовы и молдавский язык в школы»,
– утверждает лидер социал-демократов Виктор Шелин.
По его мнению, вся эта ситуация с созданием коалиции ПСРМ и ДПМ – ловушка для Додона, придуманная Плахотнюком.
«Вывод: расправу над Додоном придумал Плахотнюк. Он стимулирует слияние ДПМ и ПСРМ, при этом послы США и ЕС демонстративно не участвуют в плане. Он выводит из-под удара группу Канду, запускает в атаку комбатантов и Шора, далее по учебнику оранжевых революций вступает в процесс возмутитель спокойствия Усатый и проевропейская оппозиция, которые будут митинговать до победы»,
– написал Шелин на своей странице в социальной сети Facebook для тех, «кто не умеет читать между строк».
А лидер «Нашей партии» Ренато Усатый уже поспешил опубликовать список нового правительства с фамилиями новых министров и вновь призвал народ выходить на улицы.
Соб. корр. ФСК
На фото. Депутаты ПСРМ на пресс-конференции 5 марта, источник – Сайт ПСРМ

Фонд Стратегической Культуры

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