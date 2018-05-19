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«Ловушка Фукидида»: премьера фильма RTД о военных интервенциях США за рубежом

19 мая 2018, 20:24  •  112 • В мире
Соединённые Штаты не раз оказывались причастными к насильственному свержению политических режимов за рубежом. Новый фильм RTД рассказывает о том, как жизнь людей в разных странах изменилась после американского вмешательства. Свидетельства героев документальной ленты подтверждают тезис древнегреческого историка Фукидида о том, что самые разрушительные войны начинают влиятельные государства, не желающие сдавать свои позиции.
 
Reuters
 

В новом документальном фильме RTД раскрывается история вмешательств США в политику других стран. Авторы киноленты рассказывают, как Соединённые Штаты превращались из маленькой континентальной страны в огромную империю, расширяя свои границы, захватывая государства в разных частях света и уничтожая неугодные режимы. От экономических санкций американцы переходили к военному давлению и кампании по демонизации страны в государственных СМИ, утверждают создатели фильма.

В центре картины — свидетельства жителей стран, пострадавших от американских действий, а также комментарии историков. Так, писатель Стивен Кинцер несколько лет назад выпустил книгу о свержении правительства Гватемалы Соединёнными Штатами в 1954 году. «Мы не только избавились от президента, который был нам неугоден, но и положили конец демократии в стране на десятилетия и отдали страну во власть военного правительства. Позже там разразилась гражданская война, и этот конфликт более чем за 30 лет унёс более 200 тыс. жизней», — рассказал он.

По мнению писателя, ещё один пример того, как американцы вмешиваются в политику других стран, — это Ливия, где в 2011 году США приняли участие в свержении правительства Муаммара Каддафи. Однако, как отмечает Кинцер, после убийства Каддафи и устранения его правительства у Вашингтона не было плана дальнейшего развития событий. 

«В итоге Ливия стала рассадником террористов, оружие из арсенала Каддафи разошлось по всей Северной Африке, а в Ливии происходят ужасные нарушения прав человека», — констатировал писатель.

Он также рассказывает, как в 1893 году Соединённые Штаты захватили Гавайи. 

Белые гавайцы, по словам Кинцера, организовали переворот, в результате которого королевская власть на Гавайях была свергнута, и вскоре там высадились американские морпехи, чтобы поддержать новое белое правительство. Спустя несколько лет Гавайи вошли в состав США.

Список стран, пострадавших от военного вторжения американцев, как утверждает писатель, велик, а история США подтверждает тезис древнегреческого историка Фукидида о том, что самые разрушительные войны начинают влиятельные государства, не желающие сдавать свои позиции.  

Смотрите фильм «Ловушка Фукидида» на сайте RTД.

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