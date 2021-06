«Ловушка безопасности»: как развёртывание ПРО Aegis Ashore в Польше повлияет на стратегическую стабильность • 26 • В мире Вашингтон начал развёртывание комплекса ПРО Aegis Ashore в Польше. Об этом сообщили в американском Агентстве по противоракетной обороне. Система ПРО призвана защитить американские силы и их европейских союзников по НАТО от угроз удара баллистическими ракетами, «возникающих за пределами евроатлантического региона». Ранее в НАТО не раз заявляли, что европейские ПРО якобы не направлены против России. Однако в Москве уверены, что действия США могут подорвать стратегическую стабильность в мире. Эксперты, в свою очередь, считают, что размещение ПРО в Польше вряд ли даст НАТО военное преимущество перед РФ. ПРО Aegis Ashore наземного базирования © U.S. Navy Lt. Amy Forsythe, Public Affairs Officer, Naval Support Facility Redzikowo США приступили к установке систем противоракетной обороны Aegis Ashore на базе Редзиково в Польше. Об этом сообщается в заявлении американского Агентства противоракетной обороны (MDA). «Началось развёртывание наземного комплекса ПРО Aegis Ashore в Польше. Агентство по противоракетной обороне США недавно осуществило ключевые этапы установки системы на базе Редзиково в Польше. Проектно-строительные работы над этим объектом ведутся в тесном сотрудничестве с Инженерными войсками США», — говорится в сообщении агентства. Уточняется, что в марте в польском Редзиково были завершены первичные комплексные функциональные испытания ПРО. Затем в мае там были размещены четыре РЛС SPY-1D (V) и одна станция подсветки целей системы управления огнём. Американские и польские военные

© REUTERS / Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta «После окончания строительства комплекс Aegis Ashore в Польше станет второй в Европе береговой базой, оборудованной системой ПРО. Также это ознаменует завершение последней фазы Европейского поэтапного адаптивного подхода США (EPAA). Системы, поставленные в рамках EPAA, защищают развёрнутые силы США и европейских союзников по НАТО в регионе от существующих и новых угроз удара баллистическими ракетами, возникающих за пределами евроатлантического региона», — уверены в MDA. Суммарная стоимость работ оценивается в $182 млн. Строительство базы ПРО в Польше было начато в 2016 году. Планировалось, что она заработает к 2018 году. Однако впоследствии сроки были сдвинуты на 2020 год. Сейчас американская сторона рассчитывает ввести ПРО в строй не ранее 2022 года. Польша — не единственная восточноевропейская страна, разместившая на своей территории американские ПРО. В 2016 году комплексы ПРО Aegis Ashore были поставлены на боевое дежурство в Румынии, в районе населённого пункта Девеселу. Как заявил во время церемонии введения в эксплуатацию базы в Румынии генсек НАТО Йенс Столтенберг, «угроза союзникам по НАТО от ракет из-за пределов евроатлантического региона реальна». Он также добавил, что противоракетная оборона альянса имеет исключительно оборонительный характер и «не направлена против России». Тезис об угрозе, исходящей «из-за пределов евроатлантического региона», Столтенберг повторил и в авторской колонке, приуроченной к открытию базы ПРО в Румынии. Йенс Столтенберг

© Kenzo Tribouillard В статье говорилось, что система ПРО якобы «не представляет никакой угрозы для российских стратегических средств ядерного сдерживания». «Географическое расположение и законы физики не позволяют системе НАТО сбивать российские межконтинентальные баллистические ракеты. Количество перехватчиков слишком мало, и они расположены слишком далеко к югу или слишком близко к России, чтобы сделать это», — считает генсек Североатлантического альянса. Стратегический эгоизм Напомним, во время холодной войны США и СССР подписали Договор об ограничении систем противоракетной обороны. Документ вступил в силу в 1972 году и был рассчитан на неограниченный срок. Стороны обязались не развёртывать системы ПРО на территории своих стран и не создавать основу для такой обороны. Исключение было сделано для комплексов ПРО, развёрнутых для защиты столиц и районов дислокации шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР). Документ также запрещал создание и развёртывание систем ПРО морского, воздушного или мобильно-наземного базирования. Подписание СССР и США договора о ПРО в 1972 году

© Wikimedia Целью договора было сохранение стратегического паритета между двумя крупнейшими ядерными державами. Незащищённость СССР и США от ответных ударов по своей территории снижала риск начала полномасштабного конфликта с применением ядерного оружия. Впрочем, американская сторона начала искать лазейки в договоре уже в 1980-х годах. Во время президентства Рональда Рейгана американские стратеги разработали концепцию, которая предполагала защиту всей территории США благодаря базированию перехватчиков в космосе. Концепция так и не была реализована. Однако Вашингтон продолжил изыскания в этой области. В итоге в 1999 году сенат США принял резолюцию с призывом создать национальную систему ПРО. В том же году президент США Билл Клинтон подписал закон, согласно которому Пентагон должен был разместить ПРО для защиты всей территории страны, когда это станет возможно. В 2002 году США и вовсе вышли из договора по ПРО и приступили к созданию национальной и региональной систем противоракетной обороны. Причём, речь шла не только об американской территории, но и о Европе, Ближнем Востоке и Азии. Фактор напряжённости Москва с самого начала оценивала действия Вашингтона в этой сфере негативно, несмотря на уверения руководства США и НАТО о том, что ПРО не направлены против России. Как считают в МИД России, «для США ПРО является одним из инструментов обеспечения военного превосходства над другими странами». «Их (США. — RT) односторонние действия в этой чувствительной сфере, включая создание сегментов глобальной ПРО в Европе и АТР, ведут к подрыву стратегической стабильности, что чревато серьёзными последствиями для безопасности во всем мире», — отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, после выхода США из договора по ПРО Россия сделала всё, чтобы сохранить паритет сил. Здание МИД РФ

globallookpress.com «Радикально системы ПРО в Польше ситуацию не изменят. Это не на 100% работающий щит. Тем более что российские достижения в гиперзвуке нивелируют американские капиталовложения в эту область. Однако шаг Вашингтона только усилит напряжённость. Сложилась ситуация «ловушки безопасности», когда рост защищённости одной стороны вынуждает противоположную сторону наращивать вооружения. Это может продолжаться бесконечно», — считает Блохин. Украинцы поддели русских насчёт Чёрного моря. И снова прокололись на карте Похожей точки зрения придерживается и член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор в отставке Павел Золотарёв. Как отметил эксперт в беседе с RT, с начала 1990-х годов США выбрали новый курс — вместо глобальной безопасности на первый план вышли вопросы регионального противостояния. «Это было связано с объективным изменением обстановки, на фоне распада СССР. США начали целенаправленно работать над обеспечением превосходства на региональном уровне, в том числе в Европе. Акцент был сделан на высокоточном оружии — оно было, к примеру, применено в Югославии. А системы ПРО должны дополнить его потенциал в случае конфликта», — пояснил эксперт. Стремление выслужиться При этом не все страны НАТО готовы размещать на своей территории американские ПРО. Так, в 2011 году Прага заявила о своём отказе от участия в американской противоракетной системе. Как отметило тогда руководство чешского Минобороны, страну не устроила роль, которую ей собирались отвести США. При этом ранее, в 2008 году, Чехия и США подписали договор о размещении элементов американских ПРО на полигоне в Брды. Зато Варшава проявляет высокую заинтересованность не только в размещении на своей территории американских ракетных перехватчиков, но и в наращивании оборонного партнёрства с Вашингтоном на других направлениях. Так, в августе 2020 года США и Польша подписали соглашение об усиленном военном сотрудничестве. Документ позволяет американской стороне увеличить своё военное присутствие в восточноевропейской стране. ПРО Aegis Ashore морского базирования

© Petty Officer 2nd Class Zack Baddorf, U.S. Navy По мнению экспертов, из-за размещения комплексов ПРО на своей территории Румыния и Польша попали в большую зависимость от США. «Правда, эти страны к ней сами стремились, старались выслужиться перед Вашингтоном. Польша и Румыния только рады зависеть от США, это связано с их исторической фобией в отношении России и Германии», — считает Константин Блохин. С этой оценкой согласен и Павел Золотарёв. «Румыния и Польша оказались в зависимости от США, но для них важнее то, что такое сотрудничество позволяет им ощущать близость к американским партнёрам», — пояснил Золотарёв. Аналитики отмечают, что, несмотря на готовность администрации Джо Байдена поддерживать дискуссию с Москвой о стратегической стабильности, речи об отказе от развёртывания ПРО у российских границ не идёт. «Да, Белый дом пролонгировал СНВ-III, но по вопросу ПРО уступок не предвидится. Не в последнюю очередь из-за влияния американского оружейного лобби. Системы ПРО стоят огромных денег и поставляются в ряд стран, включая азиатские государства. Плюс Вашингтон хочет обосновать американское военное присутствии в ряде регионов», — считает Константин Блохин. По словам Павла Золотарёва, США не намерены отказываться от политики наращивания своего военного присутствия в мире. «США вместе с НАТО стремятся получить военное преимущество над Россией, и эта цель не меняется — вне зависимости от того, какой политик возглавляет Белый дом», — подытожил эксперт.









