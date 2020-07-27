Ловрен в "Зените": топ-трансфер для внутреннего пользования

Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко в блоге агентства рассуждает о том, что приглашение хорватского футболиста Деяна Ловрена в петербургский "Зенит" - это осознанный отказ от риска и поиска неизвестных талантов.

Деян Ловрен еще не успел даже доехать до Петербурга, а многие аналитики уже написали о том, как рискует "Зенит". Говорят, хорват излишне горяч, самоуверен и вообще это ведомый "второй пилот" - кто им командовать-то будет, ведь Бранислав Иванович уже собирает вещи, чтобы полететь встречным рейсом Петербург - Ливерпуль. Правда, не в красную половину города, а в "Эвертон".

На самом деле, приглашение 31-летнего хорвата - это как раз полный отказ от риска. Вы думаете, в РПЛ он будет ошибаться и проигрывать единоборства на ровном месте, как это было в Англии? Скорее наоборот, Серхио Агуэро в российских клубах нет, поэтому стремление отбирать мяч у всех и каждого сделает Ловрена топом лиги за пару матчей. В России ему хватит и самоотдачи вместе с имеющимися навыками.

В Лиге чемпионов, да, будут проблемы. Ну так они были у "Зенита" и при Ивановиче - Марсель Забитцер и Пицци не дадут соврать. При удачном стечении обстоятельств выйти из группы можно и с Ловреном. Хорват в любом случае не будет ни главным виновником возможного провала, ни главным героем вероятного выхода в плей-офф.

Суть в другом - "Зенит" со всеми своими ресурсами мог рискнуть и по-настоящему поработать на трансферном рынке. Так, как поработали "Краснодар" и "Спартак", когда общими усилиями нашли в "Генте" (на тот момент четвертой команде Бельгии) Самюэля Жиго. "Красно-белые" оказались быстрее и привезли в Россию малоизвестного, но качественного и прогрессирующего защитника. Насколько крутого, что сейчас и "Зенит" наверняка не отказался бы заменить им Ивановича, если бы Жиго и "Спартак" вдруг согласились на сделку.

У "Зенита" тоже были примеры очень качественной селекции в центр защиты. Мартина Шкртела, которого нашли в словацком "Тренчине" (в "Тренчине"!), купили за 300 тысяч евро, а продали в "Ливерпуль" через три с половиной года за 10 миллионов евро. Или Николас Ломбертс, которого приобрели у того же "Гента" (прямо кузница кадров для РПЛ) за 4 миллиона и могли бы продать дороже, но он предпочел провести в Петербурге десять сезонов и выиграл с "Зенитом" все, что можно, включая Кубок УЕФА.

От экспериментов в линии защиты петербуржцев отучили Иван Новосельцев и Эмануэль Маммана. Первого покупали как замену Эсекиэлю Гараю, а он проиграл конкуренцию даже 18-летнему Илье Скроботову. Второй приходил с реноме защитника, который показывает футбол будущего, но уступил место в основе возрастным Ивановичу и Ракицкому, да еще и дважды порвал "кресты".

После этого в Питере, видимо, окончательно пришли к мнению, что в центре обороны инновации неуместны. Хотя на других позициях есть и поиск, и смелые решения - нашли же в Аргентине Вильмара Барриоса, который выглядит копией Эдгара Давидса, только без очков и излишней агрессии.

По слухам, на смену Ивановичу "Зенит" рассматривал только проверенных бойцов - до Ловрена говорили о Давиде Луизе. Логично было бы продолжить этот ряд Николасом Отаменди и Тьяго Силвой, но эти двое, наверное, слишком дороги даже для Петербурга.