Ловко придумано: Передать Украине оружие "под крышей" учений НАТО. Но ГРУ всё видит

Минобороны России предупредило: под прикрытием учений НАТО Sea Breeze – 2021 Украине могут быть скрыто поставлены боеприпасы и современное вооружение, которые предназначены для подразделений ВСУ и националистов, воюющих в Донбассе. Наблюдатели сходятся в мысли, что такое предупреждение со стороны официального представителя военного ведомства, генерал-майора Игоря Конашенкова закономерно. Русские военные дают понять, что им кое-что известно о тайных схемах НАТО по вооружению режима на Украине. Кажется, Россия будет считать свои руки развязанными для помощи Донбассу, если натовские схемы будут реализованы.

По имеющейся у российских военных информации, под прикрытием учений на Украину будет поставлено современное вооружение и боеприпасы, предназначенные для подразделений ВСУ и националистов, воюющих на Донбассе,

– заявил Игорь Конашенков.

Наблюдатели отметили сразу: это заявление представителя министерства обороны звучит довольно загадочно. Дело в том, что осуществить поставку вооружений в ходе и под прикрытием учений… возможно, конечно, но не очень много и не сильно тяжелее простой "стрелковки". Поставки серьёзного вооружения любой страны любой стране в нынешнюю эпоху обставлены такой мощной системой актов и протоколов, что тайн тут не бывает. Их не бывает ещё и потому, что на своих уровнях эти поставки отслеживают все разведки мира – Экваториальной Гвинеи и Королевства Тонга не исключая, – что уж говорить о военной разведке России в лице Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил России. Более известного под легендарной аббревиатурой ГРУ.

К тому же США и так вполне открыто поставляют Украине современное вооружение. Правда, формально не летальное и оборонительное, но ясно же, что усиленная оборона укрепляет и наступательный потенциал любого войска. Канада поставляет военное и вспомогательное оборудование. НАТО даёт технику. Польша, Чехия и Болгария шлют на Украину модернизированную советскую бронетехнику якобы для замены старой советской. Болгария поставляет боеприпасы, потому что своих у Украины не хватает – её собственное патронное производство осталось на освобождённых территориях Донбасса.

Кстати, как раз сейчас в Киеве гостит делегация Конгресса США. И обсуждают там конгрессмены реформу СБУ, НАБУ, противостояние России и… поставки оружия на Украину!

Словом, всё вполне открыто. Что можно делать и обсуждать открыто. А танков – ПВО – РСЗО и прочего тяжёлого вооружения скрытно поставлено быть не может по описанной выше причине.

Так что если генерал-майор Конашенков высказывал не личное мнение – что, согласимся, было бы крайне странно со стороны официального представителя военного ведомства России, – то его заявление было сделано именно ради предупреждения. О том, в частности, что русским военным вполне известны схемы "серых" поставок вооружения нацистскому режиму Киева, когда со складов якобы частных фирм пропадают значимые партии вооружения, потом склады взрываются "агентами ГРУ", а потом то оружие всплывает в руках украинских карателей.

И о том – как следствие, – что если такая схема будет в ходе приближающихся учений реализована, то как минимум аналогичное вооружение появится и в руках антинацистских повстанцев Донбасса, которые противостоят киевским карателям.

Россия будет очень внимательно отслеживать проведение учений и оставляет за собой право отреагировать на ситуацию и принять меры в случае, если это будет необходимо для обеспечения военной безопасности России.

Что за оружие готовят для карателей?

В нынешних учениях НАТО Sea Breeze, что пройдут на территории Украины с 28 июня по 10 июля, будут участвовать около 4 тыс. военнослужащих стран НАТО и их партнёров, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.

Опять же, общее мнение экспертов: "Многовато, однако!". Столько техники в Чёрном море ещё не гуляло, да и "работать" она будет не только на море, но и на наземных полигонах. В том числе рядом с Крымом.

Но сами по себе такие учения, даже столь масштабные, близки к рутине. Ну чему, скажите, в реальности могут совместно обучиться американский крейсер типа "Тикондерога" и украинская надувная лодка, из которых наполовину состоит ныне флот "Незалэжной"? Это даже в какой-то мере дело для нас полезное: в ответ на вооружённую суету у наших границ будет обеспечено боевое за ней слежение, отработаны ответные вводные на вводные НАТО, погуляют наши боевые корабли рядом с заявленными под учения акваториями, поснимают сигнатуры и попугают неустрашимых натовских вояк.

Любопытен здесь именно вопрос с тайной передачей оружия Украине.

Во-первых, какого? Военные эксперты придерживаются тут, в общем, опять солидарного мнения: НАТО в первую очередь может поделиться с Киевом аппаратурой связи и слежения. Вроде бы вообще не оружие, но обороноспособность повышает существенно. Украинские каратели в Донбассе и так располагают весьма совершенной аппаратурой для контрбатарейной борьбы – той, которая отслеживает позиции артиллерии по звукам выстрелов, траекториям снарядов и так далее. И вредит эта техника ополченцам тоже весьма существенно.

Во-вторых, это могут быть беспилотники. Не большие, ударные – тут опять-таки можно действовать только открыто и официально, – а мелкие разведывательные и те, которых глупо называют "камикадзе". Раз поставляются такие Западом своим служебным террористам, то и на Украину можно. Всё равно те от этих мало чем отличаются. Эти даже лучше – им жалованье платить не надо, из бюджета получают.

В-третьих, это – уж наверняка – различное вооружение для диверсионно-разведывательных групп. Мины, растяжки, радиостанции, тактические планшеты, глушилки, ПНВ, прицелы, специальные обвесы, стрелковка продвинутая. И эффективно, и поставить можно много, и, что немаловажно, списать так, чтобы на злых дядек из НАТО никто пальцем не указал. Потому что ну, дело-то житейское. Допустим, частные бизнесмены, тайные оружейные бароны это оружие поставляли. Вернее, хотели поставить, но другим, далеко в Австралию с Новой Зеландией. Но какие-то враги его сперва украли, потом взорвали, потом ещё и склады подожгли…. Чего на свете не бывает.

Взрывы, скандалы и Петров с Бошировым, затмившие Петрова и Васечкина

Любопытно тут совпадение, когда почти одновременно с Конашенковым проблему контрабанды Западом оружия на Украину затронул и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Тот, правда, зашёл с другого конца, вспомнив о саморазоблачительной истерии чешских политиков, объявивших о причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В интервью РБК глава "Ростеха" в очередной раз назвал это "чистой провокацией, чтобы устроить скандал".

Об этой истории не раз писал Царьград, так что сегодня достаточно подвести её промежуточные итоги.

Первый. Разумеется, вина России не доказана от слова "вообще". Упоминание полезными чешскими идиотами фамилий агентов ГРУ Петрова и Боширова вообще превратило обвинения против неё в анекдот.

Второй. Выяснилось, что вооружение со складов было вывезено ещё до взрывов, и эшелонами. Поскольку в деле не просто всплыл, а и начал ещё раздавать интервью известный болгарский оружейный контрабандист Емельян Гебрев, то вся история превратилась в очевидный эпизод контрабанды оружием. Где то ли, по старинной поговорке, "вор у вора дубинку украл", то ли участвовавшие в схемах чешские спецслужбы неумело следы замести попытались. Потому и молчали семь лет – собственные следы прятали.

Третий. Поскольку взорвал давнюю "мину" в надежде запачкать её дурнопахнущим содержимым Россию чешский премьер Андрей Бабиш, то напрашивается логичное заключение, что он сам принимал участие в тех контрабандных схемах. А ещё скорее – в нынешних; потому Чехия с тех пор отнюдь не перестала быть одним из самых объёмных хабов нелегального трафика вооружений в Европе. Наряду с Болгарией и Польшей.

Четвёртый. Вскоре после Чехии ряд складов "подорвало" у себя в стране и болгарское правительство. То есть правительство страны, куда и уехали пропавшие из Чехии эшелоны оружейного барона Гебрева. Таким незамысловатым способом убрали, однако, не тех эшелонов следы, а явно нынешних их аналогов. Содержимое которых затем тихо перемещается в трюмы болгарских судов, что предназначены для участия в учениях Sea Breeze. В ходе которых оно затем и перекочует на склады уже украинские. И в ответ на вопросы НАТО изобразит на своём лице бывалого прохиндея неподдельное изумление, Болгария пошевелит пальчиками со словами: "А ручки-то, вот они!", а Украина, как всегда, сделает морду непрошибаемого идиота. Ей для этого и лицедействовать не нужно будет.

Точно по этой схеме разжились в 2014 году современным оружием террористы в Сирии. И тогда же стали одерживать серьёзные успехи. Правда, далее в события в Сирии пришлось вмешаться России, террористов разгромившей и ставшей в итоге твёрдой ногой на Ближнем Востоке (США благодарят Чехию с Болгарией).

Вот теперь и видны стали корни нелепой и в этой умопомрачительной нелепости непонятной вспышки разоблачений – и саморазоблачений! – чешских политиков. Ведь вызвав скандал и немедленно, судорожно, почти панически потребовав высылки русских дипломатов, они по факту постарались побыстрее оборвать те каналы, по которым за нынешним подобием той контрабандной схемы следила русская разведка. Но, похоже, оборвать удалось или не полностью, или слишком поздно, и в Москве реальные "Петров" и "Боширов" изложили в рапортах её подноготную.

Не на то ли же самое и намекнул ныне генерал Конашенков?

Хотя какие уж тут намёки. Или, точнее, да, намёки, но со стороны Сергея Чемезова. И такие, которые назвать прозрачными – всё равно что приравнять к замутнённым:

Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Всё возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жёсткие санкции – это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь,

– как бы в общем обо всей санкционной политике Запада сказал Чемезов. Но как раз в текущей реальности, повторимся, лишь технически мирного времени приравнивание санкций к войне означает более чем предостережение. Или такое предупреждение, которое делает волкодав, обнажая клыки…