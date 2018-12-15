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Ловких, сильных и смелых для армии начали готовить с детства

15 декабря 2018, 20:09  •  54 • В России

Сразу три новых ледовых катка были открыты в субботу министром обороны Сергеем Шойгу – в Казанском Суворовском военном училище, Петрозаводском президентском кадетском корпусе и в Мурманском филиале Нахимовского училища. Только не стоит думать, что Сергей Кужугетович поставил своеобразный рекорд, лично проведя торжественные мероприятия на местах. Все происходило в режиме видео-конференции.

- Сегодня мы открываем три замечательных катка - в Казанском суворовском училище, Петрозаводском президентском кадетском корпусе и в Мурманском филиале Нахимовского училища для того, чтобы вы росли сильными, смелыми, ловкими, - объявил министр обороны. - Я уверен, что так и будет.

По словам министра, нынешние три ледовые площадки – это «только начало, которое положено несколько лет назад». Начало обширной комплексной программы.

- Большинство наших учебных заведений уже имеет современные спортивные сооружения. Это бассейны, это спортивные залы и катки. Мы приняли для себя решение: в течение трех лет все довузовские, а это значит суворовские, нахимовские, президентские кадетские училища будут иметь катки, бассейны и комплексные спортивные залы, - обозначил не только суть, но и временной отрезок, отведенный на реализацию программы Шойгу.

Причем, речь идет не просто о каких-то сезонных катках, а о полноценных круглогодичных спортивных комплексах. В Казани, например, на территории суворовского училища был открыт не просто каток, а настоящий ледовый дворец «Суворовец», в котором предусмотрены не только раздевалки и служебные помещения, но и трибуны для зрителей.

Кстати, членам хоккейных команд училищ на процедуре открытия подарили комплекты экипировки и клюшки.

- Надеюсь, покажете хорошую игру, - обратился Шойгу уже к ним, завершая церемонию.

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