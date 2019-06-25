«Лотос», «Витязь» и арктический «Тор»: какие новинки представлены на международном форуме «Армия-2019»

В Подмосковье начал работу международный военно-технический форум «Армия-2019». В мероприятиях принимают участие делегации из более чем 130 государств. Общая площадь экспозиции составляет около 165 тыс. кв. м. Впервые на форуме можно увидеть самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос», разработанное для ВДВ и морской пехоты. Также на выставке покажут перспективную боевую машину пехоты Т-15 с боевым модулем «Кинжал», робототехнический комплекс «Уран-9», зенитные ракетные системы «Тор-М2ДТ» и С-350 «Витязь».

В подмосковной Кубинке в парке «Патриот» открылся международный военно-технический форум «Армия-2019». Выставка будет работать до 30 июня. Участников и гостей ожидает насыщенная деловая программа, статическая и динамическая демонстрация военной техники. Общая площадь экспозиции составляет около 165 тыс. кв. м.

Первый форум «Армия» прошёл в 2015 году после завершения строительства конгрессно-выставочного центра «Патриот». В эти дни здесь собрались делегации из более чем 130 государств. Наиболее широко на форуме представлены ведущие партнёры РФ по военно-техническому сотрудничеству — Дели и Пекин. В частности, в «Патриоте» работают стенды индийских компаний Goa Shipyard, Defence Research and Development Organisation (DRDO), а также китайских предприятий Zhejiang Dali Technology, Xi'an MH Electronics and Technology, Anhui Haery Aviation Power, Jiangsu Ascendent Optronics.

В этом году на форуме представлены почти 27 тыс. образцов продукции оборонного назначения: танки, бронемашины, ракетные комплексы, автомобили, макеты кораблей различного класса, самолёты, вертолёты, стрелковое оружие, различные боеприпасы, автоматизированные системы управления, средства радиоэлектронной борьбы, оптические приборы, экипировка и пр.

САУ «Коалиция» и БМПТ «Терминатор»

© Алексей Заквасин / RT

Организатор «Армии» — Минобороны РФ, генеральный партнёр — холдинг «Вертолёты России», финансовый партнёр — «Новикомбанк».

Машины нового поколения

Дебютантом «Армии-2019» стало перспективное самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос», которое поступит на вооружение ВДВ и морской пехоты. Комплекс разработан в ЦНИИТОЧМАШ (Подольск) для замены модернизированных образцов САО «Нона», которое было создано в начале 1980-х годов.

«Лотос» превосходит советского предшественника по дальности стрельбы (13 км против 8,8 км), точности и уровню защищённости. Перспективное орудие заметно тяжелее «Ноны» (18 т против 10 т). Также САО оснащено современной бронёй и комплексом активной защиты (КАЗ), который предназначен для перехвата вражеских снарядов.

Установка новейшего оборудования позволила автоматизировать практически все процессы управления. Также «Лотос» может получать координаты цели от внешних источников, например, от беспилотника. Инженеры ЦНИИТОЧМАШ почти в два раза увеличили боекомплект самоходки и повысили скорострельность (6—8 выстрелов в минуту).

Ярким представителем бронетехники нового поколения, который продемонстрирован в «Патриоте», является боевая машина пехоты Т-15 на универсальной гусеничной платформе «Армата». БМП получила боевой модуль «Кинжал» с 57-мм артиллерийским орудием. Ранее на Т-15 был установлен комплекс «Бумеранг-БМ» с 30-мм автоматической пушкой 2А42.

Боевая машина пехоты — детище ОАО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (УКБТМ). Она разработана для ведения боевых действий с широким использованием информационно-коммутационных средств. Т-15 может поражать как наземные, так и воздушные цели (беспилотники, вертолёты, штурмовики).

Эксперты называют Т-15 самой защищённой БМП в мире. В конструкции машины используются новейшие стальные сплавы, композитные материалы и керамика. Кроме того, на ней установлен комплекс активной защиты «Афганит», который относится к новому поколению.

БМП Т-15

© Алексей Заквасин / RT

Как утверждает разработчик, Т-15 способна выдерживать попадание противотанковых и артиллерийских снарядов калибра 100—150 мм. Масса БМП составляет 50 т. До 2022 года в войска будет поставлена партия из 132 единиц Т-15 и танков третьего поколения Т-14 на платформе «Армата».

Ещё одной новинкой «Армии» стал робототехнический комплекс «Уран-9», который применяется для разведки и огневой поддержки пехоты. Небольшая по габаритам машина представляет собой весьма грозную силу. Она оснащена огнемётом «Шмель-М», 30-мм автоматической пушкой 2А72, установкой для пуска противотанковых ракет «Атака» с радиокомандной системой управления.

Эффективность перехвата

Традиционно на «Армии» достаточно широко представлены средства противовоздушной обороны. В этом году на открытой экспозиции можно увидеть зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности «Тор-М2ДТ». В задачу расчёта этой машины входит защита отдельных военных объектов и позиций систем ПВО дальнего радиуса, прикрытие мотострелковых и танковых соединений на марше.

«Тор-М2ДТ» сконструирован на шасси двухзвенного гусеничного тягача-вездехода ДТ-30. Комплекс предназначен для боевого дежурства в условиях труднопроходимой болотистой местности и экстремально низких температур.

ЗРК «Тор-2ДТ»

© Алексей Заквасин / RT

Машина может перехватывать все виды авиационных боеприпасов и осуществлять пуски зенитных ракет в движении. Высокая эффективность перехвата обеспечивается новейшим автоматизированным электронным оборудованием и высокоманёвренными управляемыми ракетами 9М330, разработанными в МКБ «Факел» (Химки).

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В представленных на «Армии» характеристиках «Тор-М2ДТ» сообщается, что дальность обнаружения воздушных объектов составляет 32 км, дальность поражения — от 1 до 16 км, высота перехвата — от 10 м до 12 км, количество одновременно обстреливаемых целей — до 144 единиц. Время от момента обнаружения цели до старта зенитной ракеты не превышает 10 с.

Среди комплексов средней дальности, представленных на «Армии-2019», самой новой разработкой является ЗРК С-350 «Витязь» концерна «Алмаз-Антей». Испытания комплекса завершились в апреле. В скором времени Вооружённые силы РФ получат первый комплект этой системы. «Витязь» заменит в войсках С-300ПТ и другие средства ПВО.

С-350 предназначен для уничтожения авиации противника, включая стратегические бомбардировщики, а также для перехвата баллистических ракет оперативно-тактических комплексов. Дальность поражения «Витязя» составляет 60 км, высота — 30 км, боекомплект — 12 ракет, время развёртывания на местности — пять минут.

В арсенал комплекса входят зенитные управляемые ракеты малой и средней дальности с активной головкой самонаведения — 9М100 и 9М96 соответственно. В состав ЗРК входят пусковые установки, пункт боевого управления 50К6 и многофункциональная радиолокационная станция 50Н6.

ЗРК С-350 «Витязь»

© Алексей Заквасин / RT

На форуме образец пусковой установки «Витязя» продемонстрирован на шасси Брянского автомобильного завода колёсных тягачей, но ЗРК может выпускаться и на гусеничной платформе. Предполагается, что С-350 будет интегрирован в единую сеть противовоздушной обороны, куда уже включены С-400 и С-300ВМ4.

Пожалуй, одним из самых необычных экспонатов, представленных на «Армии», можно назвать перспективный самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация» разработки АО «ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород, входит в «Уралвагонзавод»).

Изделие сконструировано на шасси БМП-3. Благодаря боевому модулю «Кинжал» машина способна поражать авиационные боеприпасы, крылатые ракеты, снаряды реактивных систем залпового огня, беспилотники и штурмовики. Темп стрельбы из 57-мм пушки может достигать 120 выстрелов в минуту. Боекомплект «Деривации» составляет 148 снарядов с программируемым подрывом.

«Из первых уст»

Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с RT подчеркнул, что «Армия» имеет большое значение для продвижения отечественной военной техники на международном рынке. Кроме того, как полагает эксперт, этот ежегодный форум в подмосковной Кубинке превратился в комфортную площадку для деловых мероприятий с участием военных, промышленников и зарубежных гостей.

«Армия» позволяет продемонстрировать вооружения, которые может приобрести любой иностранный заказчик по линии военно-технического сотрудничества. Он может не только увидеть интересующую его военную технику, но и оценить её возможности в рамках динамического показа. Всю информацию о достижениях оборонной промышленности России можно получить из первых уст», — сказал Леонков.

В интервью RT доктор военных наук Константин Сивков отметил, что «Армия» выполняет функцию витрины российской оборонной промышленности и вооружённых сил. Также форум позволяет развивать диалог между Минобороны, экспертами, учёными и гражданским обществом, говорит эксперт.

«Форум «Армия» наглядно демонстрирует, на что направляются налоги граждан. В России не самый большой военный бюджет, но расходы на оборону достаточно высоки. В «Патриоте» широко представлены новейшие образцы военной техники, в том числе перспективные, то есть те, которые ещё проходят испытания», — уточнил Сивков.