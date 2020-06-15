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Лосось спровоцировал панику в Пекине: Зафиксирована новая вспышка коронавируса
15 июня 2020, 12:00 • 156 • В мире
Зафиксирована новая вспышка коронавируса в Китае. Причиной паники стал импортный лосось на рынке в Пекине.
На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщили китайские СМИ.
Это стало первым за последние 56 дней инцидентом. Заболевшим оказался 52-летний мужчина, который не покидал территорию города. Также китайские власти отчитались ещё о двух инфицированных: 25-летнем и 37-летнем сотрудниках Китайского центра исследования мясной продукции, один из которых за последние две недели посетил город Циндао.
Как удалось выяснить специалистам, источником инфекции оказался импортный лосось, который попал в мясной отдел с рынка морепродуктов "Цзиншэнь".
В результате были введены повышенные меры предосторожности. На территории "Синьфади" были закрыты залы, в которых продавалось мясо. Рынок "Цзиншэнь" был закрыт полностью, передаёт "РИА Новости".
Также были помещены на карантин ещё девять человек, анализы которых оказались отрицательными.
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