Лосось спровоцировал панику в Пекине: Зафиксирована новая вспышка коронавируса

На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщили китайские СМИ.

Это стало первым за последние 56 дней инцидентом. Заболевшим оказался 52-летний мужчина, который не покидал территорию города. Также китайские власти отчитались ещё о двух инфицированных: 25-летнем и 37-летнем сотрудниках Китайского центра исследования мясной продукции, один из которых за последние две недели посетил город Циндао.

Как удалось выяснить специалистам, источником инфекции оказался импортный лосось, который попал в мясной отдел с рынка морепродуктов "Цзиншэнь".

В результате были введены повышенные меры предосторожности. На территории "Синьфади" были закрыты залы, в которых продавалось мясо. Рынок "Цзиншэнь" был закрыт полностью, передаёт "РИА Новости".

Также были помещены на карантин ещё девять человек, анализы которых оказались отрицательными.