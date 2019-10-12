Лошадью ходи

Комментируя, после четырехдневной театральной паузы, арест замначальника департамента муниципального имущества и земельных отношений Ирины Тюриной по подозрению в получении крупной взятки, градоначальник, наряду с осуждением факта взятки, выразил, в связи с этим же, и свое искреннее недоумение.

- У нас уже что только ни придумано! У нас и антикоррупционные комиссии и планы… будем еще смотреть, усиливать это направление, - с обескураживающим простодушием заключил глава самого восточного «миллионника» России, назвав, по сути дела, ферзя королевой.

По версии следствия, Тюрина и ее сообщники на протяжении нескольких лет вымогали взятки у предпринимателей за получение в аренду объектов муниципального имущества на льготных условиях. В фокус внимания СМИ попал лишь завершающий эпизод их преступной деятельности.

Следует добавить, что через несколько дней после ареста Ирины Тюриной ФСБ провела обыск и в кабинете первого вице-мэра Владислава Логинова. О его результатах пока ничего не сообщается. Известно лишь, что Логинов продолжает работать в прежнем качестве.

Опытные управленцы утверждают, что разглядеть, пусть даже, косвенные признаки установившейся практики мздоимства отдельного участка какого-либо ведомства – вопрос желания его руководителя и наличие у оного, хотя бы, первичных навыков сравнительного анализа. А уже само название департамента имущества, как кончик хвоста гремучника, предупреждает о возможных коррупционных рисках.

Примечательно, что о неминуемой ответственности непосредственных руководителей арестованной чиновницы глава Красноярска ничего не говорил. Относительно же методов «смотреть и усиливать», предложенных им в качестве антикоррупционных заслонов, местные наблюдатели испытывают весьма сдержанный оптимизм.