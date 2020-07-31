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Лопнуло терпение - у Козака или Донбасса? Вассерман расставил точки в нормандском демарше

31 июля 2020, 19:00  •  53 • Политика
Письмо замглавы администрации президента России Дмитрия Козака может означать, что терпение у Донбасса лопнуло. Политический эксперт Анатолий Вассерман расставил точки в нормандском демарше.
Ранее появилась информация о том, что Козак направил представителям "Нормандской четвёрки" письмо, в котором заявил, что больше не намерен участвовать в "этом спектакле". Замглавы администрации президента призвал партнёров перейти к более решительным мерам, поскольку Киев уже шестой год подряд бойкотирует Минские соглашения.
Вассерман полагает, что "недипломатичное письмо" Козака - это свидетельство того, что терпение жителей ДНР и ЛНР оказалось на исходе. Минские соглашения должны были положить конец войне, однако она всего лишь перешла в стадию замороженного конфликта, конца вооружённому противостоянию по-прежнему не видно.
Это значит, что мы показываем нашим оппонентам свою готовность действовать таким образом. А дальше всё зависит от того, насколько до них самих это дойдёт. В любом случае, дипломатия - это искусство объяснить противнику то, что ты о нём думаешь, так, чтобы он не мог это объяснение обратить в свою пользу, - пояснил эксперт в разговоре с Царьградом.
Прокомментировал письмо Козака и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва была и остаётся приверженной Минским соглашениям, и ни о каком сворачивании минского процесса речи не идёт.

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