Лопнуло терпение - у Козака или Донбасса? Вассерман расставил точки в нормандском демарше

Ранее появилась информация о том, что Козак направил представителям "Нормандской четвёрки" письмо, в котором заявил, что больше не намерен участвовать в "этом спектакле". Замглавы администрации президента призвал партнёров перейти к более решительным мерам, поскольку Киев уже шестой год подряд бойкотирует Минские соглашения.

Вассерман полагает, что "недипломатичное письмо" Козака - это свидетельство того, что терпение жителей ДНР и ЛНР оказалось на исходе. Минские соглашения должны были положить конец войне, однако она всего лишь перешла в стадию замороженного конфликта, конца вооружённому противостоянию по-прежнему не видно.

Это значит, что мы показываем нашим оппонентам свою готовность действовать таким образом. А дальше всё зависит от того, насколько до них самих это дойдёт. В любом случае, дипломатия - это искусство объяснить противнику то, что ты о нём думаешь, так, чтобы он не мог это объяснение обратить в свою пользу, - пояснил эксперт в разговоре с Царьградом.

Прокомментировал письмо Козака и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва была и остаётся приверженной Минским соглашениям, и ни о каком сворачивании минского процесса речи не идёт.