|
Лопнуло терпение - у Козака или Донбасса? Вассерман расставил точки в нормандском демарше
31 июля 2020, 19:00 • 53 • Политика
Письмо замглавы администрации президента России Дмитрия Козака может означать, что терпение у Донбасса лопнуло. Политический эксперт Анатолий Вассерман расставил точки в нормандском демарше.
Ранее появилась информация о том, что Козак направил представителям "Нормандской четвёрки" письмо, в котором заявил, что больше не намерен участвовать в "этом спектакле". Замглавы администрации президента призвал партнёров перейти к более решительным мерам, поскольку Киев уже шестой год подряд бойкотирует Минские соглашения.
Вассерман полагает, что "недипломатичное письмо" Козака - это свидетельство того, что терпение жителей ДНР и ЛНР оказалось на исходе. Минские соглашения должны были положить конец войне, однако она всего лишь перешла в стадию замороженного конфликта, конца вооружённому противостоянию по-прежнему не видно.
Прокомментировал письмо Козака и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва была и остаётся приверженной Минским соглашениям, и ни о каком сворачивании минского процесса речи не идёт.
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июля 2020, 09:05
|
28 июля 2020, 00:05
|
30 июля 2020, 11:05
|
29 июля 2020, 01:05
|
26 июля 2020, 00:05
|
26 июля 2020, 08:05
|
27 июля 2020, 04:05