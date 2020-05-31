Лопатой и киркой: как Россия удержала контроль над окраинами

Некоторые считают Россию глухой провинцией, задворками Европы. Но факты говорят об обратном. Страна всегда славилась стройками века, которые вызывали уважение у одних и зависть у других. 31 мая 1891 года под Владивостоком была торжественно заложена Транссибирская магистраль.

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Еще в 1857 году генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский поставил вопрос о строительстве железной дороги на дальних окраинах России. Огромное государство нуждалось в современной инфраструктуре и удобном выходе к Тихому океану. Европейская часть империи к тому времени уже была опутана сетью железных дорог.

Чтобы не лишиться Дальнего Востока

Наступили долгие десятилетия изысканий. Правительство раз за разом отвергало предлагаемые проекты. Желающих поучаствовать в стройке века было много, включая иностранных предпринимателей. Но их не жаловали: власть опасалась усиления иностранного влияния в регионе и даже его потери. Только в середине 1880-х годов правительство приступило к действиям, решив брать деньги из казны. Император Александр III заявил: давно пора привести в порядок "этот богатый, но запущенный край". Маховик закрутился. Отправились новые экспедиции, возобновились изыскательские работы. Был создан Комитет по сооружению Сибирской железной дороги. В его первом постановлении говорилось про "великое народное дело". Технические условия возведения магистрали упростили, а работы начали с двух сторон – от Челябинска и Владивостока. Александр III считал проект чрезвычайным событием в жизни империи. 31 мая 1891 года в паре верст от Владивостока в роскошном павильоне был совершен молебен и заложен первый камень вокзала. Так началось грандиозное строительство в суровых природных условиях. Вот что говорит замдиректора по научной работе Центрального музея железнодорожного транспорта Людмила Ласточкина:

"Великий сибирский путь, как тогда называли Транссиб, был важнейшим проектом для России. И не только для нее. Он считался огромным достижением в цивилизационном развитии мира. Эта железная дорога стала стальным хребтом страны. Транссиб связал Европейскую часть России с Дальним Востоком".

© Фото : Public domain Император Николай II везет тачку с землей к месту начала строительства Транссибирской магистрали. 19 мая 1891 года

Дорогу ввели в строй в 1903 году. Этот рекорд по протяженности и скорости строительства не побит до сих пор! А ведь работать приходилось в основном при помощи тачки и лопаты. Путь проходил по необжитой, труднодоступной местности.

Нет равных

© РИА Новости / Александр Кряжев Электропоезд на Транссибирской железнодорожной магистрали вблизи Новосибирска

Приходилось возводить мосты, пробивать тоннели в скалах, убирать холмы и делать насыпи. Рабочие с трудом пробивались через глухую тайгу, но сдавали очередные участки ровно в срок. Дорога протянулась на 9 288 километров: она и поныне самая длинная на планете. На нее были истрачены фантастические суммы – сотни миллионов рублей золотом. После 1903 года стратегически важный Транссиб постоянно расширялся и модернизировался. Даже в "лихие девяностые" работы по увеличению его пропускной способности не прекращались. Начатая в 1930-х годах советская стройка века – Байкало-Амурская магистраль – не смогла даже отдаленно приблизиться к тому, что было сделано до революции. Хотя БАМ как важнейший альтернативный маршрут в нестабильном тогда регионе был для страны абсолютно необходим.

Автор Сергей Ильин, Радио Sputnik