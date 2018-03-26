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Лондон выдал ордера на арест российского капитала в рамках дела Скрипаля
26 марта 2018, 16:24 • 406 • Политика
Великобритания "в ответ на отравление" экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля намерена предпринять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения.
В ответ на так называемую химическую атаку в Солсбери Лондон намерен предпринять меры в отношении "российского капитала сомнительного происхождения". Заявление сделал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Напомним, Лондон винит Россию в отравлении бывшего сотрудника ГРУ британского агента Сергея Скрипаля. Однако от расследования дела британцы уклоняются.
По словам министра, ордера на арест "сомнительного имущества" уже есть. Будет применяться новый закон.
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Работу правительства в ближайшие дни министр характеризует как "старательную". Он надеется, что члены правительства сделают все, "чтобы этими проблемами занимались". Наконец, в завершение министр скатывается с темы и заявляет, что президент России Владимир Путин хочет "внести раскол между Великобританией и их союзниками". И будто бы "Эстония и многие другие" показали, что "это невозможно".
Интересно, что о конкретных шагах, принимаемых Британией прямо сейчас, министр говорить не готов. Он обещает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй позже сама сделает объявление.
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