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Лондону пришлось раскрыть кошелек: На подготовку к Brexit власти выделили дополнительные 2,6 миллиарда долларов

01 августа 2019, 07:24  •  57 • В мире
На подготовку Соединенного Королевства к процедуре выхода из Евросоюза британское правительство выделило дополнительные средства в размере 2,6 миллиарда долларов.
Об этом говорится в заявлении Минфина Британии. Сообщается, что глава ведомства Саджид Джавид, учитывая, что до "момента Х" остается всего 92 дня, дал указания об активизации планов по обеспечению готовности Британии к Brexit. При этом министр отметил, что уже не имеет значения, как Британия будет выходить из ЕС – со сделкой или же без нее. Выделенные средства должны обеспечить готовность правительства к проведению самой процедуры.
При этом финансовые средства не будут выделены целиком. Примерно половина, а точнее 1,34 миллиарда долларов будут немедленно переданы на нужды жизненно важным отраслям экономики.
Остальные деньги получат региональные власти для поддержания оперативной готовности различных служб к работе в условиях Brexit. Как предполагается, финансовые средства будут направлены Уэльсу, Шотландии, Северной Ирландии и так далее.
При этом из выделенных на эти цели 1,22 миллиарда долларов большую часть – 585 миллионов долларов потратят на создание запаса медикаментов. Еще 418 миллионов уйдет на обеспечение готовности пограничных и таможенных служб в связи с увеличением потока людей и товаров. Кроме того, будет увеличено число сотрудников пограничной службы на 500 человек.
На кампанию по информированию населения и бизнеса о том, какие меры необходимо предпринимать в рамках подготовки Brexit, выделили 168 миллионов долларов.
Об усилении подготовки правительства Соединенного Королевства к выходу из состава Евросоюза стало известно 28 июля. При этом, учитывая, что Брюссель открыто заявил о том, что уже принятый проект соглашения пересмотру не подлежит, речь идет о том, что Brexit будет жестким, без сделки.

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