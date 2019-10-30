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Лондону нужен свой Путин. Иначе - крах: Financial Times обещала превращение Великобритании в Россию

30 октября 2019, 18:24  •  16 • Политика
Financial Times обещала превращение Великобритании в Россию - с позиции обозревателя издания, это ужасно. С другой стороны, эксперт настаивает, что британские националисты выступят за подобную идею. Но сработает она лишь при условии, что Лондон найдет своего Путина. Иначе - крах.
Газета Financial Times пришла к выводу, что у Великобритании после выхода из состава Евросоюза - реализации Brexit - есть все шансы стать еще одной Россией. Автором подобных размышлений стал Гидеон Рахман. Он "с ужасом начинает угадывать в (Великобритании) черты, которые ассоциируются с медийным образом России", говорит политолог, колумнист РИА "Новости" Иван Данилов.
Материал FT называется "Британия и Россия - странная пара Европы". И речь там идет об опасности суверенного развития Великобритании. Мол, в составе ЕС было бы лучше. Говоря о "российских корнях" Лондона, аналитик вспоминает исторические события и расположение страны.
"Англия и Россия находятся на окраинах Европейского континента. Частично в результате этого обе страны традиционно имели двойную идентичность - рассматривая себя как европейские страны и (одновременно) как нечто большее", - размышляет Гидеон Рахман.
Данилов полагает, что российские интересы вполне укладываются в доктрину родственности с Лондоном. Ведь теперь можно будет пугать Запад не только русскими, но и британцами. Да и для развития самой Великобритании российская модель вполне могла бы подойти. Только для ее реализации нужен сильный лидер, продолжает Иван Данилов.
"Британской элите, точнее той ее части, которой все еще дороги национальные интересы, надо будет найти "британский аналог" Владимира Путина - лидера, который смог восстановить силу России после главной геополитической катастрофы XX века", - подчеркивает колумнист, добавляя, что пока Лондону приходится довольствоваться Борисом Джонсоном, а его политика создает "сомнения в перспективах Туманного Альбиона".

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