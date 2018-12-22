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Лондонский Тауэр перенял эстафету забастовок с материка: стражи крепости недовольны пенсионными выплатами

22 декабря 2018, 06:54  •  100 • В мире
Как во Франции, Испании и других странах материковой Европы, в Англии тоже начались первые забастовки. Стражи лондонского Тауэра опротестовывают изменения в пенсионных выплатах.
Первые забастовки в Соединенном Королевстве сразу поразили его в самое сердце — церемониальные стражи лондонского Тауэра объявили забастовку. Причиной этому послужили изменения в пенсионных выплатах.
В акции приняло участние 91 % соотвествующего профсоюза.
Пикеты начались у зданий Лондона исторического значения, таких как Кенсингтонский дворец, ансамблея Хэмптон-Корт и Тауэр. Продолжение выступлений планируется на 28 декабря и 2 января. Самая длительная забастовка — 24-часовая — намечена на 8 января.
СМИ пишут, что стражей переводят на систему с фиксированными взносами, не учитываяразмер последней зарплаты. Служащие беспокоятся, что в итоге окажется, что окончательные пенсии будут меньше, чем раньше.

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