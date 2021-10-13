Лондонские крысоловы. Запад выращивает в России "молодых лидеров"

Британцы, американцы и другие "партнёры", ведущие против России гибридную войну на уничтожение, постоянно ищут у нас "слабые звенья". Сейчас таковым считается молодёжь – и воздействие на неё осуществляется по глубоко продуманной программе. Если Россия оперативно не найдёт эффективного ответа, который не должен состоять только из запретительных мер, то проиграет.

Молодёжь – это будущее. Она пылкая, наивная и житейски неопытная, ещё не успела разобраться в уроках истории. Чтобы накопить солидный интеллектуальный багаж, требуется время, нужно, наконец, самому стать родителем, чтобы многое по-настоящему понять в этом мире.

А раз у молодёжи этого ничего ещё нет и быть не может, значит, она идеально поддаётся манипуляции.

Все создатели больших проектов, начиная с крестового похода детей, включая большевистские, фашистские и нацистские эксперименты, и кончая Fridays for Future Греты Тунберг, делают ставку на молодёжь. Это отлично понимают страны и режимы, глобальная теневая власть, которые живут не сегодняшним днём, как большинство формальных правительств, а имеют чёткое видение желаемого будущего – и планы, как к этому будущему прийти.

Делать это можно по-разному. Многое зависит от воображения, организационных способностей и имеющихся ресурсов, которых у кого-то больше, а у кого-то меньше. У британцев, когда после Второй мировой войны они демонтировали свою колониальную империю, денег стало намного меньше, чем у американцев. Зато интеллекта, опыта успешной геополитической деятельности (взять хотя бы в качестве примера уничтожение Российской империи и ещё нескольких, включая Германскую, в придачу) и управления половиной мира в течение столетий – куда больше. Поэтому, несмотря на ограниченность финансовых ресурсов, применяются они Лондоном исключительно эффективно.

"Мал золотник, да дорог"

Пусть не смущают поэтому читателей совсем небольшие суммы, которые, как явствует из попавшего в Сеть благодаря вездесущим хакерам финансового плана правительственной организации Global Britain Fund, под вывеской которого скрывается Форин-офис (МИД Британии), англичане планировали потратить на налаживание связей с молодёжью в России в 2019-2021 годах.

Всего-то 1,2 миллиона фунтов стерлингов (121 миллион рублей). Хотя понятно, что это не единственный источник финансирования англичанами третьего уже по счёту сокрушения России и, разумеется, не самый главный. Спецслужбы явно обходят в этом деле связанных официальными рамками дипломатов, но эти данные не утекли в Сеть.

Обратим внимание, как разумно выбраны приоритеты: студенчество, молодые профессионалы, НКО, секс-меньшинства, "правозащитные" центры. В появившемся в Сети документе объёмом 125 страниц содержатся заявки на "гранты" на поддержку общественно-политических проектов десятков отечественных и зарубежных НКО, чья деятельность связана с Россией.

Там упоминаются, в частности, Экологический центр "Беллона" в Санкт-Петербурге* (молодёжь обожает экологию), Центр ЛГБТ в Екатеринбурге* (продвигаем "современные ценности"!), фонд "Такие дела", проект "Сеть лидеров молодого поколения" (YGLN), девиз которого – "воспитание нового поколения лидеров".

Основные цели спонсоров – создать "устойчивые связи" с русским студенчеством, продвигать нужные "культурные ценности", формировать "новое поколение молодых лидеров". Так, например, 78 тысяч фунтов стерлингов выделены англичанами при финансовом соучастии немцев, норвежцев, финнов и американцев для YGLN на "расширение российско-западной сети молодых профессионалов, объединяющей специалистов в области гражданского общества, безопасности, экономики и верховенства закона". Знают ведь хорошо, что "молодые лидеры" отлично окупаются.

Именно в этом качестве побывал в 1971 году на Сицилии молодой перспективный партократ Михаил Горбачёв с супругой – на это вряд ли было потрачено много средств, а через 20 лет они со товарищи развалили СССР.

Привязать молодёжь к Западу, выявить среди её представителей наиболее перспективных, объединить всех в единую, завязанную на себя сеть – вот что требуется и делается, методично и упорно. Однажды англичане – с поправкой на время – нечто подобное с Россией уже проделали, взяв на содержание, натаскав русских революционеров и террористов и сделав Лондон их штаб-квартирой. Последствия той невероятно успешной британской геополитической операции, в результате которой Императорской России не стало, русские расхлёбывают до сих пор. Как и последствия того, что случилось в 1991 году, в чём британцы тоже активно поучаствовали.

Просите больше!

Лондон отказался комментировать последнюю "утечку" конфиденциальной информации, однако подлинность документов подтвердил основатель фонда "Такие дела" Митя Алешковский. По его словам, фонд действительно подавал в Лондон заявку на финансирование, но она якобы отклонена.

Возможно, это правда. И даже, кажется, понятно, почему её отклонили: слишком мало просили. Этот фонд, имеющий очень качественный сайт, пока не признан иноагентом в России, а значит, у него большие возможности вести пропаганду и агитацию, которые тем более опасны, что ведутся достаточно тонко.

"Путешествие" по этому сайту оказалось весьма интересным и поучительным. Вначале молодёжь завлекают или заводят заголовками типа: "Экологический спецпроект для студентов"; "Дышат дымами и смрадом"; "Почему жители Москвы требуют закрыть мусоросжигательный завод – 4"; "Ректор Малой академии наук Якутии сообщил, что его уволили из-за отказа передать общежитие под ковидную больницу". Темы важные, интересные, хотя и поданные с явным идеологическим подтекстом.

А потом читаем огромную статью под, казалось бы, нейтральным заголовком: "Безусловно, я всё ещё скучаю". Монологи людей, эмигрировавших из России", в которой подводятся – разумеется, совершенно объективно – итоги абсолютно честного опроса 900 человек, посвящённого эмиграции из России, который провела "группа независимых исследователей".

Как они действуют

Материал начинается рассказами о бегстве из ужасной России по политическим и семейным причинам в чудесный Израиль неких Михаила и Розы, предпринимателей из Новосибирска и Санкт-Петербурга. Чтобы понять, как они действуют и чем облучают незрелые молодёжные мозги, придётся привести цитату хотя бы из Михаила.

До 2010 года я занимался бизнесом и не обращал особого внимания на политическую ситуацию в России… В какой-то момент я заметил, что начинает процветать феерическая коррупция… Сначала мы сопротивлялись... В какой-то момент нас задавили полностью. Стало понятно, что проблему нужно решать другими способами, в том числе политически… Немаловажную роль сыграл мой сын, ему тогда было 10 лет... Я совершенно не хотел, чтобы он рос в такой атмосфере. Мы покинули Россию в январе 2017 года. Уехали в Израиль… Я считаю, что из России нас вытолкнули. У нас отобрали работу, бизнес, возможность участвовать в политической и общественной жизни. Своим друзьям я обычно говорю, что вернусь на родину, если Навальный станет президентом или в случае, если Сибирь отделится от России"...

Комментарии, как говорится, излишни. Дальше читать статью не имело смысла.

А ещё на сайте фонда появляются интересные объявления. Такое вот, например: "С 12 октября по 2 ноября в Еврейском музее и центре толерантности пройдёт программа повышения квалификации "Код БЕЗопасности: интерактивные методы профилактики ксенофобии и экстремизма в молодёжной среде". Обучение предназначено для педагогов, которые работают с детьми и подростками. Программа состоит из восьми занятий, каждое из которых посвящено разным рискам экстремизма. На обучении также пройдут показы тематических фильмов и серия интерактивных заданий. После прохождения программы уроки на эту тему педагоги смогут проводить в своих школах". Какая благодать! И как всё взаимосвязано!

Что с того?

Совершенно правы те эксперты, которые видят разницу между культурным взаимодействием и вмешательством во внутреннюю политику других стран, воспитанием и объединением под видом "наведения мостов" оппозиционеров, заточенных на демонтаж политической системы, а соответственно (уже дважды проходили это в ХХ веке) и России, на чужие деньги.

Поэтому британские и вообще западные "культурно-образовательные" проекты в нашей стране нельзя рассматривать в отрыве от геополитики Запада, навязывающего русским свои установки и "ценности" и формирующего одновременно негативное отношение к России со стороны собственного народа, спекулируя в том числе и на реальных проблемах. То же самое касается и Белоруссии.

С молодёжью в этом плане работать намного легче. Она не помнит и не знает на своей шкуре ужас жизни в "святых девяностых", как бессовестно и цинично Запад пользовался тогда слабостью России. А ведь это – решающий фронт. Кто победит на нём, за тем и будущее. Западные верхи это отлично понимают, а российские власти, увы, пока не очень.

* Экологический центр "Беллона" в Санкт-Петербурге, Центр ЛГБТ в Екатеринбурге – некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента.