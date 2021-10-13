Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зр...
Главная / Политика

Лондонские крысоловы. Запад выращивает в России "молодых лидеров"

13 октября 2021, 06:25  •  52 • Политика
Британцы, американцы и другие "партнёры", ведущие против России гибридную войну на уничтожение, постоянно ищут у нас "слабые звенья". Сейчас таковым считается молодёжь – и воздействие на неё осуществляется по глубоко продуманной программе. Если Россия оперативно не найдёт эффективного ответа, который не должен состоять только из запретительных мер, то проиграет.
Молодёжь – это будущее. Она пылкая, наивная и житейски неопытная, ещё не успела разобраться в уроках истории. Чтобы накопить солидный интеллектуальный багаж, требуется время, нужно, наконец, самому стать родителем, чтобы многое по-настоящему понять в этом мире.
А раз у молодёжи этого ничего ещё нет и быть не может, значит, она идеально поддаётся манипуляции.
Все создатели больших проектов, начиная с крестового похода детей, включая большевистские, фашистские и нацистские эксперименты, и кончая Fridays for Future Греты Тунберг, делают ставку на молодёжь. Это отлично понимают страны и режимы, глобальная теневая власть, которые живут не сегодняшним днём, как большинство формальных правительств, а имеют чёткое видение желаемого будущего – и планы, как к этому будущему прийти.
Делать это можно по-разному. Многое зависит от воображения, организационных способностей и имеющихся ресурсов, которых у кого-то больше, а у кого-то меньше. У британцев, когда после Второй мировой войны они демонтировали свою колониальную империю, денег стало намного меньше, чем у американцев. Зато интеллекта, опыта успешной геополитической деятельности (взять хотя бы в качестве примера уничтожение Российской империи и ещё нескольких, включая Германскую, в придачу) и управления половиной мира в течение столетий – куда больше. Поэтому, несмотря на ограниченность финансовых ресурсов, применяются они Лондоном исключительно эффективно.

"Мал золотник, да дорог"

Пусть не смущают поэтому читателей совсем небольшие суммы, которые, как явствует из попавшего в Сеть благодаря вездесущим хакерам финансового плана правительственной организации Global Britain Fund, под вывеской которого скрывается Форин-офис (МИД Британии), англичане планировали потратить на налаживание связей с молодёжью в России в 2019-2021 годах.
Всего-то 1,2 миллиона фунтов стерлингов (121 миллион рублей). Хотя понятно, что это не единственный источник финансирования англичанами третьего уже по счёту сокрушения России и, разумеется, не самый главный. Спецслужбы явно обходят в этом деле связанных официальными рамками дипломатов, но эти данные не утекли в Сеть.
Обратим внимание, как разумно выбраны приоритеты: студенчество, молодые профессионалы, НКО, секс-меньшинства, "правозащитные" центры. В появившемся в Сети документе объёмом 125 страниц содержатся заявки на "гранты" на поддержку общественно-политических проектов десятков отечественных и зарубежных НКО, чья деятельность связана с Россией.
Там упоминаются, в частности, Экологический центр "Беллона" в Санкт-Петербурге* (молодёжь обожает экологию), Центр ЛГБТ в Екатеринбурге* (продвигаем "современные ценности"!), фонд "Такие дела", проект "Сеть лидеров молодого поколения" (YGLN), девиз которого – "воспитание нового поколения лидеров".
Основные цели спонсоров – создать "устойчивые связи" с русским студенчеством, продвигать нужные "культурные ценности", формировать "новое поколение молодых лидеров". Так, например, 78 тысяч фунтов стерлингов выделены англичанами при финансовом соучастии немцев, норвежцев, финнов и американцев для YGLN на "расширение российско-западной сети молодых профессионалов, объединяющей специалистов в области гражданского общества, безопасности, экономики и верховенства закона". Знают ведь хорошо, что "молодые лидеры" отлично окупаются.
Именно в этом качестве побывал в 1971 году на Сицилии молодой перспективный партократ Михаил Горбачёв с супругой – на это вряд ли было потрачено много средств, а через 20 лет они со товарищи развалили СССР.
Привязать молодёжь к Западу, выявить среди её представителей наиболее перспективных, объединить всех в единую, завязанную на себя сеть – вот что требуется и делается, методично и упорно. Однажды англичане – с поправкой на время – нечто подобное с Россией уже проделали, взяв на содержание, натаскав русских революционеров и террористов и сделав Лондон их штаб-квартирой. Последствия той невероятно успешной британской геополитической операции, в результате которой Императорской России не стало, русские расхлёбывают до сих пор. Как и последствия того, что случилось в 1991 году, в чём британцы тоже активно поучаствовали.

Просите больше!

Лондон отказался комментировать последнюю "утечку" конфиденциальной информации, однако подлинность документов подтвердил основатель фонда "Такие дела" Митя Алешковский. По его словам, фонд действительно подавал в Лондон заявку на финансирование, но она якобы отклонена.
Возможно, это правда. И даже, кажется, понятно, почему её отклонили: слишком мало просили. Этот фонд, имеющий очень качественный сайт, пока не признан иноагентом в России, а значит, у него большие возможности вести пропаганду и агитацию, которые тем более опасны, что ведутся достаточно тонко.
"Путешествие" по этому сайту оказалось весьма интересным и поучительным. Вначале молодёжь завлекают или заводят заголовками типа: "Экологический спецпроект для студентов"; "Дышат дымами и смрадом"; "Почему жители Москвы требуют закрыть мусоросжигательный завод – 4"; "Ректор Малой академии наук Якутии сообщил, что его уволили из-за отказа передать общежитие под ковидную больницу". Темы важные, интересные, хотя и поданные с явным идеологическим подтекстом.
А потом читаем огромную статью под, казалось бы, нейтральным заголовком: "Безусловно, я всё ещё скучаю". Монологи людей, эмигрировавших из России", в которой подводятся – разумеется, совершенно объективно – итоги абсолютно честного опроса 900 человек, посвящённого эмиграции из России, который провела "группа независимых исследователей".

Как они действуют

Материал начинается рассказами о бегстве из ужасной России по политическим и семейным причинам в чудесный Израиль неких Михаила и Розы, предпринимателей из Новосибирска и Санкт-Петербурга. Чтобы понять, как они действуют и чем облучают незрелые молодёжные мозги, придётся привести цитату хотя бы из Михаила.
До 2010 года я занимался бизнесом и не обращал особого внимания на политическую ситуацию в России… В какой-то момент я заметил, что начинает процветать феерическая коррупция… Сначала мы сопротивлялись... В какой-то момент нас задавили полностью. Стало понятно, что проблему нужно решать другими способами, в том числе политически… Немаловажную роль сыграл мой сын, ему тогда было 10 лет... Я совершенно не хотел, чтобы он рос в такой атмосфере. Мы покинули Россию в январе 2017 года. Уехали в Израиль… Я считаю, что из России нас вытолкнули. У нас отобрали работу, бизнес, возможность участвовать в политической и общественной жизни. Своим друзьям я обычно говорю, что вернусь на родину, если Навальный станет президентом или в случае, если Сибирь отделится от России"...
Володин: У нас могут быть разные партбилеты, но Родина одна - Россия
Комментарии, как говорится, излишни. Дальше читать статью не имело смысла.
А ещё на сайте фонда появляются интересные объявления. Такое вот, например: "С 12 октября по 2 ноября в Еврейском музее и центре толерантности пройдёт программа повышения квалификации "Код БЕЗопасности: интерактивные методы профилактики ксенофобии и экстремизма в молодёжной среде". Обучение предназначено для педагогов, которые работают с детьми и подростками. Программа состоит из восьми занятий, каждое из которых посвящено разным рискам экстремизма. На обучении также пройдут показы тематических фильмов и серия интерактивных заданий. После прохождения программы уроки на эту тему педагоги смогут проводить в своих школах". Какая благодать! И как всё взаимосвязано!

Что с того?

Совершенно правы те эксперты, которые видят разницу между культурным взаимодействием и вмешательством во внутреннюю политику других стран, воспитанием и объединением под видом "наведения мостов" оппозиционеров, заточенных на демонтаж политической системы, а соответственно (уже дважды проходили это в ХХ веке) и России, на чужие деньги.
Поэтому британские и вообще западные "культурно-образовательные" проекты в нашей стране нельзя рассматривать в отрыве от геополитики Запада, навязывающего русским свои установки и "ценности" и формирующего одновременно негативное отношение к России со стороны собственного народа, спекулируя в том числе и на реальных проблемах. То же самое касается и Белоруссии.
С молодёжью в этом плане работать намного легче. Она не помнит и не знает на своей шкуре ужас жизни в "святых девяностых", как бессовестно и цинично Запад пользовался тогда слабостью России. А ведь это – решающий фронт. Кто победит на нём, за тем и будущее. Западные верхи это отлично понимают, а российские власти, увы, пока не очень.
* Экологический центр "Беллона" в Санкт-Петербурге, Центр ЛГБТ в Екатеринбурге – некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





52
Источник
Похожие новости
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
12 октября 2021, 22:50
На Украине заговорили о "холодном мире" с Россией и "заморозке" конфликта в Донбассе
12 октября 2021, 22:50
В ЕС ответили на вечный вопрос Украины: "Мы очень близки"
13 октября 2021, 00:35
"Половина армии сразу перейдёт к России": Болгарские читатели о "победном" плане Украины
12 октября 2021, 22:50
Как на Украине прячут офшоры Зеленского: Журналист раскрыл схему политтехнологов
12 октября 2021, 22:50
Борьба США с Китаем укрепила Россию – американский эксперт
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
12 октября 2021, 22:50
В ЕС ответили на вечный вопрос Украины: "Мы очень близки"
13 октября 2021, 00:35
"Половина армии сразу перейдёт к России": Болгарские читатели о "побед...
13 октября 2021, 00:30
«Только в не терпящих отлагательства случаях»: в России предложили ввести внесудебную...
13 октября 2021, 01:40
«Малошумность, многофункциональность, высокая автономность»: как подводная лодка «Маг...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2021, 09:35
Запад некому кормить: он ждет спасения от России
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище не для слабонервных"
08 октября 2021, 01:00
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось с теми людьми?"
09 октября 2021, 05:35
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
06 октября 2021, 07:00
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
06 октября 2021, 09:20
Эксперт назвал вероятную дату начала войны между Россией и Украиной
11 октября 2021, 07:10
Нардеп: Зеленский уже готов на всё ради налаживания отношений с РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.