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Лондон затаился перед скандальным интервью: "Королевская семья может выдержать такой удар"
08 марта 2021, 01:45 • 80 • В мире
Источники в Букингемском дворце заявили, что дворец и члены королевской семьи намерены "с достоинством молчать" после интервью принца и его супруги Меган Маркл. При этом в Британии, ожидая критики со стороны четы, допустили, что ответ может последовать от конкретных лиц, которые могут быть упомянуты в беседе.
В Лондоне пока не комментируют двухчасовое интервью принца Гарри и Меган Маркл. Как сообщили источники в Букингемском дворце, королевский двор намерен молчать в ответ на заявления известной четы.
При этом, сообщает The Sunday Times, в Великобритании расценивают эту беседу как то, что принц Гарри "объявил войну" королевской семье.
Отмечается, что сама королева Елизавета II не будет смотреть интервью, но о содержании беседы ей расскажут.
При этом не исключено, что ответная реакция последует от конкретных лиц, если они будут упомянуты Меган Маркл и принцем Гарри.
"Ответ будет сильно зависеть от того, на кого будет обращена критика - на королевскую семью или на [конкретных] людей, - отметил источник The Sunday Times. - Если люди подвергнутся нападкам, то они открыто постоят за себя. Королевская семья может принять и выдержать такой удар, но не отдельные люди. Королевская семья не ведёт войны, её ведут [герцог и герцогиня] Сассекские".
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