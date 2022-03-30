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Лондон захотел поставлять Киеву еще более смертоносное оружие. О чем просит Джонсон?

30 марта 2022, 10:35  •  147 • Политика
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уговаривает парламент страны разрешить поставки на Украину еще более смертоносного оружия. Всё оно должно достаться нацистскому киевскому режиму.
Как пишет Times со ссылкой на источники в министерстве обороны Британии, речь идет о средствах дальнего поражения, в том числе тяжелой артиллерии. Британские генералы сопротивляются – такое оружие украинцам просто так дать нельзя, нужно обучать солдат ВСУ, отправлять инструкторов… Можно некрасиво "засветиться".
Новые орудия отдавать Киеву, кстати, не собираются. По данным журналистов Times, отдать украинским националистов хотят несколько САУ AS-90 Vickers, разработанную в 80-х годах прошлого века.

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