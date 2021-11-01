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Лондон выставил Парижу 48-часовой ультиматум из-за "необоснованных угроз"

01 ноября 2021, 14:10  •  56 • Политика
Фото: Werner Lang/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Спор между странами может дойти до суда
Франция должна пойти на уступки Великобритании по рыболовному спору в течение 48 часов, в противном случае наступят неприятные последствия. Такой ультиматум Парижу выдвинули в Лондоне в понедельник, 1 ноября, сообщает Reuters.
Напомним, "рыболовная война" между Францией и Великобританией началась в конце октября. Британцы заявляют, что французы ведут себя неподобающим образом, постоянно нарушая принятые в рамках "Брекзита" нормы, и грозят принять санкции против Парижа. 
После Франция заявила, что Британия отказалась предоставить французским рыбакам нужное количество лицензий на работу в британских водах, и подчеркнув, что со 2 ноября может ужесточить проверки грузовиков, которые занимаются перевозками товаров между двумя странами.
Сейчас же МИД Британии потребовал от Франции отказаться от "необоснованных угроз" в свой адрес – в противном случае они подадут в суд на Париж.
"Французы повели себя несправедливо. Это не входит в условия торговой сделки. И если кто-то ведет себя несправедливо, вы имеете право принять меры против них и добиваться компенсации. И это то, что мы будем делать, если французы не отступят", – заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.
Британским рыбакам уже запретили разгрузку в Булонии, а блокировка британских траулеров и вовсе может грозить Лондону "катастрофой", считают в Париже. 

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