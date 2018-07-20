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Лондон выделил более £400 тысяч на программу модернизации жилья для украинских военных
20 июля 2018, 08:09 • 96 • Украина
Великобритания выделила почти £415 тыс. на поддержку программы модернизации жилья для украинских военнослужащих. Соответствующую информацию предоставила палате общин представитель внешнеполитического ведомства страны Харриет Болдуин. Одна из целей транша — борьба с коррупцией в Вооружённых силах Украины.
Reuters
На программу модернизации жилья для украинских военнослужащих Лондон за 15 месяцев потратил £414 930.
«Этот проект служил опорой в достижении цели Великобритании по содействую Украине в реформировании её вооружённых сил ради борьбы с коррупцией, усиления общественного контроля и укрепления принципа верховенства закона, способствуя повышению выживаемости и стабильности страны», — пояснила представитель МИД Великоритании.
Выделенные британской стороной деньги направили на улучшение стандартов закупок и заключения контрактов для Вооружённых сил Украины. Был разработан план изменений на срок не менее двух лет.
По словам Болдуин, программа также обозначила новые требования к тендерам на строительство и заключению контрактов.
Ранее представители ирландских властей заявили главе украинского МИД Павлу Климкину о готовности отстаивать интересы страны в Европейском союзе.
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