Лондон в пролёте: "Русские хакеры" сорвали европейский вояж советника президента США

Массированная кибератака на американские федеральные агентства оказалась настолько серьёзной, что советнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену пришлось прервать свой европейский вояж и срочно вернуться домой.

Как отмечает Politico, в Америку советник президента вернулся раньше запланированного срока для того, чтобы "координировать реакцию правительства на предполагаемую российскую кибератаку".

Напомним, ранее ряд американских федеральных агентств подвергся кибератаке. В Вашингтоне их приписали "русским хакерам". Подобное предположение выдвинула пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, а агентство Reuters утверждало, что группа хакеров, предположительно работающих на российское правительство, в результате кибератаки получила доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности США. Кроме того, были взломаны подразделение Министерства торговли США и Минфин. The Washington Post сообщила о доступе хакеров к данным Госдепа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг все обвинения Вашингтона в причастности нашей страны к кибератакам, призвав прекратить "голословно обвинять русских".

Степень обеспокоенности советника президента США по нацбезопасности оценил в интервью Politico неназванный чиновник. По его словам, столь резкое изменение планов отражает то, насколько серьёзно в Вашингтоне относятся к ситуации. У О'Брайена был составлен плотный график поездок в качестве советника по национальной безопасности.

Так, изначально предполагалось, что он пробудет в Европе до субботы. Однако, успев пообщаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в Лондон уже не поехал и теперь "пропускает встречи с представителями правительства Великобритании в Лондоне".