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Лондон в пролёте: "Русские хакеры" сорвали европейский вояж советника президента США

16 декабря 2020, 14:40  •  74 • Политика
После серии приписываемых "русским хакерам" кибератак против американских федеральных агентств советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен вынужден был прервать свой вояж по Европе и вернуться в США. Запланированные встречи в Лондоне не состоятся.
Массированная кибератака на американские федеральные агентства оказалась настолько серьёзной, что советнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену пришлось прервать свой европейский вояж и срочно вернуться домой.
Как отмечает Politico, в Америку советник президента вернулся раньше запланированного срока для того, чтобы "координировать реакцию правительства на предполагаемую российскую кибератаку".
Напомним, ранее ряд американских федеральных агентств подвергся кибератаке. В Вашингтоне их приписали "русским хакерам". Подобное предположение выдвинула пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, а агентство Reuters утверждало, что группа хакеров, предположительно работающих на российское правительство, в результате кибератаки получила доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности США. Кроме того, были взломаны подразделение Министерства торговли США и Минфин. The Washington Post сообщила о доступе хакеров к данным Госдепа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг все обвинения Вашингтона в причастности нашей страны к кибератакам, призвав прекратить "голословно обвинять русских".
Степень обеспокоенности советника президента США по нацбезопасности оценил в интервью Politico неназванный чиновник. По его словам, столь резкое изменение планов отражает то, насколько серьёзно в Вашингтоне относятся к ситуации. У О'Брайена был составлен плотный график поездок в качестве советника по национальной безопасности.
Так, изначально предполагалось, что он пробудет в Европе до субботы. Однако, успев пообщаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в Лондон уже не поехал и теперь "пропускает встречи с представителями правительства Великобритании в Лондоне".
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