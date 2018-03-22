Лондон в панике: Россия ответит на высылку дипломатов "ферзевым гамбитом"

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В Британии испугались последствий высылки российских дипломатов и оскорбительных высказываний в адрес Москвы.

Политики Великобритании всерьёз опасаются, что в ответ на высылку российских дипломатов Москва ответит приданием огласки имён и фамилий британских разведчиков среди дипломатов Великобритании. После этого они уже никогда не смогут работать в других странах, пишет издание Independent.

Сообщается, что русские сильно обозлены из-за необоснованной высылки своих дипломатических представителей из Великобритании. В ответ на такой недружественный шаг Кремль может пойти на радикальные меры, и слить через WikiLeaks имена шпионов MI-6 среди британских дипломатов, высланных из Москвы

Источники издания в британском правительстве сообщают, что многие чиновники не на шутку обеспокоены подобной перспективой. Особенно волнения усилились после оскорбительных высказываний главы МИД Великобритании в адрес Москвы.