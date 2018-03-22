|
Лондон в панике: Россия ответит на высылку дипломатов "ферзевым гамбитом"
22 марта 2018, 18:09 • 340 • Политика
В Британии испугались последствий высылки российских дипломатов и оскорбительных высказываний в адрес Москвы.
Политики Великобритании всерьёз опасаются, что в ответ на высылку российских дипломатов Москва ответит приданием огласки имён и фамилий британских разведчиков среди дипломатов Великобритании. После этого они уже никогда не смогут работать в других странах, пишет издание Independent.
Сообщается, что русские сильно обозлены из-за необоснованной высылки своих дипломатических представителей из Великобритании. В ответ на такой недружественный шаг Кремль может пойти на радикальные меры, и слить через WikiLeaks имена шпионов MI-6 среди британских дипломатов, высланных из Москвы
Источники издания в британском правительстве сообщают, что многие чиновники не на шутку обеспокоены подобной перспективой. Особенно волнения усилились после оскорбительных высказываний главы МИД Великобритании в адрес Москвы.
Подпишитесь на нас
340
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
21 марта 2018, 12:54
|
19 марта 2018, 07:09
|
18 марта 2018, 00:24
|
21 марта 2018, 12:54
|
21 марта 2018, 16:09
|
15 марта 2018, 19:39
|
15 марта 2018, 20:24