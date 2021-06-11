Лондон снял с России обвинения за минский инцидент

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон не нашёл никаких подтверждений причастности России к посадке самолёта Ryanаir в Минске.

Ранее глава британского МИД выступал с заявлением о готовности Лондона ввести санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Ямал - Европа". По словам Рааба, инцидент с экстренной посадкой самолёта компании Ryanаir в Минске мог произойти "как минимум с молчаливого согласия Москвы".

Экстренная посадка самолёта ирландской компании Ryanаir в аэропорту Минска произошла 23 мая из-за сообщения о минировании борта. В следовавшем из Афин в Вильнюс самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали вместе с подругой Софьей Сапегой.