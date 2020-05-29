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Лондон скликает "крестовый поход" против Китая. В шапочках из фольги

29 мая 2020, 18:55  •  83 • Аналитика
© CC BY 2.0 / renee.hawk
Британия намерена создать альянс "десяти демократий", чтобы получить возможность альтернативных поставок оборудования для сетей 5G и других технологий и не зависеть в этом плане от Китая. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на лондонскую The Times, которая, в свою очередь, ссылается на источник в британском правительстве.
По сведениям этого информированного источника, Уайтхолл уже поделился идеей с американскими партнерами и предложил включить в новую "демократическую десятку" (D10) страны "Большой семерки" (G7), а также Австралию, Южную Корею и Индию. Об отношении других потенциальных участников D10 к этому плану пока не известно.
Зато известно, что стало причиной появления этого проекта укрепления электронной демократии: по сведениям The Times, это некие "новые обеспокоенности" по поводу продукции китайской компании Huawei.
Эта продукция, как известно, настолько высокотехнологична, что в ее устройстве не смогли разобраться даже американские технари – не по зубам она им. Поэтому на всякий случай в США решили держаться от этих подозрительных новинок подальше. А чтобы яснее выразить свое неодобрение, ввели против Huawei санкции – это уже стало чем-то вроде американской национальной традиции.
Что уж говорить о консервативных британцах. В Британии, особенно в сельской местности, все эти нововведения (включая сети 5G) сразу невзлюбили. И не просто косо посматривают на вышки связи: за последние недели несколько десятков таких вышек уже сожгли. Нарушив при этом работу массы местных предприятий, больниц, систем скорой помощи и так далее. При этом новые луддиты (противники техники) даже не скрывают причин своего отношения. Они вполне откровенно (хотя и анонимно) объясняют с Сети, что с этих вышек их облучают. Даже шапочки из фольги не помогают. И если бы только это. Именно через вышки в Британии распространяется и коронавирус. Техника-то китайская? Вот то-то и оно.
В британском правительстве про связь сетей 5G с коронавирусом вроде пока не заявляли. Но дополнительное расследование в отношении техники Huawei проведут. Заранее можно быть уверенными: что-нибудь да найдут. Это даже не highly likely, а наверняка. Иначе зачем скликать "демократическую десятку"?
Кого в итоге Лондон соберет на "крестовый поход" против китайской техники, не очень ясно. Но показательно само то, что всем западным странам нужно собраться вместе (да еще и несколько восточных позвать), чтобы попробовать – только попробовать –конкурировать с китайцами в высоких технологиях. Да уж, времена изменились.
Авторы Дарья Чередник, Семен Додатко, радио Sputnik
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