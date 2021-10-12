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Лондон решил "покорять Россию" через молодёжь и денег на эти цели не жалеет

12 октября 2021, 03:35  •  50 • Политика
Великобритания не жалеет денег на работу с русской молодёжью. Речь идёт о весьма крупных суммах, указанных в финансовом плане правительственной организации Global Britain Fund.
Диалог с молодёжью России Лондон, судя по всему, планирует на языке денег. В 2019-2021 годах британское правительство намеревалось потратить на эти цели 121 млн рублей (£1,2 млн), сообщает RT после ознакомления со слитыми финансовыми документами.
Особо пристальным вниманием Лондона пользуются наши студенты и молодые специалисты, а также НКО и правозащитные центры. Английские деньги запросили пять околонаучных и политических организаций из России. Эксперты считают, что под предлогом укрепления культурных связей Великобритания добивается совершенно других целей.
Под вывеской организации Global Britain Fund реализуются внешнеполитические программы британского МИДа. В документах, опубликованных в ряде Telegram-каналов, упоминаются правозащитный центр "Мемориал"* и портал "Медиазона"**, которые пожелали получить английские гранты.
По мнению замглавы Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана, нужно помнить о разнице между культурным взаимодействием и вмешательством во внутреннюю политику другого государства. С помощью таких программ, считает эксперт, должна формироваться симпатия к английской культуре, а не взращиваться профессиональные оппозиционеры и даже "экстремисты, заточенные на демонтаж политической системы России".
Фельдман заметил, что в различные исторические периоды Англия постоянно пыталась подорвать влияние России на международной арене. Часто эти попытки выглядели как дружелюбные шаги. По его словам, британская "помощь" сыграла важную роль в уничтожении Российской империи, Он отметил, что "покорение России было одним из ключевых приоритетов внешней политики официального Лондона".
По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко, британские деньги идут в том числе и на формирование неприязненного отношения к собственной стране у русской молодёжи. Именно юная аудитория без особого труда усваивает эти разрушительные идеи.
* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.
** ООО «ЗП», управляющее изданием «Медиазона», признано иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ 29.09.2021.

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