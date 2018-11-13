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Лондон пытается диктовать России правила поведения на международной арене

13 ноября 2018, 22:54  •  57 • Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не оставляет попыток «приструнить» Москву и требует сменить политику.
На банкете лорда-мэра лондонского Сити глава британского правительства заявила, что это непременное условие для улучшения отношений между двумя странами.
Мэй по-прежнему настаивает на том, что именно Москва виновна в подрыве международных договоренностей, и видит в России главную угрозу для безопасности Великобритании, сообщает RT.
Премьер Великобритании отмечает, что она хоть сейчас готова к налаживанию отношений и возобновлению диалога. И тут же ставит условия Москве.
Напомним, что Лондон так и не предоставил ни одного доказательства по делу Скрипалей Москве. И несмотря на ангельское терпение российской стороны продолжает воинственную риторику.

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