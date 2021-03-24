Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцам...
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий ...
Главная / Политика

Лондон пригрозил Москве "реальными последствиями" за враждебные действия

24 марта 2021, 11:00  •  124 • Политика
Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Британцы созывают союзников по НАТО на борьбу с Россией
Москва должна ответить за свои враждебные действия. Так решили в Лондоне. За что именно Россия должна нести ответственность и как этого добиться, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен поведать коллегам по НАТО на заседании в Брюсселе 24 марта.
"Министр расскажет о меняющейся природе агрессии России, использующей новые разрушительные технологии, угрожающие демократиям по всему миру",
– сообщили в британском МИД накануне министерской встречи НАТО. Речь пойдет как о современных ракетных системах и другом вооружении РФ, так и о кибератаках во время выборов и распространении ложной информации о коронавирусе, передает РИА "Новости".
В Лондоне отметили, что НАТО является "крепким военным и политическим оплотом для сдерживания российской угрозы", а Великобритания – это "ведущая держава в сфере обороны и дипломатии". Вместе они могут заставить Россию "почувствовать реальные последствия своей дестабилизирующей деятельности", приводит слова британцев телеканал "360".
Впрочем, за этими грозными высказываниями скрывается попытка Лондона вернуть себе былое величие. Как отмечает агентство "Рейтер", покинув Евросоюз, Великобритания стала "гораздо менее влиятельной" на международной арене, и теперь делает громкие заявления, чтобы "ее голос был услышан". Вот и сейчас Лондон созывает союзников по НАТО под свои флаги для борьбы с мифической российской угрозой, поскольку это благодатная тема для пиара. Как отметили в Москве, мировоззрение Запада осталось на уровне "фултонской речи Черчилля".
На днях британское правительство представило новую внешнеполитическую стратегию, в которой говорится о необходимости наращивать ядерные арсеналы из-за угрозы со стороны РФ и КНР. Денег на вооружение Соединенное Королевство не пожалеет. Амбиции Лондона в ироничной форме прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



124
Источник
Похожие новости
24 марта 2021, 03:40
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
24 марта 2021, 00:00
"Шо цэ такэ?": Известная актриса разоблачила в прямом эфире сенсации "медийных клоунов"
24 марта 2021, 03:40
Британии не терпится начать войну с Россией: Лондон требует от НАТО "наказать" Москву
24 марта 2021, 00:00
Очень возмущён: Британский пилот "Формулы-1" перепутал людей и слонов в России
24 марта 2021, 01:50
"Внезапно потеряла сознание": На Украине после прививки от коронавируса умерла военнослужащая
24 марта 2021, 01:50
Киев ввёл санкции против трёх евродепутатов. Зеленский ответил на французскую "провокацию"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 марта 2021, 05:50
Когда вспыхнет Донбасс: Инсайдер заявил о единственном сдерживающем факторе
23 марта 2021, 06:35
"Не готовы ввязываться": Запад предал Украину ещё в 2014-м. Экс-глава СНБО решился назвать причину
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
19 марта 2021, 03:35
США решили спихнуть сомнительную вакцину: Русские отреагировали известной поговоркой
18 марта 2021, 01:00
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Не было такой страны"
21 марта 2021, 01:25
Меджлисовцы: Мы были готовы начать резню в Крыму, да Киев не решился
20 марта 2021, 07:05
Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.