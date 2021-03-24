Лондон пригрозил Москве "реальными последствиями" за враждебные действия

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Британцы созывают союзников по НАТО на борьбу с Россией

Москва должна ответить за свои враждебные действия. Так решили в Лондоне. За что именно Россия должна нести ответственность и как этого добиться, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен поведать коллегам по НАТО на заседании в Брюсселе 24 марта.

"Министр расскажет о меняющейся природе агрессии России, использующей новые разрушительные технологии, угрожающие демократиям по всему миру",

– сообщили в британском МИД накануне министерской встречи НАТО. Речь пойдет как о современных ракетных системах и другом вооружении РФ, так и о кибератаках во время выборов и распространении ложной информации о коронавирусе, передает РИА "Новости".

В Лондоне отметили, что НАТО является "крепким военным и политическим оплотом для сдерживания российской угрозы", а Великобритания – это "ведущая держава в сфере обороны и дипломатии". Вместе они могут заставить Россию "почувствовать реальные последствия своей дестабилизирующей деятельности", приводит слова британцев телеканал "360".

Впрочем, за этими грозными высказываниями скрывается попытка Лондона вернуть себе былое величие. Как отмечает агентство "Рейтер", покинув Евросоюз, Великобритания стала "гораздо менее влиятельной" на международной арене, и теперь делает громкие заявления, чтобы "ее голос был услышан". Вот и сейчас Лондон созывает союзников по НАТО под свои флаги для борьбы с мифической российской угрозой, поскольку это благодатная тема для пиара. Как отметили в Москве, мировоззрение Запада осталось на уровне "фултонской речи Черчилля".

На днях британское правительство представило новую внешнеполитическую стратегию, в которой говорится о необходимости наращивать ядерные арсеналы из-за угрозы со стороны РФ и КНР. Денег на вооружение Соединенное Королевство не пожалеет. Амбиции Лондона в ироничной форме прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.