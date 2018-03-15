Лондон пригрел у себя более 40 преступников, включая серийных убийц

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Мария Захарова заявила, что Москва ожидала от Великобритании депортации более 40 преступников, обвиняемых в совершении преступлений на территории России. Вместо этого она получила из Лондона список с фамилиями 23 подлежащих высылке сотрудников отечественного МИД.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в настоящий момент наша страна ожидает от Великобритании выдачи в свою юрисдикцию более 40 преступников. Все они являются российскими гражданами. Некоторые обвиняются в тяжких преступлениях на территории нашей страны - к примеру, в серийных убийствах.

Великобритания не только на протяжении многих лет отказывается выдать России указанных лиц, она предоставила им статус беженцев. По словам Захаровой, они получили "получили убежище, полное покровительство Лондона, полный пакет защиты, социалки".

Вместо того в Россию был направлен список дипломатов, подлежащих скорой высылке из Великобритании. Всего в списке 23 фамилии.

"Это российские дипломаты, там есть представители военного атташата (...) Они должны в течение семи дней покинуть территорию Великобритании", - заявила Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".