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Лондон повышает ставки: вслед за авиасообщением британские страховщики «закрывают» морские порты Украины

17 февраля 2022, 12:05  •  315 • Украина

Британскому таблоиду The Sun так и не удалось организовать «российское вторжение» на Украину, которое должно было состояться в 1 час ночи (04:00 мск) 16 февраля. Однако, Лондон не успокоился, и в придачу к блокаде авиасообщения, устраивает морскую блокаду «незалэжной».

Так, сегодня стало известно, что страховые компании Великобритании отзывают свои полисы у морских судов, которые намерены зайти в порты Украины. Украинская часть акватории Черного и Азовского морей внесены ими в список зон повышенного риска, при нахождении кораблей в которых страховка останавливает свое действие.

Очевидно, что, как и в случае с авиасообщением, остальные страховщики последуют британскому примеру. Таким образом, Лондон «играет на руку» России, так как ей уже не нужно проводить военно-морские учения и закрывать для стрельб определенные районы Черного моря.

В связи с объявленными ограничениями иностранные торговые суда будут вынуждены «воздержаться от входа» в зоны повышенного риска. Таким образом, западные «партнеры» наносят добивающий удар по экономике Украины, которая и так «дышит на ладан».

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