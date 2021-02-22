Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили двумя словами

Официальный Лондон в лице министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба потребует в ООН наказать Россию в ООН фактически за неповиновение митингующим на незаконных акциях протеста. Буквально же Рааб намерен жаловаться на Россию из-за разгона незаконных митингов и за суд над скандальным блогером Алексеем Навальным. Русские в свою очередь ответили двумя словам.

В частности, Рааб намерен призвать Совет ООН по правам человека принять меры в связи с "систематическими нарушениями прав человека" в России, Белоруссии, Мьянме и Китае.

"Мы призываем других членов совета рассмотреть вопрос о том, соответствуют ли действия России её международным обязательствам в сфере прав человека и ценностям, преданности которым мы добиваемся и которые мы пообещали поддерживать", - говорится в отрывке его речи, оказавшейся в распоряжении РИА "Новости".

В своём обращении Рааб говорит о том, что вместо соблюдения "демократических" прав навальнистов власти разогнали акции протеста.

При этом в части документа, ставшей доступной общественности, он никак не прокомментировал жёсткие меры властей против протестующих в США и Испании.

Русские ответили чиновнику двумя словами: "Дешёвое лицемерие".

По словам пользователя Рунета Вячеслава, Великобритании следовало бы сначала вспомнить свою историю, прежде чем обвинять в чем-либо Россию.

"Дешёвое лицемерие во всем... нацистская ненависть в корнях", - отметил он.

"Британия давно работает мусоропроводом. Приводя в политику политический мусор. И мусорные методы политики. Начиная с Генриха Тюдора и его дочки. А позже и вовсе дошли до власти лавочников и менял. Отличающихся от честно работающего набором самых отвратительных свойств", - отметила Ольга Сокол.