Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Медведчук решил отомстить Зеленскому за введенные санкции
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился н...
Украина решила присвоить себе часть нефтепровода из России
Главная / Политика

Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили двумя словами

22 февраля 2021, 09:05  •  348 • Политика
Официальный Лондон в лице министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба потребует в ООН наказать Россию в ООН фактически за неповиновение митингующим на незаконных акциях протеста. Буквально же Рааб намерен жаловаться на Россию из-за разгона незаконных митингов и за суд над скандальным блогером Алексеем Навальным. Русские в свою очередь ответили двумя словам.
В частности, Рааб намерен призвать Совет ООН по правам человека принять меры в связи с "систематическими нарушениями прав человека" в России, Белоруссии, Мьянме и Китае.
"Мы призываем других членов совета рассмотреть вопрос о том, соответствуют ли действия России её международным обязательствам в сфере прав человека и ценностям, преданности которым мы добиваемся и которые мы пообещали поддерживать", - говорится в отрывке его речи, оказавшейся в распоряжении РИА "Новости".
В своём обращении Рааб говорит о том, что вместо соблюдения "демократических" прав навальнистов власти разогнали акции протеста.
При этом в части документа, ставшей доступной общественности, он никак не прокомментировал жёсткие меры властей против протестующих в США и Испании.
Русские ответили чиновнику двумя словами: "Дешёвое лицемерие".
По словам пользователя Рунета Вячеслава, Великобритании следовало бы сначала вспомнить свою историю, прежде чем обвинять в чем-либо Россию.
"Дешёвое лицемерие во всем... нацистская ненависть в корнях", - отметил он.
"Британия давно работает мусоропроводом. Приводя в политику политический мусор. И мусорные методы политики. Начиная с Генриха Тюдора и его дочки. А позже и вовсе дошли до власти лавочников и менял. Отличающихся от честно работающего набором самых отвратительных свойств", - отметила Ольга Сокол.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



348
Источник
Похожие новости
22 февраля 2021, 05:25
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
21 февраля 2021, 19:20
Украина взяла НАТО "на слабо". В Киеве объяснили, зачем подставляют альянс под русские зенитки
21 февраля 2021, 20:15
На Украине объяснил появление самолетов НАТО над Черным морем
22 февраля 2021, 01:45
Россия и Белоруссия разорвут НАТО на части в Европе: NI просит США о помощи
22 февраля 2021, 07:15
Война против России в разгаре: Военный эксперт прописал рецепт победы
21 февраля 2021, 22:05
"Набор инструментов - видимых и невидимых": США готовят ответ "русским хакерам"
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 февраля 2021, 05:25
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
22 февраля 2021, 01:45
Россия и Белоруссия разорвут НАТО на части в Европе: NI просит США о помощи
22 февраля 2021, 07:15
Война против России в разгаре: Военный эксперт прописал рецепт победы
22 февраля 2021, 00:45
«По особым целям»: как управляемые снаряды «Краснополь-М2» усилят артиллерию Вооружён...
22 февраля 2021, 01:45
"Пропитать мозги антироссийским ядом": Баранец объяснил парадокс с уроками ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2021, 03:55
Украина решила присвоить себе часть нефтепровода из России
18 февраля 2021, 10:40
"Вопрос жизни и смерти": на Украине забились в истерике из-за "Северного потока - 2"
16 февраля 2021, 09:51
Россия променяла ядерный поезд на летающий Чернобыль
21 февраля 2021, 18:25
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
18 февраля 2021, 09:45
Украина жестко поглумилась над МВФ
18 февраля 2021, 02:25
Литва готовится к эвакуации Вильнюса
18 февраля 2021, 08:50
«Все делается под одеялом». Быстряков о том, как Украина на самом деле относится к РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.