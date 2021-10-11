Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Почему Россия согласились на приезд Нуланд
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Главная / Политика

Лондон потратит миллион евро на "устойчивые связи" с молодёжью России

11 октября 2021, 12:25  •  25 • Политика
Источник сообщил о намерении Лондона потратить около миллиона евро на установление "устойчивых связей" с молодёжью России.
По данным RT со ссылкой на финансовый план британской правительственной организации, в Лондоне планируют выделить около 1,2 млн евро на работу с молодёжью России. При этом самые крупные траты планируются на развитие "устойчивых связей" между людьми по культурным и образовательным направлениям. По данным агентства, только в 2019-2020 годах планировалось потратить около 760 тысяч евро.
Стоит отметить, что деньги Лондона уже запросили пять организаций, связанных с научной или политической деятельностью в России. При этом многие из них внесены в списки иноагентов - организаций, которые ведут деятельность на территории России за счёт иностранных организаций или государств.
Эксперты считают, что под предлогом усиления межкультурных связей Великобритания преследует совсем иные цели. Её "культурные и образовательные" проекты нельзя рассматривать в отрыве от военно-политических доктрин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





25
Источник
Похожие новости
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайваням сразу"
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище не для слабонервных"
11 октября 2021, 04:50
"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской земле
11 октября 2021, 06:35
"Кинжалом" в десятку: Меткость русских кораблей попала на видео
11 октября 2021, 06:35
Русский дипломат в трёх словах подсказал Европе способ справиться с газовым кризисом
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повто...
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайв...
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище...
11 октября 2021, 07:10
Нардеп: Зеленский уже готов на всё ради налаживания отношений с РФ
11 октября 2021, 04:50
"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 октября 2021, 05:35
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
08 октября 2021, 01:00
Католической Италии приходит конец
07 октября 2021, 02:15
Владимир Путин. Послание Табаки
06 октября 2021, 11:05
Москва предложила 12 решений по встрече Путина и Зеленского: Киев замолчал
09 октября 2021, 17:15
Почему Россия согласились на приезд Нуланд
07 октября 2021, 02:15
"Россия будет выставлять свои условия": Политолог "перевёл" слова Путина об Украине и газе
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.