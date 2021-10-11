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Лондон потратит миллион евро на "устойчивые связи" с молодёжью России
11 октября 2021, 12:25 • 25 • Политика
Источник сообщил о намерении Лондона потратить около миллиона евро на установление "устойчивых связей" с молодёжью России.
По данным RT со ссылкой на финансовый план британской правительственной организации, в Лондоне планируют выделить около 1,2 млн евро на работу с молодёжью России. При этом самые крупные траты планируются на развитие "устойчивых связей" между людьми по культурным и образовательным направлениям. По данным агентства, только в 2019-2020 годах планировалось потратить около 760 тысяч евро.
Стоит отметить, что деньги Лондона уже запросили пять организаций, связанных с научной или политической деятельностью в России. При этом многие из них внесены в списки иноагентов - организаций, которые ведут деятельность на территории России за счёт иностранных организаций или государств.
Эксперты считают, что под предлогом усиления межкультурных связей Великобритания преследует совсем иные цели. Её "культурные и образовательные" проекты нельзя рассматривать в отрыве от военно-политических доктрин.
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